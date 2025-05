Dialogando

Por: Roberto Olvera

Viento en popa Día del Maestro en Tamaulipas

En la Capital del Estado, Ciudad Victoria, dentro del marco de los festejos del Día del Maestro, esta semana estará muy activa para el magisterio tamaulipeco, pues tendrán una serie de actividades para celebrar su día.

Desde hoy seguramenente empezarán en algunos municipios de las seis regiones de la entidad los festejos de los ayuntamientos a profesores de nivel básico, previo a su día el próximo jueves. Por supuesto, se espera el evento grande y de cache que encabece el gobernador del estado Américo Villarreal Anaya y el dirigente estatal del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Profr. Arnulfo Rodríguez Treviño.

Esto será, insisto, el marco de la conmemoración del Día del Maestro, donde el mandatario estatal presidirá la ceremonia de entronización a la Galería de Honor del Magisterio Tamaulipeco de las maestras o maestros, cuya obra, han contribuido a forjar a diversas generaciones de alumnos en el estado.

Seguramente la sede será en las instalaciones del Polyforum Victoria, donde Villarreal Anaya presidirá la ceremonia de entrega de medallas y reconocimientos a trabajadores de la educación que cumplieron 30 y 40 años de servicio. Enhorabuena.

Mientras tanto, un día después por la mañana el Ayuntamiento de Victoria y la SNTE, Sección 30, conmemoran el Día del Maestro con diversos actos y reconocimientos a la labor docente. La celebración incluye desayuno, homenajes, entrega de reconocimientos y medallas al mérito docente y actividades para celebrar la dedicación y compromiso de los maestros, resaltando la importancia de su labor en la sociedad.

La SNTE, Sección 30, también celebra el Día del Maestro Jubilado, reconociendo su legado y contribución a la educación.

Reconoce SEP a nuevo titular de Educación en Tamaulipas

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, hizo un reconocimiento al nuevo titular de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, a quien felicitó por su nueva encomienda, asegurando que será un gran respaldo para el gobierno humanista de Américo Villarreal Anaya.

En el marco del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, que se celebra en la Ciudad de México, el secretario Mario Delgado presentó ante el pleno de las autoridades educativas nacionales al Dr. Miguel Ángel Valdez, recién designado como secretario de Educación de Tamaulipas.

Durante su estancia en la capital del país, Valdez García tendrá encuentros de trabajo con los subsecretarios de Educación Básica, Media Superior y Superior para la revisión de avances de los programas La Escuela es Nuestra, la Estrategia Nacional de Vida Saludable y la aplicación de lineamientos que regulan la venta y expendio de alimentos en las escuelas.

NOTAS CORTAS

1.- Preparan relevo de primer nivel. ¿Quién se va a quedar en lugar de Tania Contreras López como Consejero Jurídico del Gobierno del Estado? La respuesta a esa pregunta seguramente ya la tiene en el escritorio el gobernador Américo Villarreal Anaya, ya que, seguramente Tania tiene amarrado un lugar como Magistrada en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en virtud de que su nombre aparecerá en la boleta para el 1 de junio.

Por lo tanto, el cargo de Tania es muy codiciado y seguramente ya hay por ahí muchos tiradores levantando la mano. Peroooo, creo que solo vemos a uno y conocedor en la materia, Jorge Luis Beas Gámez, actualmente subsecretario de Legalidad y Servicios gubernamentales, por lo que no lo pierda de vista en el futuro inmediato.

2.- Algo anda caliente por allá en el Pueblo Mágico de Tula, pues están saliendo ya muchos tiradores para el 2027 y sin duda que se están pisando entre ellos mismos y está trascendiendo esto en la capital del estado, por lo que alguien debe poner orden.

3.- Coincidieron recientemente las y los alcaldes de Tula, Bustamante, Palmillas y Jaumave, que: Celebramos a lo grande a todas las mamás que forman parte de su municipio y equipos de la Presidencia Municipal de los mismos, por parte de las primeras autoridades, mujeres trabajadoras, dedicadas y con un corazón enorme que dan lo mejor en casa y en su trabajo. Este festejo es solo una muestra del cariño y admiración que les tenemos, dijeron.

4.- Es notorio que la alcaldesa de Miquihuana, además que no sabe poner una inyección no gobierna su municipio, sino su -dizque- esposo Roque Sánchez Carrizal, ambos “amigos” del ex candidato panista y orgullo de Xicoténcatl.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco