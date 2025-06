EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues de manera exitosa se llevó a cabo la Olimpiada Municipal 2025 Académica, Cultural y Deportiva por parte de la administración local a cargo de GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ…Fue todo un éxito y es que tenemos información de que fueron más de mil los alumnos que formaron parte de esta olimpiada que la realidad rebasó con creces las expectativas inicialmente planteadas…Fue un extraordinario trabajo el que se llevó a cabo por parte del equipo de GLYNNIS de manera coordinada con el sector educativo y es que se tiene que resaltar el respaldo que se tuvo para esta olimpiada por parte del magisterio marsoteño que se unió al proyecto de la joven alcaldesa…Creo que más allá de los triunfos o los logros de los y las alumnas participantes se tiene que ponderar de manera específica la inolvidable experiencia de vida que tuvieron los niños y las niñas sobre todo de las comunidades rurales…Son participaciones que más allá de las victorias o las derrotas se quedan plasmadas en la mente y en el corazón de la niñez participante por el resto de sus vidas..Un servidor que va para los sesenta años dentro de no mucho tiempo, aún recuerdo mis participaciones en los concursos deportivos y culturales que se realizaban allá por los setentas, representando a mi escuela “Lauro Aguirre” del Ejido La Peñita..Tengo grabados en mi mente, los recuerdos de esas competencias…Bien por GLYNNIS…Por cierto eso de que GLYNNIS haya invitado al ex alcalde NEY TAVARES a la ceremonia de premiación nos habla de su altura de miras y de que es una presidenta municipal con madurez y alejada de celos y de envidias de ninguna índole..NEY fue el precursor de la olimpiada municipal en sus tiempos de alcalde y creo que fue merecido que GLYNNIS le diera la importancia que se merece…GLYNNIS sabe y sabe muy bien, que está sentada sobre piedra firme en su cargo como presidenta municipal y sabe que son sus tiempos y para nada tiene problema en el compartir los reflectores con nadie…Pues el Profr. CLAUDIO REYNA tomó posesión como nuevo Jefe del CREDE local…Le vinieron a dar posesión el pasado martes el líder de la sección 30 del SNTE, Profr. ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO y el titular de la Unidad Ejecutiva e la SET, Contador SAMUEL ALCANTAR VARELA…Estuvo presente en el relevo de la oficina de Regionales de la Educación la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ..Por cierto en esa ceremonia se notaron por demás evidentes muestras de la excelente relación política y personal de GLYNNIS con el viejo lobo de mar sindicalista ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO…En fin en regionales de la educación de Soto la Marina se cierra una página con el anterior Jefe, JUAN HERNANDEZ FORTUNA para abrirse otra ahora con CLAUDIO REYNA GARCÍA…Igual de cierto es que se nota la mano del poder municipal en el nombramiento a favor del profe CLAUDIO de quien tenemos que agregar que tiene los merecimientos necesarios para su llegada a la dependencia de la SET en nuestro municipio…Una excelente trayectoria como maestro en la escuela primaria del Ejido El Esmeril de muchos años y en donde generó alumnos de calidad que resaltaron a nivel nacional incluso…Al parecer estaba trabajando como director en una escuela primaria de Ciudad Victoria hasta antes de recibir este último nombramiento…Pues déjeme decirle que FREDDY BERNAL se ve muy cercano al entorno cerrado del equipo de la presidencia municipal…FREDDY es nativo del Ejido La Zamorina y en tiempos pasados recientes, se desempeñó como jefe de compras en la anterior administración…Igual de cierto es que en estos tiempos la política es de vaivenes y ya casi nadie se deja que le pongan un fierro en la espalda como derecho de propiedad…Tengo entendido incluso que FREDDY tiene a su cargo una secretaría dentro del comité del Partido Verde aquí en Soto la Marina…Ahora que tiene FREDDY una magnífica oportunidad para seguir demostrando que más allá del partido o al grupo que pertenezca tiene la capacidad para rendir buenos números electorales…Podemos recordar que en La Zamorina es de los ejidos en donde GLYNNIS no pudo penetrar al cien por ciento durante su campaña electoral…Ahora al parecer se ha hecho de un buen aliado en esa localidad de la zona sur del municipio…La responsabilidad es ahora de FREDDY en cuanto a responder de la mejor manera en próximos procesos políticos…Hablando del tema político poco a poco se van sembrando cuadros afines al equipo