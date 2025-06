POR: ANA LUISA GARCÍA G.

La gran derrota de Morena el domingo 1º de junio ocurrió en el estado de Veracruz, donde es gobierno estatal con Rocío Nahle García, y por ello debió tener las condiciones económicas y operativas para un triunfo arrollador, agregue usted que debía contar con el traidor exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, cuyos resultados como operador ya han sido obsequiados a la corriente guinda, pero todos estos atributos no fueron suficientes para dar resultados sobresalientes al proyecto de la presidenta Sheinbaum en esa entidad donde, al igual que Durango celebró elecciones constitucionales.

El estilo de Morena es y será celebrar triunfos inexistentes, decir que la elección de este domingo fue un gran triunfo cuando en el plano nacional no logró ni siquiera un 15 %, que fue comparado con lo obtenido por la oposición y no con la elección presidencial inmediata anterior, quizá porque decirlo daría oportunidad de que los partidos políticos adversarios, lo manejaran como un decrecimiento de aprobación al actual gobierno. Pero no hay tal cosa.

En el ánimo general, se considera y consideró anticipadamente, que la votación sería baja por varias razones: ser la primera en su género; la insuficiencia de promoción del voto; el desconocimiento de las funciones que desempeñan 2 de las 3 figuras sujetas a elección, los ministros y magistrados; no conocer a los candidatos ni siquiera por su nombre y finalmente lo complicado del procedimiento.

Si tomamos en cuenta todos estos aspectos, tenemos que aceptar que no estuvo tan peor, al lograr una participación que hasta ahora es considerada entre el 12.57 % y el 13.32 %, y que en las próximas horas podrá precisarse.

2.- Retomando el caso de Veracruz, que es la Joya de la Corona en esta elección, Morena festinó anticipadamente haber triunfado en 140 de los 212 municipios, sin embargo, hasta este lunes por la tarde sólo tenían confirmado el triunfo en 60. También habrá que tomar en cuenta ¿qué municipios obtuvo la corriente guinda? si son grandes o es el “chiquitiaje”.

Por lo pronto la pelea fuerte estuvo en 2 municipios, ambos considerados como joyas de la corona, Boca del Río y el puerto de Veracruz, donde los resultados favorecieron en el primer caso al PAN y en el segundo a PVEM-Morena.

MORENA SÓLO GANÓ 11 MUNICIPIOS DE 212.- A nivel estado, Morena y el Partido Verde en alianza, obtuvieron 956 mil 859 votos, que equivalen al 40 por ciento de los votos y les permitirá gobernar a 60 municipios; la gran revelación fue Movimiento Ciudadano al lograr 572 mil 995 votos, que representan 19.16 por ciento de los votos y estará gobernando 41 municipios; mientras que el PAN, que alguna vez gobernó el estado veracruzano alcanzó esta vez 405 mil 306 votos, que es el 13.55 por ciento de los votos y sólo le alcanzó para ganar 34 municipios.

Un dato relevante es que Morena en su participación sin aliados triunfó sólo en 11 municipios, con un total de 113 mil 754 votos, que representa el 3.80 de la votación, lo cual de alguna manera deja entrever que sus triunfos fueron en municipios menores. Dicho de otra manera, los guindas en Veracruz, sin el Verde, ni el PT es muy reducida la presencia que logra.

La gobernadora Rocío Nahle García le falló a la presidenta Sheinbaum, y lo hizo a partir de que se enfrentó con el exgobernador Yunes, quien no movió un dedo a favor de Morena, pese a que traicionó al PAN, cuando su hijo el senador también del mismo nombre, Miguel Ángel Yunes Márquez, votó en la Cámara Alta a favor de la Reforma Judicial a la que se opuso el partido azul, fue un voto decisivo para aprobar la reforma judicial. Usted recordará que la mandataria veracruzana presentó la llamada “carpeta azul”, conteniendo documentos donde se observa la participación del exgobernador Yunes Linares (por cierto, ahora senador suplente de su hijo) en diversos delitos, entre ellos lavado de dinero.

También en esta elección judicial y particularmente las constitucionales de Veracruz y Durango, pusieron a prueba capacidad y temple de Andy López Beltrán, secretario de Organización de Morena, donde devenga un sueldo de $ 80,000.00, según la plataforma de Transparencia e Información, que ha logrado sobrevivir pese a que desapareció el INAI.

Así andan las cosas.

GATTÁS NO AFLOJA EL PASO EN ARREGLO DE CALLES. – En el propósito de mejor la fisonomía urbana de la capital, el alcalde Eduardo Gattás mantiene un ritmo permanente en la rehabilitación de la infraestructura vial, al que suma acciones de bacheo y jardinería en diferentes sectores de la ciudad, incluso a partir de este lunes giró instrucciones de intensificar el ritmo de trabajo.

Como parte del programa semanal de actividades de mantenimiento y mejora de la infraestructura pública y vial, el Gobierno de Victoria, que preside el alcalde Eduardo Gattás Báez, activó este lunes trabajos de jardinería y bacheo en distintos sectores de la ciudad.

De esta manera se puede apreciar en diferentes puntos el desarrollo de acciones de poda de árboles y palmas, la limpieza de parques y jardines. El personal de la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio, estuvo en el inicio de semana en la plaza pública Héroes de la Independencia, y en las avenidas 20 de Noviembre, José Sulaimán, Central y Tamaulipas.

Asimismo, en la Calzada de Tamatán y boulevard López Portillo, se desarrollan trabajos que vienen a mejorar el aspecto estético de la ciudad, dando origen a espacios públicos agradables para los ciudadanos que los transitan. De igual forma la Secretaría de Obras Públicas del Municipio, repara el pavimento en calles del 2 Berriozábal y Mina, y otras vialidades importantes de la ciudad.