POR: ANA LUISA GARCÍA G.

¿Y los funcionarios de FGCV que eran investigados?

Hace más de 3 meses que la Fiscalía Especializada en Combatir la Corrupción, dio a conocer que alrededor de 15 funcionarios del anterior sexenio estatal, estaban siendo investigados; se habló de 800 carpetas de averiguación, y de la participación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en esta revisión, pero a la fecha no hay más información oficial.

También ofrecieron en esa ocasión un análisis objetivo y no encubrimientos. Toda esa información fue turnada al Congreso, o por lo menos así debía ocurrir. En esa ocasión el diputado Humberto Prieto, presidente de la Junta de Gobierno, asumió el compromiso de transparentar este episodio administrativo y rendir cuentas claras. Incluso hizo referencia a que “no habría encubrimientos como ocurría en administraciones del pasado”.

Comprendemos que revisar 800 carpetas no es cualquier cosa, sobre todo cuando hay otros temas que son materia de atención en el Poder Legislativo, que además debió recibir 139 informes de fiscalización sobre este mismo caso, para su estudio y análisis, pero algún avance debe de haber luego de casi 100 días.

Desde mediados de febrero, en que surgieron estas declaraciones, se aseguró que ya existían varias carpetas que habían sido judicializadas por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

En conclusión, esperamos que la afirmación del diputado Humberto Prieto de que: “La transparencia y rendición de cuentas son prioridad para la 66 Legislatura local”, sea una realidad, y no un slogan del momento sin desenlace trascendente. ¿O acaso aplicarán la máxima de perdón y olvido?

INVERSIÓN DE 19 MIL MDP PARA ZONA SUR: AMÉRICO. -Tampico es sin duda uno de los puntos estratégicos para el desarrollo económico y social de Tamaulipas. Su presencia en el mapa turístico estatal y nacional, así como su privilegiada ubicación geográfica, es la tierra fértil en la que los gobiernos federal y estatal pueden sembrar nuevos proyectos, que con seguridad impulsarán mayor crecimiento en todos lo órdenes, de ahí que la inversión de 19 mil MDP recién anunciada, será el detonante de un nuevo capítulo en su desarrollo.

Se trata de un proyecto integral para el desarrollo urbano, que traerá en consecuencia un impulso económico sobresaliente para la zona sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz.

La inversión mencionada fue anunciada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, ante un escenario que reunió a 5 secretarios de la administración estatal, que contó con la presencia del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado; seis presidentes(as) municipales de Tamaulipas de la parte sur y zona conurbada, entre ellos la alcaldesa anfitriona, Mónica Villarreal Anaya y tres jefes edilicios del estado de Veracruz.

El acontecimiento reunió a empresarios, representantes de diversos organismos, cámaras y en general de quienes forman parte del sector productivo de ese punto geográfico.

En su exposición el gobernador Villarreal destacó, que estos proyectos vendrán a modernizan la infraestructura carretera, el transporte público, la movilidad urbana y en conjunto vienen a fortalecen el turismo y la conectividad, de tal manera que aumentarán los atractivos de la zona, para que cada vez tengan más visitantes. También hizo referencia, a que la elaboración de este proyecto ha requerido mucho trabajo de planeación, de evaluar la factibilidad de cada proyecto, que vienen a constituir oportunidades en beneficio de las y los tamaulipecos.

ENTREGA GATTÁS OBRA DE PAVIMENTACIÓN EN LA TAMATÁN.- El alcalde Eduardo Gattás inició la semana con la entrega de una obra vial de concreto hidráulicos de 1,072 metros cuadrados, lo hizo en medio de la algarabía de los vecinos de la calle Sierra Madre en la colonia Tamatán, que festinaron este acontecimiento que viene a resolver una necesidad de ese sector.

Por su parte Gattás aprovechó este espacio para reiterar el compromiso de seguir gobernando cerca de la gente, y cumpliendo sueños de beneficio comunitario.

La obra vial conecta a las calles Acueducto y Río San Marcos y fue el señor José García Bautista, habitante de ese sector, quien solicitó hacer uso de la palabra a nombre de los 1,543 beneficiarios, para reconocer al alcalde el esfuerzo y dedicación que se “refleja en acciones concretas que contribuyen al desarrollo y calidad de vida de los ciudadanos”.

Acompañaron a Eduardo Gattás, ediles de su Cabildo, secretarios del Gabinete Municipal y vecinos del sector beneficiado, que ahora será más seguro para los peatones, automovilistas y transporte público que a diario circulan por esa importante artería.