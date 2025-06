EN OPINIÓN DE

Por Fernando Infante Hernández

Pues se realizó la dichosa elección para renovar el poder judicial el pasado domingo uno de Junio… Una elección de estado con todas las letras habidas y por haber… Los resultados se empezaron a dar en cuanto a los municipios de Abasolo y Soto la Marina… Aunque los grandes jefes de la gobemanza ya tienen desde cuando en su poder los nombres de los ganadores… Tuvieron primero los nombres de quienes ganaron el proceso desde antes de que este se realizara… Grandes juristas se quedaron en el camino con todo y sus grandes

conocimientos en la materia todo por no

estar en el ánimo de los que mueven los hilos del poder en nuestro país…Llegarán

quizás también algunos doctos del derecho siempre y cuando sean afines al sistema…Dejarán quizás que algunos abogados que no son de los suyos que triunfen” en la elección que se llevó a

cabo como para dar una idea de que fue un proceso electoral judicial limpio en el que quien decidió fue el pueblo bueno… Por cierto acudió a votar el ex presidente AMLO en una casilla de Chiapas… Esta elección judicial fue el mejor regalo que su ahijada CLAUDIA le pudo regalar… La división de poderes?…Consumatum Est… 13 mil millones de pesos se destinaron para cumplir este capricho del nativo de Macuspana…Ahora sí México ya no tendrá nada que envidiarle a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Corea del Norte, entre otras naciones autócratas… Un sistema judicial como el que tienen a sus pies los dictadores de esos países…Al diablo con la división de poderes…Faltaba más!…En asuntos locales la presidenta municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ encabezó una exitosa jornada de limpieza por el vado de la Colonia Juventud Revolucionaria el pasado jueves por la mañana… Esta actividad se desarrolló dentro del marco del Día Mundial del Medio Ambiente…De igual manera la alcaldesa fue al CBTA local y entregó cientos de arbolitos de limón a los y las estudiantes de este plantel educativo ante la presencia del director, LEONEL CORDOVA MONTES… Mientras que la diputada federal CASANDRA DE LOS SANTOS entregó aparatos funcionales a personas de Soto la Marina el pasado miércoles ante la presencia de la alcaldesa GLYNNIS y su hermana FERNANDA, titular del sistema DIF local… Que bueno que CASANDRA hizo acto de presencia en nuestro municipio y trajo apoyos para quienes lo necesitan no como otros anteriores diputados y diputadas que han pasado a la historia como unos

auténticos fracasos que después de sus triunfos no se han vuelto a parar por estas tierras…Ni siquiera a dar las gracias, menos a traer apoyos… Bueno me hago una pregunta, acaso el subdirector de Servicios Públicos del gobierno local EFREN ALEMAN y su equipo de trabajo no se cansan?…Mis respetos para esas cuadrillas… Mis respetos!… Dio inicio la dispersión de las Becas “Rita Cetina” para estudiantes de este municipio… Se inició con el pago el pasado 4 del presente mes de junio y concluye el día 27…Así me lo comentó la jefa de los Servidores de la Nación en Soto la Marina

MARYJOSE MARTINEZ en días pasados… No se ha reportado como solía hacerlo el Coordinador del ITEA en el municipio LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA con información del trabajo de la dependencia educativa estatal a su cargo… De seguro trae mucha chamba como es ya en él una rutina…Saludé en días pasados a mi buen amigo el Profr. PANCHO SILVA… Por ahora luce tranquilo y de lo más sereno… Pero todo es cuestión de que se venga la grilla porque a partir de ese momento el Profe PANCHO se convierte en una fiera en territorio marsoteño… El Profe PANCHO es considerado como un político de la vieja escuela… Por lo tanto transpira experiencia electoral por sus cuatro costados… Decía ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ que las campañas las realizan los jóvenes con su energía y deseos de comerse el mundo de un solo bocado… Pero igual decía que las campañas las ganaban las gentes de experiencia… Una cosa es la fiesta, las trompetas y los bailes de una campaña así como los recorridos con sus porras… Pero otra cosa es definición de las campañas con los tiburones de la política, operando en los sótanos de las campañas con toda su experiencia a cuestas… Sigue el Director de Tránsito y Vialidad JUAN FRANCISCO BANDA TORRES exhortando a los conductores de motocicletas para que usen el casco de seguridad y que respeten las reglas de manejo… En días pasados tuvo una reunión en ese sentido con repartidores del esquema de “mandaditos”… Por cierto no todos, pero la raza de ese concepto de servicios a domicilio son en realidad una bomba de tiempo que anda por nuestras calles a plena luz del día e incluso por las noches a todo lo que dan sus motos…Aclarando

