POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Sea, como sea este domingo tuvo lugar la jornada electoral, que, si bien no fue muy concurrida, alcanza para dar resultados dentro del marco legal. La verdad es que siendo esta la primera vez que el pueblo elije a los integrantes del Poder Judicial, la respuesta fue satisfactoria, tomando en cuenta que no hubo publicidad mediática, los candidatos estuvieron limitados por una serie de prohibiciones, que valdría la pena revisar para dar mejores respuestas en futuros ejercicios de esta misma naturaleza.

No podemos pasar por alto que en esta respuesta ciudadana tuvo mucho que ver el desempeño de los operadores político-electorales, esos que siempre actúan durante y vísperas de la campaña, hubo visitas domiciliarias para convencer a la gente de las bondades de acudir a votar este domingo y muchos fueron convencidos de que “elegir a los integrantes del Poder Judicial es para su beneficio”. Textual, lo expresaron gentes que entrevistamos a la salida de los módulos de votación.

Los acordeones para inducir la votación tuvieron el visto bueno de la institución encargada de la elección. Los celulares fueron el mejor vehículo para conducir la voluntad popular, dócil y agradecida con un sistema que la provee de beneficios de la política social.

La realidad es que, sin acordeones la mayor parte de los electores se hubieran sentido perdidos por no saber por quién votar y como votar. No es que aprobemos la inducción del voto, sólo resaltamos lo ineficaz de un procedimiento, lo inútil e infructuoso de imponer modelos que no cuadran con las condiciones socio-culturales de un pueblo, que no tiene idea del desempeño de ministros y magistrados.

Pero esta modalidad de elegir por voto popular a elementos del Poder Judicial es parte de la herencia de López Obrador, y la presidenta Sheinbaum lo apechugó.

EL CONTEO DE VOTOS MÁS LARGO DE LA HISTORIA. – Pasarán varios días, 12 para ser exactos, para que se puedan conocer los resultados finales de la votación del Poder Judicial efectuada este primero de junio, y es que en esta ocasión los votos no serán contados por los ciudadanos, sino por el INE que tiene sus limitaciones de personal y equipo. Los cómputos distritales tendrán lugar del 1 al 10 de junio, desde esta noche de domingo se empezarán a concentrar y subir en la plataforma el conteo

Los cómputos distritales están calendarizados de la siguiente manera: Todos en el mes de junio, del 1 al 3 los referentes a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; días 3 y 4 Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 4 y 5, magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; días 5 y 6, Magistraturas de las Salas Regionales del mismo TEPJF; 6 y 8 corresponden las Magistraturas de Circuito; y finalmente del 7 al día 10 las y los jueces de Distrito.

Finalmente, el 12 de junio tendrán lugar los cómputos de todo el estado, que vendrán a validar los resultados registrados por los consejos distritales en el Sistema de Cómputo de las áreas institucionales mencionadas.

De las áreas siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal de Justicia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, magistraturas de Circuito y juezas y jueces de Distrito.

En plena era digital, este procedimiento luce arcaico, nos recuerda los comicios en que fue electo don Enrique Cárdenas González (+), cuando durante varios días se concentraron votos que llegaban desde los puntos más apartados de la geografía tamaulipeca (aunque esa noche de la votación se tuvo el avance que le daba el triunfo), pero eso se entiende, estamos hablando de 1973, hace medio siglo.

VOTACIÓN, EJEMPLO PARA EL MUNDO: AVA. – El gobernador Américo Villarreal Anaya, acudió a emitir su voto para elegir a integrantes del Poder Judicial de Tamaulipas y de la Federación; lo hizo en la casilla 1593 instalada en la Universidad Pedagógica Nacional de esta ciudad capital, fue alrededor de las 10:30 de la mañana, ahí ya lo esperaban representantes de los medios de comunicación.

El mandatario estatal externó su satisfacción por participar como cualquier ciudadano en un ejercicio que confirma la democracia mexicana; dijo que este procedimiento será un ejemplo en el mundo al elegir con el voto libre, secreto y directo a los representes del Poder Judicial. Y “eso forma parte de la gran transformación que vive nuestro país”. De esta manera, la impartición de justicia será más honesta, expedita y cercana al Pueblo.

Asimismo, deseó que la jornada electoral se desarrollara en un ambiente de paz y dentro de los estándares de civilidad democrática. En seguida invitó a los tamaulipecos a participar, ejerciendo un derecho que empodera al Pueblo.

ALUMNOS DE LA UAT PARTICIPAN EN CONGRESO INTERNACIONAL. – Proyectos de investigación desarrollados por estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnica, fueron presentados en el Décimo Congreso Internacional de Ganadería Sustentable 2025, que tuvo lugar en el estado de Veracruz. EL evento reunió a especialistas, investigadores, académicos y estudiantes del área agropecuaria, comprometidos con el desarrollo de prácticas sostenibles en la ganadería.

Al respecto, el rector Dámaso Anaya Alvarado, felicitó en sus redes sociales a las y los estudiantes, por su destacada participación y por representar con profesionalismo a la máxima casa de estudios de Tamaulipas en ese foro internacional de alto nivel; en ese marco, la máxima autoridad universitaria, reconoció al docente Ned Iván de la Cruz por su compromiso con la formación académica de los jóvenes investigadores.

Los estudiantes Miguel Nava, Karyme Ariciaga, Rossmy Cruz y Guillermo Delgado Hernández, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, representaron con orgullo a la UAT mediante la exposición científica de sus proyectos de investigación, asesorados por su profesor, el MVZ Ned Iván de la Cruz.

En ese importante evento, los estudiantes universitarios compartieron investigaciones enfocadas en problemáticas reales que afectan al sector ganadero en distintas regiones. Los estudios presentados, resaltan por su enfoque en el análisis anatomopatológico y su contribución al entendimiento de enfermedades tóxicas de origen vegetal que inciden en la salud animal, lo cual representa una aportación importante en el ámbito de la medicina veterinaria preventiva y la producción ganadera sustentable.