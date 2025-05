EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Se acerca la elección judicial…Faltan quince días para que un muy escaso porcentaje de nuestra comunidad salga a votar por quienes habrán de impartir la justicia en sus diferentes niveles…Un viejo anhelo del ex ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR que su ahijada ahora presidenta de México, CLAUDIA SHEINBAUM le va a hacer realidad…Un verdadero despilfarro el costo de esta elección, miles de millones de pesos que bien pudieron haberse utilizado en el equipamiento de escuelas o en infraestructura carretera o para surtir de manera óptima de medicamentos en los cada vez más olvidados hospitales que integran el sistema público de Salud, en nuestro país…La verdad es que una vez que se consume la elección en mención la Dra. SHEINBAUM se convertirá en la presidenta más poderosa en la historia reciente de México…Los tres poderes estarán bajo su mando y bajo su férrea tutela…Más poder que incluso sus tan odiados ex presidentes tanto del PRI como del PAN…El último pleito que ahora se traen en el gobierno federal es ahora contra ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN a quien el morenismo nacional le pega un día y el otro también…ZEDILLO fue un gran presidente que dio tranquilidad a los mercados internacionales, así como fue un gran motivador para la inversión privada lo que trajo estabilidad económica a nuestro país pues desde el exterior veían seguridad para sus capitales al invertirlos por acá…Ningún empresario fuera nacional o extranjero tenía la duda o el temor de que el gobierno les nacionalizara sus empresas las cuales gozaban de la seguridad por parte de ese sexenio…Y la verdad es que en MORENA pecan de cerebro corto y es que prefieren voltear la mirada hacia otro lado cuando se les recuerda que gracias a ZEDILLO es que ahora están gobernando a México…Viene esto a colación porque ANDRÉS MANUEL no podía según la ley en ese tiempo no podía competir por el gobierno de la Ciudad de México pues no cumplía con el requisito de tener su residencia en la capital del país que le permitiera competir por la gran capital…Pero la orden de Los Pinos llámese ERNESTO ZEDILLO fue de que se hicieran de la vista gorda y lo dejaran jugar…El PRI de ese tiempo cedió ante la petición de ZEDILLO y la autoridad electoral le permitió participar por el que era Distrito Federal y ganó…Le sacaron la vuelta a la ley electoral y de esa manera LÓPEZ llegó al gobierno de la capital del país y desde esa posición se dio a conocer a nivel nacional hasta llegar a la presidencia…Pero ahora todos en MORENA incluyendo a muchísimos que en ese tiempo comían de la mano de ZEDILLO como los casos de neo morenistas como RICARDO MONREAL, ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANDEZ, LAYDA SANSORES, OMAR FAYAD y otros más se “espantan” del sexenio del priista y se han sumado a los ataques contra el ex presidente priista en cuyo sexenio amasaron sus actuales fortunas económicas…En fin…Es política…Por cierto uno de los más acérrimos enemigos jurados del liberalismo como le es el nefasto GERARDO FERNANDEZ NOROÑA bien que disfruta de las mieles del poder como lo hacen exactamente a los que tanto ha criticado…NOROÑA es dueño de varias residencias y una colección de vehículos de lujo como la camioneta CADILLAC en la que se traslada al Congreso de la Unión y cuyo valor es muy superior al millón de pesos…Es decir el líder del congreso de la unión es un hombre de ideología de izquierda, pero amante de los lujos de los conservadores a los que dice odiar…Vaya contradicción…En terrenos locales me dice el Director de Obras Públicas., ALFREDO MARTINEZ RAMIREZ, que están por iniciar acciones de obras de importancia colectiva en esta zona urbana…No podemos decir que todos los funcionarios actuales han podido rendir lo que de ellos se esperaba…Ocho meses han transcurrido desde que GLYNNIS tomó protesta como alcaldesa…Le aprendió muy pronto al tema de la gobernabilidad…Lástima que no todos le están siguiendo el paso en el desempeño de sus respectivos cargos han mostrado hasta ahora ese deseo de trascender dentro del tema del servicio público…No faltan los funcionarios municipales que no han aterrizado en el hecho de que son precisamente eso, “funcionarios”…La alcaldía es una magnífica oportunidad para que los noveles aprendan y abreven