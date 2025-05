POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Incapacidad técnica o económica en el buque escuela

Hay quienes quieren minimizar el lamentable acontecimiento del buque escuela que se impactó en el puente Brooklyn en N.Y. y lo llaman incidente; si no hubiera habido daños, humanos o materiales, encajaría en esta acepción, pero al haber pérdidas de vidas y económicas, es claro que estamos frente a un accidente, y si este fue por fallas mecánicas, claro que hay culpables.

En ese contexto ahora existe una declaración del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, quien en la “Mañanera” de este día 20, afirmó que “quien decidió las maniobras del Buque Escuela fue un piloto de puerto especializado del gobierno de Nueva York. Lo cual no cambia mucho el escenario.

A estas alturas, aun sin el reporte oficial los sobrevivientes han relatado su experiencia y por ellos sabemos que la nave quedó sin control, no hubo manera de detenerla y la fuerza de la corriente la impactó contra el puente. Todo apunta que fue una falla mecánica, porque la nave no obedeció.

2.- En el sexenio federal 2018-2024 se gobernó de manera muy austera, se ahorró en vacunas, también en el mantenimiento de hospitales públicos que hoy presentan grandes deterioros y carencias, igualmente hay cientos de elevadores en edificios del gobierno que urgen de mantenimiento, eso por citar los temas más visibles.

En el caso del buque escuela sólo hay dos opciones, una es que se detectó la falla mecánica y no hubo presupuesto para atenderla; o bien no se le practicó la revisión mecánica que era obligada para autorizar su salida. En uno y otro caso hay responsabilidad, y alguien tiene que asumir las consecuencias.

El buque Cuauhtémoc fue una adquisición realizada durante el gobierno de José López Portillo y efectuó su primer viaje en 1982, tiene en su haber, más de 800 mil millas náuticas equivalente a 37 vueltas al mundo, reporta la enciclopedia Wikipedia. En esas condiciones su desempeño como aula marítima, ha forjado desde entonces generaciones de cadetes, oficiales y capitanes de altura, al surcar los océanos lo ha hecho como embajador flotante de México.

Algunos se preguntan si 43 años de operación en los mares y esas 37 vueltas al mundo han sido muchas. No, no lo son, tenemos como ejemplo el USS Constitution, que es un buque de guerra en servicio y el más antiguo del mundo, se construyó en Boston y fue botado en 1797.

No podemos dejar de mencionar que la Armada de México es una institución sobresaliente por su disciplina, que reúne a destacados profesionistas de diferentes formaciones académicas; la organización es una de sus principales virtudes y en ese contexto es inexplicable que hubiera soslayado la situación mecánica de la nave en cuestión.

Habrá un diagnóstico en 30 días a partir del accidente, pero será sólo un reporte preliminar, tendremos que esperar un año o más para tener un dictamen certero. Tiempo suficiente para que México y el mundo borre de su conciencia el impacto de este evento, esto nos dice que desde ahora se cava la tumba para sepultar esta tragedia que cobró dos vidas jóvenes y no sabemos que consecuencias físicas, o discapacidades puedan afectar a 11 lesionados de gravedad.

OBRAS DE CALIDAD ACUERDAN MUNIPIO Y CMIC- La vinculación entre el Ayuntamiento de Victoria y la delegación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), para llevar a cabo el Programa de Obra 2025 para esta ciudad capital, encierra el compromiso que da certidumbre, de que cada peso invertido en infraestructura, tiene como prioridad mejorar la vida de los habitantes con mejores calles, escuelas y parques

Dicho programa aprobado con anticipación por el Cabildo, ahora fue presentado ante los constructores por el Arq. Eusebio Alfaro, secretario de Obras Públicas del municipio y tuvo lugar en una reunión celebrada en el auditorio de la delegación local de la CMIC, donde quedó asentado el compromiso de hacer obras de calidad en los trabajos por los empresarios de ese sector, y con ello se suman a la ruta de la transformación.

En este pacto en el que concurren el gobierno municipal que preside Eduardo Gattás y la CMIC, queda asentado que la obra pública se hará bien, con calidad, rendición de cuentas, sin dejar de advertir que la inversión se realiza con constructoras locales, lo cual representa una inyección económica para Victoria.

En este caso se trata de la ejecución de 108 obras de rehabilitación asfáltica, concreto hidráulico, agua potable, drenaje, educativo y vivienda. En ese marco de circunstancias el presidente del Comité Directivo de la CMIC Tamaulipas Centro, Ing. Jorge Adán Contreras Galván, reconoció al Gobierno Municipal de Victoria por su diálogo constructivo y “visión para trabajar de la mano con los constructores formales en beneficio del desarrollo y progreso de nuestra ciudad”.