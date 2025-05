   Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

El futuro de Palmillas es el PT

Aunque aún no son los tiempos de dialogar de una elección local, pero es importante decirlo, les guste o no, pero el futuro del municipio de Palmillas seguirá siendo el Partido del Trabajo (PT), y lo digo con conocimiento de causa, pues se nota el buen trabajo que viene haciendo la actual alcaldesa Sindy Paulette Monita Ramírez.

La decisión ya está anunciada por parte de la dirigencia estatal de este instituto político, pues lleva ese color que lo distingue en su nombre y de no hacer alianzas el próximo año con Morena u otro instituto político para la elección local del 2027, se va solo como llegó en el 2024.

Lo dicho es una prueba más de lo que sostengo, pues solo el tiempo dirá si tengo razón o no la razón. Y Pa’l baile vamos.

Igualmente sucede en Bustamante con la alcaldesa, la dinámica Maricela Rodríguez González, que representa los colores del albiazul, pues ha hecho muchas acciones en bien de la ciudadanía, lo que le ha dado resultados positivos.

Y le dicen por allá: Excelente mi alcaldesa mi admiración por ser la mejor gestora de este pueblo enclavado en las faldas de la Sierra madre Oriental, sin duda Bustamante brilla.

Otros le dicen: Excelente mi alcaldesa, mi respeto y admiración por ser una gran líder, por lo que no hay duda que de seguir así va por otros tres años más.

De fiesta Jaumave

El municipio de Jaumave, Tamaulipas, celebró este lunes 19 de mayo la refundación de su territorio. Esta refundación que se refiere a la redefinición o renovación del territorio, es un evento importante que marcó un nuevo comienzo o transformación para el municipio y lo celebraron con mucho orgullo.

Jaumave, Tamaulipas

La Villa de Jaumave, Tamaulipas, fue fundada por el conde de Sierra Gorda, José de Escandón, el 19 de mayo de 1744, siendo nombrada inicialmente San Lorenzo de Jaumave. La fundación se realizó como parte de una serie de asentamientos para poblar la región, y para ello, el conde trajo familias de Guadalcázar, San Luis Potosí. La nueva fundación estaba a una legua de la antigua misión de San Juan Bautista de Jaumave.

Jaumave fue la segunda población que fundó el conde de Sierra Gorda, José de Escandón, el 19 de mayo de 1744, llamándose en esa fecha San Lorenzo de Jaumave.

Geografía:

Jaumave es una población del estado mexicano de Tamaulipas, ubicada en el suroeste del estado y es cabecera del municipio del mismo nombre.

Celebración:

La celebración de la refundación del municipio se incluye en ella eventos culturales, festivales, y la conmemoración de la historia y tradiciones locales como siempre se ha hecho.

Significado:

La refundación puede representar la renovación de los valores y la identidad del municipio, así como un compromiso con el desarrollo futuro.

Es así como el Gobierno Municipal que encabeza su alcalde Manuel Báez Martínez, reafirma su compromiso de seguir trabajando con honestidad, cercanía y vocación de servicio, para que el municipio siga siendo un lugar de oportunidades, paz y bienestar para todas y todos. Y la transformación ahí está a la vista de todos.

NOTAS CORTAS

​

​1.- Morena en Tamaulipas debe arreglar sus problemas internos, sobre todo en varios municipios de la entidad, para que así enfoque sus baterías en las elecciones del 2027.

​2.- Allá en Miquihuana me informan que los morenistas ya andan haciendo reuniones, promoviendo a un político muy conocido para la sucesión municipal, esposo de una doctora, aunque aún falta mucho para ello, ya andan en las andadas políticas. Qué bueno.

​3.- Por cierto, el no para de chambear y en bien de Ciudad Victoria, es el alcalde capitalino Lalo Gattás vez, pues en su agenda de trabajo trae la intensa jornada de limpieza urbana, maleza y drenes pluviales. Bien por el munícipe.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.