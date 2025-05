Por: Raúl Terrazas Barraza

Votar responsabilidad ciudadana

Las elecciones extraordinarias y concurrentes para la elección de los funcionarios del Poder Judicial tanto de la Federación como de entidades del país, se realizarán en Tamaulipas y 15 más, las cuales alcanzaron a armonizar las legislaciones estatales con la federal, tras la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Entre las 16 entidades están dos gobernadas por el PRI, Durango y Coahuila, así cómo, una por el PAN, Aguascalientes.

Se trata entonces de la mitad de la República, por tanto, la otra mitad llevará a cabo las modificaciones a sus constituciones locales para programas las votaciones judiciales, ya sea el año que viene o en el 2027.

Ahora bien, son los ciudadanos de Tamaulipas quienes deben de entregar mejores resultados de participación, ya que, fue la primera entidad que hizo los cambios necesarios en la Constitución Local para llevar a cabo el proceso junto con la elección federal.

Sea como sea, las y los ciudadanos deben de atender el llamado de las autoridades electorales del INE y del IETAM para apersonarse en las casillas el domingo que viene desde las ocho de la mañana y hasta las seis de la tarde, porque aquello que en realidad importa es que, aunque no se trate de políticos, sino de abogados para que sea Magistrados y Jueces por quienes se votará, es ejercer el derecho al sufragio para cumplirle a la patria.

Las actividades proselitistas de las y los abogados que andan en busca del voto, concluirán de acuerdo al calendario de las elecciones extraordinarias, el día 28 de los corrientes de conformidad al señalamiento de los Artículos 508, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, LGIPE, el Octavo transitorio del Decreto 66-67 y el 395, párrafo quinto de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, LEET.

Otro apartado del calendario electoral que tiene fecha límite, pero, el martes 27 referente a que, el Colegio de Notarios publique los nombres de las y los Notarios y los domicilios de sus oficinas que mantendrán abiertas el día de la Jornada Electoral, ello para dar cumplimiento a los Artículos 303, numeral dos de la LGIPE y el 270 de la LEET

Por otro lado, el día primero de junio, que es el domingo día de la elección judicial, permanecerán abiertas las Agencias del Ministerio Público, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados Locales, para atender el señalamiento de los Artículos 302 de la LGIPE y el 269 de la LEET.

Total, la elección de Magistrados y Jueces en el ámbito estatal y de Ministros, Magistrados de Circuito y Jueces Federales ya está a la vuelta de la esquina, de ahí que, el llamado a acudir a las urnas debe de tener eco en la ciudadanía, pese a las versiones inadecuadas que han corrido sobre las dificultades que entrañará cumplir con la obligación de las personas para elegir a los funcionarios del Poder Judicial.

A nadie debe de ganarles ni la apatía, mucho menos la flojera o las recomendaciones de conocidos, amigos y familiares para que no vayan a votar, porque siempre será importante que los mexicanos cumplan con los derechos que les otorgan las Leyes, incluso, hasta podría ser por la mera novedad de una elección que será histórica, porque nunca se había electo desde las urnas a quienes determinan las resoluciones de los casos judiciales.

La cantidad de boletas que le entregarán a cada persona en la casilla de votación, no debe de ser motivo para tomar la equivocada decisión de no ir a sufragar, no es complicado, es novedoso, no es nada del otro mundo, solo son muchos nombres y, de algo que sí debe existir seguridad es que, generará la misma sensación del deber cumplido que cuando se ha elegido a los políticos.

Los otros

Día del Contador, este 25 de mayo, sirve par a reconocer la labor de los profesionales de esta rama del saber, porque desempeñan un relevante papel en la economía y el administración financiera del país.

Son también quienes transforman los números en decisiones estratégicas, porque más allá de balances y estados financieros, los contadores son fundamentales para el desarrollo económico de las empresas y del país, así que, en cada familia tamaulipeca hay un contador con el que se tiene alguna relación, por tanto, todavía este lunes puede extenderle una felicitación.

Muchos contadores de Ciudad Victoria, destacan por como buenos profesionistas, a decir, Javier de los Santos Fraga, Luis Navarro Rosso, la contadora Nely Karina Narváez Wong, quien es la presidenta del Colegio de Contadores, el contador Dante Hernández Arriaga, Rosaura Vázquez, Diana Patricia Pérez Cárdenas, Mario Alejo Salinas Peña, el mantense Gerardo Acuña Ocejo, Rodolfo Higuera Cárdenas y la siempre bien recordada María Kuri de Terrazas, quien fue una gran profesional de la contaduría.

Por otro lado, resulta que cerró la tienda de artículos de tecnología, RadioShack que abriera sus puertas cuando casi al mismo tiempo que se inauguró la Soriana Palmas, al parecer no pudo con la competencia de una tienda similar que se funciona en locales comerciales que están frente a esa misma empresa de autoservicio.

Este día tiene actividad el Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Flaviano Benavides González, porque el Rector de la universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado acudirá al Hospital de la institución para echar a andar un proyecto de cirugías para la esterilización de mascotas, en especial de caninos.