todo lo que sea necesario en eso del servicio público…Lastimosamente algunos muchachos que le entienden y mucho a la cuestión digital no se les ve el interés de aprender en el importante renglón de la atención a la comunidad…La alcaldía no es un sitio de juego ni para andarse jugando bromas delante de la gente…GLYNNIS les está brindando una oportunidad que a lo mejor si ella no estuviera en la presidencia municipal tampoco ellos supieran lo que es estar en un espacio laboral en la presidencia marsoteña…Deben de ponerse las pilas algunos jovencitos y algunas jovencitas y seguir el ejemplo que les pone su jefa GLYNNIS en el día a día…No les cuesta más que ser sencillos y humildes, pues también deben de caer a la razón de que deben de ser agradecidos con su jefa y la mejor manera de agradecerle es ponerse la camiseta de la administración pero con la R de Responsabilidad…No con la J de Juego…Discúlpenme si pisé algún callo de esos de reciente formación…Pues en la UAT se termina el semestre precisamente este viernes 16 de mayo…Muy orgulloso de que mi hijo ANGEL FERNANDO INFANTE ALFARO ha concluido su sexto semestre en la facultad de Derecho en el Campus Victoria…Ya lleva con la gracia del padre celestial seis de un total de nueve semestres…El maestro PEDRO CABRERA TAVARES se desempeña como Cronista de nuestro municipio…PEDRO es parte de la nueva generación de jóvenes profesionistas que vienen formados por la cátedra superior pero que a la vez traen la vena política por todos sus costados…PEDRO es un cuadro joven miembro de una familia que vive y transpira política por todos los poros de la piel…PEDRO ha sentido desde muy jovencito el placer de las victorias electorales por medio de su familia…Pero a su joven edad también ha sentido en carne propia el frío dolor de la derrota…Todo esto lo ha hecho madurar muy rápido dentro del acontecer político renglón que está sabiendo conjugar con su profesión de maestro y su trabajo como Cronista del municipio…El pasado 29 de abril se celebró el Día Internacional de la Danza…En ese sentido se hace necesario recordar con cariño a quien fuera maestro de esta disciplina durante muchos años en la Secundaria Técnica 12, FIDEL MARTINES LUMBRERAS…Nacido en Ciudad Victoria por el sector del Paseo Méndez en pleno corazón de la capital tamaulipeca…Pero desde que bebió agua del río de Soto la Marina se enamoró eternamente de esta nuestra comunidad en donde formó su respetable familia al lado de quien fuera su compañera de vida la también maestra LUPINA TORRES TAVARES…El Profe FIDEL antes de ser maestro de danza en la Técnica 12 fue integrante del Grupo Típico Tamaulipeco con el que recorrió diferentes partes de nuestro país…Hablando de personas que han aportado a Soto la Marina creo que se hace necesario recordar al Ing. CARLOS GARCÍA GALVÁN, quien fuera dirigente de la CTM durante muchos años, así como al maistro CLAUDIO MARTINEZ quien se desempeñó como líder del Sindicato de Albañiles durante no poco tiempo…Ya que mencioné antes al Profr. FIDEL MARTINEZ LUMBRERAS déjenme les recuerdo que él fue el primer director de la Primaria “Lázaro Cárdenas”, cuando este plantel se encontraba en la parte del Ejido Lázaro Cárdenas en el punto que se conocía como “El Melchor”… La maestra AMELIA RAMIREZ SOTO sigue trabajando de manera óptima como Directora de la Casa de Cultura de este municipio…El trabajo y el profesionalismo de la maestra AMELIA en ocasiones pisa callos, en algunas personas, pero en su caso aplica la máxima que dice “trabajo mata grilla”…Igual de cierto es que la maestra AMELIA RAMIREZ SOTO cuenta con el apoyo de los padres y madres de familia de los alumnos y las alumnas que forman parte de los diferentes talleres del espacio cultural a su cargo…Así mismo la presidenta municipal, GLYNNIS JIMENEZ VAZQUEZ le ha expresado a la maestra AMELIA de manera pública y en incontables ocasiones su reconocimiento al trabajo desarrollado en ese espacio…El Dr. JESÚS VELAZCO MURATALLA en su calidad de Director del Hospital Rural IMSS BIENESTAR de esta localidad exhorta a la población a cuidarse de los inclementes rayos del sol en esta ardiente temporada de calor…Debe la gente de protegerse hasta donde se pueda de las altas temperaturas e hidratarse de manera permanente para evitar los llamados “golpes de calor” expresó durante una entrevista que tuvo a bien concederme el pasado jueves por la mañana…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…