POR: ANA LUISA GARCÍA G.

La elección del próximo domingo va desde ahora muy cuestionada por el partido de oposición azul, una corriente política que observa desde ahora infracciones, que consideran violatorias al principio de equidad. Desde luego estas acusaciones requieren de elementos probatorios, que actúen como herramientas jurídicas y que puedan esgrimirse antes de que se dicte la sentencia final del resultado. Como toda elección, en estos casos la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral.

El bando opositor al partido en el poder, califica de grave las infracciones que de acuerdo a sus apreciaciones se cometieron, señalan violación al principio de equidad en la contienda, lo cual está previsto en el Art. 449 de la Ley. La cuestión es que existen instancias como es la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del INE, que es el que propone las medidas cautelares.

Los famosos “acordeones” que nunca debieron existir, hoy pueden ser considerados como una estrategia de inducción del voto.

Hay una realidad, y es que el Tribunal Electoral puede dar entrada a la impugnación de los resultados. La cuestión es que hay muchos señalamientos negativos en contra, no sólo de los candidatos, sino de los apoyos institucionales que algunos observan y con eso no existe un piso parejo en la contienda. El bando contrario a los que gobiernan, están haciendo circular en las redes su versión y se quejan de que no es una elección limpia.

Por lo pronto hay que ir a votar este domingo, aunque sea a ciegas, porque la inmensa mayoría de los votantes no conocen a los candidatos.

CONVIENE GOBERNADOR EN MEJORA ELÉCTRICA EN EL SUR. – El Gobierno que preside el Dr. Américo Villarreal Anaya, dio un gran paso al convenir acciones que fortalecerán la infraestructura energética, y que al mismo tiempo promueven el desarrollo sustentable correspondiente, que benefician el desarrollo de la zona sur del estado y que impacta de manera positiva en el bienestar de los tamaulipecos.

De esta manera el Estado reafirma su compromiso con la atracción de inversiones en beneficio de las y los tamaulipecos, y el progreso que esto representa en ese punto geográfico de la entidad, a la par que se fortalece y promociona el desarrollo sustentable en beneficio de las y los tamaulipecos.

En ese marco de circunstancias se dio la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Energético, la CFE y la empresa Uflex Woven Bags. De esta manera se van a realizar trabajos que contemplan la repotenciación y recalibración de líneas de media tensión, así como la construcción de una red subterránea de distribución eléctrica, garantizando el suministro a la planta industrial de Uflex, que operará en el municipio de Altamira.

El proyecto representa una inversión estratégica para la región, dado que la operación de la empresa permitirá la generación de aproximadamente 1,000 empleos directos e indirectos, contribuyendo significativamente al desarrollo económico, crecimiento productivo y bienestar social del sur de Tamaulipas.

EL DECRETO DE SHEINBAUM PARA LA INDUSTRIA FARMACEÚTICA. – “El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”, en esa consideración, el gobierno federal acaba de anunciar la próxima publicación de un decreto, con el objetivo de fortalecer la industria farmacéutica nacional. Esto indica que se va a recurrir a un instrumento legal, para establecer criterios en las compras públicas de medicamentos e insumos médicos, para que se privilegie a las empresas que acrediten producción e inversiones significativas en México.

Así lo propuso la presidenta Sheinbaum y posteriormente lo confirmó el subsecretario de Salud Eduardo Clark, son buenos propósitos sin duda, pero… si bien los laboratorios mexicanos pueden producir medicamentos, las materias primas en su inmensa mayoría son de importación.

El decreto en ciernes propone o demanda que las transnacionales que comercializan los medicamentos de patente, deben demostrar compromisos productivos dentro del país. Las cifras oficiales señalan la existencia de compras públicas de medicamentos, de alrededor de 150 mil millones de pesos cada dos años.