de GLYNNIS entre los cargos del estado como los casos de ALMA DELIA BÁRCENAS VALLE en el Registro Civil y ahora CLAUDIO REYNA GARCÍA en el CREDE…Por cierto buena impresión causó que apenas recibió el profe CLAUDIO su nombramiento e inmediatamente el personal asignado a ese espacio se sumó a las felicitaciones que le prodigaron como su nuevo jefe…Se nota la buena vibra y esto es bueno porque en cualquier dependencia y del nivel que sea cuando existe la buena relación entre los mandos y la tropa los resultados por lo general son los mejores…Entonces con el nombramiento del profe CLAUDIO ya se han dado cambios en tres dependencias del estado en este gobierno Americanista…Mientras siguen en sus chambas como desde el principio del sexenio actual LUPITO CONDE en la Oficina Fiscal así como LUIS FELIPE RODRIGUEZ POSADA en el ITEA y la Lic. CEPEDA en el ITAVU…Excelentes las participaciones de las representaciones de las escuelas telesecundarias de Tampiquito y Las Tunas en la Olimpiada Municipal 2025 pues se llevaron medallas por montones…Se nota por demás el trabajo que en esas escuelas se desarrolla en beneficio del desarrollo en todos los aspectos…Los directores FRANCISCO JAVIER DE LEON ARRATIA y HUGO RAMON MONTES RAMOS junto a sus respectivos equipos de trabajo han hecho muy bien su trabajo con las comunidades estudiantiles de sus escuelas…Y por supuesto que el supervisor escolar de telesecundarias JOSÉ MANUEL TIJERINA CASTILLO bien orgulloso por los excelentes resultados obtenidos por los estudiantes de la zona 17 a su cargo…Faltaba más!…Casi se viene la temporada de trillas del maíz para los productores de la zona de riego de nuestro municipio y es que la planta ya está “barroseando” como dicen los productores de por allá… DIOS quiera y el gobierno les haga justicia con los precios a la hora de la cosecha…Lo que pasa es que es mucho muy cara la siembra y todo el proceso para los campesinos de esta región por lo alto del combustible y lo costosos que les salen los insumos…Las cosechas casi siempre tienen un muy buen rendimiento de toneladas por hectárea…El problema es que el precio en ocasiones no es el mejor lo que da como resultado que a veces salgan “tablas,” con lo invertido…Primero DIOS…Por cierto vaya un saludo para mis amigos JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ y WICHO TUDÓN…Dos grandes productores de maíz y de naranja…Pero de los grandes en verdad…Les gusta mucho tomarse la foto en sus parcelas con todo y pala como si anduvieran regando…Como si anduvieran…Porque la realidad es que siempre traen raza haciendo ese jale…Jeee…La Presidenta del Sistema DIF local FERNANDA JIMENEZ VÁZQUEZ encabezó la entrega de mobiliario para desayunadores a escuelas del municipio y a comedores comunitarios…Fueron un total de 44 las escuelas beneficiadas, así como cuatro comedores comunitarios de la zona rural como de la urbana…En su mensaje FER agradeció a la presidenta de DIF estatal MARIA DE VILLARREAL por siempre responder de manera positiva a las peticiones que de su parte se le hacen llegar a la esposa del gobernador…Me da la impresión porque en los hechos es así en cuanto a que desde la llegada de GLYNNIS a la alcaldía marsoteña en el gobierno del estado ya voltean mucho más para acá en cuanto a generar los apoyos que se les piden por parte de nuestras autoridades locales…Y no creo estar equivocado…Da tristeza seguir viendo familias de Barrio Blanco que aún utilizan el puente vehicular para trasladarse a la zona urbana y viceversa…Teniendo tan bello además de funcional puente vehicular el cual aparte de ahorrarles distancia les evita el peligro de ser arrollados por alguna unidad en el viejo puente…En fin…La razón del puente peatonal fue precisamente esa, la de evitar una desgracia…Me da emoción y hasta envidia de la buena con personajes inocentes de nuestro entorno urbano como el caso de mi tocayo FERNANDITO “El Tránsito” me dice que se levanta a las seis de la mañana para su acostumbrada rutina de barrer las calles del centro porque terminando esa labor se tiene que ir a bañar y almorzar para empezar como todos los días su labor como “tránsito” en nuestro pueblo…En la mayor parte de las veces se aposta en la esquina de Similares para darle orden al tráfico vehicular…Pero en otras ocasiones lo podemos ver a un lado de la carretera nacional haciendo la misma “chamba”…El se considera un “tránsito” municipal dentro de su mundo imaginario…Inocente y blanco del alma como los meros ángeles…Más seres humanos como FER nos hacen falta en este mundo cada vez más desalmado, insensible y cruel…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…