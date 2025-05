POR: ANA LUISA GARCÍA G.

En medio de cuestionamientos y dudas, estamos a 6 días de la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto ciudadano. Este novedoso procedimiento a efectuarse el próximo 1 de junio, no cambia las cualidades profesionales de los integrantes del Poder Judicial, tampoco mejora su ética, cada uno de ellos tiene sus cualidades y virtudes; no es el procedimiento el que va a transformar los valores de estos actores que los ciudadanos elegirán un tanto a ciegas, sin embargo, si le da un barniz de democracia lo que antes era designación prácticamente directa.

Y esto nos recuerda al PRI, cuando ganaba de todas, todas, y la oposición decía, que efectivamente era una democracia “pero dirigida”.

Por otra parte, desde que nos enteramos de los pormenores de esta elección, emprendimos una encuesta entre ciudadanos muy diversos, el herrero, el carpintero, mecánico, la mesera, las señoras de la tiendita, de la lavandería, la modista, etc. En pocas palabras “Juan Pueblo”, ese que, en la gran pirámide social, está en la base, en los dos escalones de la parte baja, donde se concentra la mayor parte de la población, y por lo tanto de los votos.

No lo voy a cansar estimado lector con detalles, pero la conclusión obtenida en esta improvisada encuesta, fue que la gran mayoría no estaban enterados de que habría una elección el primer domingo de junio, mucho menos que es lo que se va a elegir, y por lo mismo no existen candidatos de su preferencia. Tampoco tienen claro cual es el papel de los ministros y magistrados, aunque si tienen idea de lo que realiza un juez.

Sin embargo, en esta elección del Poder Judicial, los operadores políticos harán su trabajo, y seguramente obtendrán una votación decorosa, pero la legitimación la alcanzarán ellas y ellos con su desempeño, con resultados dentro del marco ético que la sociedad tamaulipeca espera.

El apunte final sobre este tema, es mencionar que aun están en tiempo de realizar en esta semana mesas informativas o de debates, como la realizada por una universidad privada de Matamoros, donde el público objetivo fueron los estudiantes, pero también estuvo abierta al público en general.

LA DOBLE TRIBUTACIÓN EN MÉXICO Y EN EU. – En esta semana que acaba de concluir, circuló información referente a una doble tributación que intenta imponer Estados Unidos a los migrantes, se refiere a un impuesto especial sobre “ciertas transferencias de remesas”.

De llevarse a cabo este procedimiento, el inmigrante estaría pagando una doble tributación, la de Estados Unidos y la de México, lo cual se observa injusto. Sin embargo, aquí en nuestro país, se aplica un pago de impuesto sobre impuesto. El ejemplo a continuación:

Una persona que compra un vehículo automotriz nuevo, paga los impuestos correspondientes; pero resulta que, cuando vende ese vehículo a un tercero, el pago que recibe, que es la recuperación de una parte de su dinero invertido en dicha unidad motriz, lo hace acreedor a un segundo pago de impuestos, porque el producto de esa venta es tomado en cuenta como “nuevo ingreso”, cuando no lo es.

No es ingreso nuevo, es recuperación de un capital por el cual en su momento pagó impuestos. Y lo mismo ocurre con otras adquisiciones

DESTACA DESEMPEÑO DE ANAYA EN LA ANUIES. – El rector Dámaso Anaya Alvarado llevó al primer círculo que conforman las instituciones de educación superior, que es el espacio común de la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior) la contribución de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, al promover las buenas prácticas académicas, el diálogo educativo, así como la generación de políticas, que contribuyen al fortalecimiento del sistema de educación superior en México.

En esa ocasión el rector de la UAT, obtuvo nombramiento como vicepresidente de la sesión nacional del CUPIA, que es el órgano colegiado de la ANUIES y encargado de coordinar el trabajo de las instituciones públicas asociadas.

Sin duda un signo que ubica a la universidad tamaulipeca como referente nacional.

La sesión tuvo lugar en Ensenada, Baja California, ahí Anaya Alvarado ratificó su compromiso de sumar esfuerzos y mantener una estrecha colaboración institucional, para fortalecer un sistema de educación superior sólido, pertinente y comprometido con el desarrollo nacional.

MUNICIPIO DOTA DE AULA DIDÁCTICA A EJIDO. – Cuatrocientos seis estudiantes de la secundaria “Magdaleno Aguilar Castillo” del ejido La Presa, fueron beneficiados con la entrega de un aula didáctica aportada por el gobierno municipal de Victoria, con este acto el alcalde Eduardo Gattás, reafirmó su compromiso con las nuevas generaciones al acercarles un recurso, como es el espacio educativo de 68 metros cuadrados.

La obra fue agradecida por el alumno Edgar Córdova Valenzuela, quien puso de relieve el reconocimiento por este apoyo, a nombre suyo y de sus compañeros de estudios, y lo expresó así: “Gracias presidente por su compromiso y deseo de vernos crecer como personas y estudiantes”.

En el ejido La Presa se reunieron docentes, alumnos y padres de familia prodigando al alcalde un cálido recibimiento, y agradecieron su respuesta a la petición del espacio educativo que permitirá a los jóvenes estudiantes tener un entorno seguro para su aprendizaje.