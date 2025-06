POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Nulidad y desaire, coronó elección del 1 de junio

En el recuento de daños de la jornada electoral del Poder Judicial del domingo pasado, Tamaulipas la libró, en un escenario donde otras entidades como Chihuahua, Tlaxcala, Veracruz y Durango fueron punteros en sufragios nulos.

En una elección, donde hubo ausentismo generalizado de los funcionarios de casillas en la mayoría de las entidades federativas, la nuestra no fue la excepción, casi la mitad de estos elementos fueron reemplazados oportunamente y lograron sacar adelante el proceso dando certidumbre al voto de los habitantes.

En Tamaulipas el 47 por ciento de los funcionarios fueron sustituidos oportunamente y se cumplió con los protocolos institucionales. Decir que no hubo problemas, sería mentir, los hubo, pero fueron resueltos y logró cumplirse con el ejercicio de elección.

Tlaxcala fue el estado puntero en la estadística de nulidad de votos con 20.8 % de ellos invalidados; el segundo lugar es para Chihuahua con el 18.8 %. Mientras que tercero y cuarto lugar lo obtuvieron Durango con 17.6 % y Veracruz 16.1 respectivamente, entidades donde celebraron elecciones locales de manera simultánea a la del Poder Judicial.

Esta última entidad además concentró el mayor número de sufragios invalidados a nivel nacional, con un millón 726 mil 272.La realidad es que resultó una elección desairada por los votantes y por los funcionarios de casillas, lo cual quiere decir que es un ejercicio que no despertó el interés y la confianza del ciudadano, hay que trabajar más en concientizar a las personas sobre esta clase de jornadas, la trascendencia de elegir a los que van a impartir la justicia y convencer, que es un proceso transparente y democrático, y no redireccionado por otro poder.

PROTOCOLIZANCONVENIO LA UAT Y LA ASE.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Auditoría Superior del Estado (ASE) acordaron establecer una alianza estratégica que vendrá a fortalecer la cooperación académica, técnica y profesional de la primera, en beneficio del desarrollo institucional y la administración pública al servicio de la sociedad tamaulipeca, para lo cual firmaron un convenio.

El acto protocolario fue presidido por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, y el Auditor Superior del Estado, Antonio Noriega Orozco. La ceremonia correspondiente tuvo lugar este miércoles 4 de junio, en las oficinas de la ASE, y vino a testimoniar una alianza estratégica que contribuye en la formación de profesionales con pensamiento crítico, habilidades tecnológicas y compromiso ético, además de fomentar una cultura de transparencia, legalidad y rendición de cuentas en la administración pública. Se destacó el objetivo de impulsar la colaboración en materia de programas académicos, de investigación, innovación y movilidad, así como la formación de talentos y el desarrollo profesional con un impacto directo en la calidad del servicio público.

En esta ocasión el rector Dámaso Anaya dejó testimonio, de que el convenio de referencia, representa un nuevo capítulo en la historia de la UAT, puntualizó que no solo es un acto jurídico, sino un ejercicio de confianza mutua, de visión compartida y profunda responsabilidad social. Acto seguido, agradeció al auditor superior, Francisco Noriega, su disposición al diálogo e interés por fomentar una alianza orientada a la transformación institucional desde el conocimiento, la ética y el compromiso con Tamaulipas.

15 VEHÍCULOS MÁS AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL. – Respaldado por síndicos y regidores de su Cabildo, el alcalde Eduardo Gattás Báez llevará a cabo el fortalecimiento del parque vehicular y con ello hacer más eficiente las áreas de Obras Públicas y de Servicios Públicos, ambas de gran importancia en las tareas de campo al servicio de la comunidad victorense. Las diferentes fuerzas políticas representadas en el cabildo manifestaron su confianza, de que se obtendrán más y mejores servicios para la comunidad con un parque vehicular óptimo y acorde a las necesidades de la agenda de trabajo institucional.

El Gobierno de Victoria reforzará el parque vehicular de las áreas de servicios públicos y obras públicas, al incorporar a los trabajos correspondientes de estas secretarías, 15 nuevas unidades motrices, luego de que síndicos y regidores aprobaron en la vigésimo novena sesión ordinaria de cabildo, la propuesta del alcalde Gattás Báez, para la asignación de estos vehículos que transparentarán las comisiones de servicios públicos y obras públicas.

COMAPA VICTORIA VA DE MAL EN PEOR. – Así es, resulta que corta injustificadamente el servicioa usuarios que no tienen adeudos, uno de esos casos lo hizo en la calle Laurelentre Pino y Ébano en Las Flores; además, luego de recibir el reporte y aceptarque fue un error, mantienen por 48 horas sin reconectar, eso hasta el miércoles por la tarde. Hay otro aspecto, el agua por ser un recurso de primera necesidad, no debe cortarse totalmente de acuerdo al Código Sanitario. Puede reducir el suministro, para eso existen llaves internas en las banquetas, donde con una llave especial que sólo ellos disponen, pueden hacer ese procedimiento.Porotra parte, precisamente ese mismo sector, para ser precisos en la calle Pino,casi con calle Laurel, rompieron el pavimento de concreto hidráulico, y ya se destrozó, se sumió, por la sencilla razón, que lo taparon con una delgada capade cemento, como si fuera el patio de una casa y no una calle de tránsito pesado. Este destrozo que hizo la Comapa en la calle Pino, lo dijimos en su momento, que el “arreglo” que habían hecho no iba a servir. Y ahí están las consecuencias. Poreso decimos que Comapa va de mal en peor