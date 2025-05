   Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

El crecimiento de Victoria va parejo

El crecimiento de Ciudad Victoria va parejo y para todos los sectores de la localidad. Para Eduardo ‘Lalo’ Gatás Báez no hay distinción alguna, pues un día recorre los sectores más vulnerables y el otro se le ve en las colonias de otros niveles socioeconómicos; pero todos para él son iguales.

Así el alcalde capitalino termina los días en diferentes colonias o fraccionamientos de la periferia, marcando el arranque de limpieza urbana, la rehabilitación de calles y de áreas verdes.

Algunos lugares eran de manera natural bastiones azules, pero quedaron hastiados de otras administraciones pasadas que no les cumplieron. Ahora con Lalo Gatás es diferente, ya que se ve el aterrizaje del segundo piso de la Cuarta Transformación.

Tan solo recientemente, se le ha visto en jornadas intensas de trabajo, de contacto directo con la gente, atendiendo peticiones y llevando el Gobierno Municipal de Victoria cerca de la ciudadanía.

Es así como el presidente municipal Lalo Gattás gobierna, de la mano de las y los victorenses, con el propósito de mejorar la calidad de los servicios. Inspirados en el gobierno humanista del Dr. Américo Villarreal Anaya, quien con su trabajo nos da un ejemplo claro de gobiernos abiertos y transparentes, dijo el edil.

Así se continúa trabajando arduo por mejorar la calidad de vida de todos los que vivimos en la capital de Tamaulipas, por lo que se nota la sinergia del Gobierno Estatal y Municipal. Bien por ello.

Frente a la campaña en mi contra, no me voy a callar

Tania Contreras López, candidata al Poder Judicial de Tamaulipas, denunció una campaña de ataques en su contra, impulsada por quienes no toleran que una mujer libre, preparada y sin complicidades llegue a transformar la justicia en el estado. A través de un video difundido en redes sociales, Contreras López aseguró que es acusada sin pruebas, con señalamientos irresponsables que buscan vincularla con delitos sin ofrecer una sola evidencia. “Nunca en mi vida había sido señalada por algo ilegal. Pero cuando decidí participar, empezaron los ataques.

También señaló que el partido conservador la denunció, utilizando como única “prueba” un video falso y malintencionado, el mismo que el Instituto Electoral ya ordenó retirar por violar sus derechos. “Estoy a favor de que se investigue a quien haya cometido un delito. Pero no me pueden culpar por mi origen, por mi apellido o por simples suposiciones.” Contreras rechazó los intentos de descalificar su carrera, insinuando que obedece órdenes o que su trayectoria le fue regalada. “Quieren borrar mi historia solo por ser mujer. No lo voy a permitir”, afirmó.

Advirtió que esta campaña no es solo contra ella, sino contra muchas otras personas que enfrentan violencia política y no denuncian por miedo. Por ellas, dijo, decidió alzar la voz y acudir a las instituciones correspondientes.

En el video también se destaca que las medidas cautelares otorgadas por la autoridad electoral confirman que hay una campaña de difamación en su contra, y que el desacato a esta resolución refleja la mala fe con la que han actuado sus adversarios. “Yo defiendo la libertad de expresión, pero también el derecho a defenderme de la calumnia. No se vale poner en riesgo mi vida y la de mi familia.”

Tania Contreras concluyó con un mensaje firme: “Hay algo más fuerte que sus ataques: la voluntad de un pueblo que ya despertó. Y este 1 de junio, lo vamos a demostrar en las urnas.”

NOTAS CORTAS

1.- La Universidad del Norte de Tamaulipas que preside el rector, Dr. Francisco Chavira Martínez, viene promoviendo un foro-rueda de prensa para conocer a los candidatos en la Elección Judicial Federal y Estatal del 1 de junio 2025. Es así que la UNT invita a candidatas y candidatos a jueces, magistrados y ministros de los diferentes colores y números a exponer ante los estudiantes y la ciudadanía en general su trayectoria para que los conozcan. Todo esto es avalado por el INE y porque esta prestigiada universidad tiene el compromiso de fomentar la participación ciudadana.

Lo anterior es para presentar públicamente a los aspirantes a jueces, magistrados y ministros federales y locales, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre ciudadanía y justicia, en el marco del proceso nacional de renovación judicial.

La cita es en Reynosa, Calle Herón Ramírez, casi esq. con boulevard Hidalgo, Col. Rodríguez, 11:30 am. No faltes, te esperamos.

2.- El SNTE y la SET se nota ahora sí que van por buen camino y de la mano. Prueba de ello, se acordó ubicar a maestros cerca de su lugar de residencia. Qué bueno.

Lo anterior es con la finalidad de preservar la seguridad de los docentes, la asignación de horas y plazas por concurso y se definirá por zonas o regiones, dijo Arnulfo Rodríguez Treviño, Secretario General de la Sección 30 del SNTE.

Además dijo: “Ser maestro es mucho más que impartir conocimientos; es sembrar sueños, cultivar valores y, sobre todo, acompañar a los estudiantes en su crecimiento personal y profesional”. Vamos con la Dra. Claudia Sheinbaum y con el Gobernador Américo Villarreal, por una mejor educación de calidad en Tamaulipas agregó. Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.