Por: Raúl Terrazas Barraza

Muchos votos nulos

En un corte de información sobe Resultados del Sistema de Cómputos del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 en el cual había computadas en promedio 225 casillas para los procesos de elección de Juezas y Jueces de Primera Instancia y Menores, así como, Magistraturas de Disciplina Judicial, Regionales y las Supernumerarias, más que la baja participación ciudadana que promedia el 16.5 por ciento, incluidas las Magistraturas del Pleno, que son las que más votación habían sacado, el resultado lamentable es el alto porcentaje de votos nulos.

Para las ocho de la noche, es decir, 14 horas después de iniciado el proceso de cómputo de las actas y boletas que fueron entregadas a los Consejos Distritales y Municipales, los porcentajes de votos nulos rondaron en promedio en el 40.1 por ciento, cifra demasiado alta y a partir de la cual se infiere que los ciudadanos no supieron que hacer con tantas boletas del proceso estatal y conste que eran más pocas que las del proceso federal.

El ejemplo más claro en el sentido de que, los ciudadanos no supieron votar anda en las redes sociales con una entrevista que le hicieron a una persona mayor del municipio de Matamoros, Tamaulipas, mismo que, dijo que se llevaría las boletas a su casa porque no sabía qué hacer con ellas, que, él solo fue a vota porque le dijeron que era importante para el país y que no debería de quedarse en su casa.

El adulto mayor de las redes sociales, luego de ser inquirido por un funcionario de casilla para decirle que no se podía llevar las boletas y que, debería de usarlas para votar, lo que hizo fue cruzar todas las boletas y con ello su voto fue anulado para todos los cargos que estaban en disputa con la elección extraordinaria judicial.

Con 340 casillas contada de dos mil 466 que funcionaron en Tamaulipas, en el caso de las Juezas y Jueces de primera instancia se habían registrado 37 mil 778 votos de los cuales 11 mil 966 fueron nulos, que equivalen al 31.6 por ciento y, para estos mismos cargos, pero, en Juzgados Menores, la votación era de 39 mil 262 votos de los que 13 mil 543 fueron anulados, es decir, el 34.5 por ciento.

En las Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, con 83 casillas contadas de las dos mil 466, había 62 mil 945 votos de ellos 25 mil 189 fueron anulados y equivalen al 40.1 por ciento. En las Magistraturas Regionales, con 210 casillas contadas se obtuvieron 32 mil 733 votos, de los que, siete mil 168 fueron nulos, e en este tipo de votación donde el porcentaje es más bajo, porque equivale al 21.8 por ciento.

El acabose es en las candidaturas de Magistrados Supernumerarios, porque de 210 casillas contadas, se obtuvieron 32 mil 733 votos, de los cuales 23 mil 735 fueron nulos, es decir, el 72.5 por ciento.

En las Magistraturas para el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, es en el que mayor votación se obtuvo hasta las ocho de la noche de este dos de junio, con un millón 401 mil 80 votos, de los cuales 567 mil 933 fueron nulos, cantidad que representa el 40.5 por ciento y por tanto de aquí sale una cifra muy complicada, porque se trata de más de medio millón de votos nulos.

Está para pensarse mucho y con una lección muy clara para cuando haya otra vez elección para cargos judiciales, porque en esta del 2025, muy cerca de la mitad no supo qué hacer con las boletas y se generaron porcentajes muy altos de votos nulos.

Los otros

Mucho tendrá que ver en el incremento de la demanda de inscripciones en la Universidad Autónoma de Tamaulipas el hecho de que, en el próximo semestre que comienza en agosto hay nuevas carreras que tienen que ver con las necesidades de profesionistas en campos no tradicionales, es decir, profesiones orientadas a las nuevas tecnologías, logística y otras muy específicas en el cuidado de la salud, deporte y el ambiente.

La apuesta de la UAT que dirige el médico Dámaso Anaya Alvarado, está en esas dos vertientes, las carreras que no dejan de tener campo de aplicación como la contaduría, derecho, enfermería, medicina, veterinaria, trabajo social, psicología y agronomía y las otras como Autotransporte de carga, ingeniería en ciencia de datos e inteligencia artificial, desarrollo sostenible y ciencias aplicadas al deporte.

Desde luego, también tiene que ver que haya una infraestructura a la altura de las necesidades de cada Unidad Académica y que se respalde desde la Rectoría proyectos estratégicos relativos a la calidad educativa, como la certificación y recertificación de los programas de estudio en todas las Facultades y Escuelas.

Aunque todavía falta que, otro grupo grande de aspirantes a entrar a la UAT presenten el examen de admisión, previsto para el mes de julio, los directivos ya pueden darse una idea de la cantidad de nuevos estudiantes que llegarán a las aulas en agosto próximo, incluso, consideran que en este 2025 el crecimiento de la matrícula estará muy por encima de la que se presentó en los años anteriores.

Es necesario considerar que también serán alumnos UAT quienes se inscriban a la modalidad virtual y, en ese campo, la nueva carrera de ingeniería de Datos es seleccionada por decenas de alumnos, ya que, es una alternativa para estudiantes de cualquier región de la entidad y también de otras entidades del país. Otras carreras por este mismo sistema son, Ingeniería en Energías Renovables, Licenciatura en Diseño Gráfico y Licenciatura en Educación y Tecnologías para el Aprendizaje.

También tiene mucha demanda la nueva carrera de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de Ciudad victoria, en la cual ya está completos dos grupos de 40 alumnos cada uno, por tanto, a este paso es seguro que el incremento en la demanda pueda alcanzar los cinco mil estudiantes. En la Universidad los estudiantes de licenciatura y de posgrado son ya 47 mil.