también sabemos de algunos de ellos que son un mundo de respeto y de buena conducción hacia los demás… Lamentablemente son los menos…Pues les tronó una bomba en la Supervisión Escolar 113 de escuela primarias a cargo de ENRIQUE CASTILLO y es que las madres y los padres de familia de la Escuela Primaria del Ejido Vista Hermosa cerraron el plantel desde el pasado miércoles en protesta porque les cambiaron una maestra a la escuela de Benito Juárez… Fueron a las oficinas de la Secretaría de Educación en la capital del estado, Ciudad Victoria y regresaron con respuestas positivas a sus solicitudes… Excelentes profesionales del derecho de Soto la Marina como NORBERTO CISNEROS MARAVILLA y HÉCTOR GONZÁLEZ lograron la victoria en los respectivos cargos judiciales a los que se registraron.. NORBERTO con experiencia dentro del mundo de los Juzgados y HÉCTOR muy joven, pero ya con una notable capacidad para desempeñar cargos de jerarquía dentro de ese poder… Felicidades a los dos!.. Personas sin calidad moral hicieron llegar a la redacción de EL REDACTOR la información de una persona fallecida con fotografía y sus fechas de nacimiento y de fallecimiento para que se hiciera saber a la comunidad de ese lamentable hecho… Se compartió por parte de EL REDACTOR está información porque así pidieron de favor… Pero en realidad la persona no había fallecido, se trató de un acto de mala fe de una persona cuyo face se publicó por nuestra parte, aunque la realidad es que se puede tratar de una identidad falsa… Como un fallecimiento es una cosa seria y además creímos de buena fe en la información que se nos estaba haciendo

llegar vía Messenger y por ello es que se procedió a su publicación misma que

se quitó al llegar comentarios en cuanto

a que no era cierto que la persona había

fallecido… No faltaron los cibernautas

que nos tiraron, con todo y que se había hecho la aclaración pertinente y se quitó la publicación… Ahora que tampoco es

que EL REDACTOR tenga que ir a verificar a cada velorio la veracidad de

cada fallecimiento que se nos hace llegar… De aquí en adelante los familiares de algún fallecido (DIOS quiera

que no suceda) tendrán que darnos la información de manera personal, cara a

cara…Jugar con la vida de un ser humano por las diferencias que sean no tiene nombre… Se viene la Olimpiada

Cultural, Académica y Deportiva Municipal 2025 entre alumnos de

diferentes niveles… 10 y 11 de junio será

la Olimpiada en esta localidad… La primera de este concepto se llevó a cabo en tiempos que gobernaba NEY

TAVARES… Que bueno que tan excelente concepto lo esté replicando GLYNNIS JIMENEZ VAZQUEZ…La

realidad es que este tipo de eventos marcan por siempre a los alumnos y las alumnas sobre todo a los de comunidades rurales… Se les convierte

para bien, en una experiencia de vida… Aunque también se tiene el antecedente de los años setentas cuando algo parecido se realizaba… Un

servidor recuerdo que participé en el certamen de poesía representando a mi Escuela Primaria “Lauro Aguirre” del Ejido La Peñita y siendo sede la “Felipe de la Garza”, también hubo juegos

deportivos como atletismo, futbol, volibol

y salto de longitud, entre otros… Es cuanto nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone contrario