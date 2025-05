Llama Olga Sosa a la unidad y al trabajo en territorio

Participa en Reynosa en la asamblea informativa estatal de Morena

Reynosa.- Ante la militancia morenista de Tamaulipas en Reynosa, la senadora Olga Sosa Ruíz, hizo un llamado para seguir transformando el país de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y apoyar al gobernador Américo Villarreal Anaya, en una transformación más profunda de Tamaulipas, durante la asamblea estatal realizada en la frontera, en la que participaron el presidente del consejo político Rómulo Pérez así como la presidenta del partido Lupita Gómez, diputadas, diputados y morenistas de la ciudad fronteriza.

La senadora Sosa Ruíz señaló que durante el Consejo Político Nacional encabezado por la presidenta Luisa María Alcalde, se acordó seguir defendiendo el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y cerrar filas para apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Se refirió a los cuatro ejes para fortalecer al movimiento del partido, lineamientos éticos provenientes de la carta moral que envió la Doctora Sheinbaum y que marca una hoja de ruta de comportamiento, para dar mayor claridad al Movimiento de Regeneración Nacional.

Olga Sosa recalcó que se debe estar en territorio, por lo cual nunca estarán lejos de la gente, porque la movilización social en defensa de los derechos del pueblo y la pedagogía de los valores y pensamientos son la fortaleza.

“Somos demócratas y como tal decimos no al nepotismo electoral, no al sectarismo, no al divisionismo; evitemos fisuras internas y recordemos que Morena es un movimiento al servicio del pueblo con principios firmes y convicciones claras”.

Se refirió a la continuidad que tendrán las asambleas informativas para profundizar la revolución de conciencias y la credencialización; al respecto se informó que este proceso se está llevando a cabo casa por casa para afiliar a la militancia de Morena para que cuente con su credencial de identidad.

La senadora Sosa Ruiz se refirió la unidad del partido, porque es un movimiento que reconoce que la unidad hace la fuerza, donde participan las mayorías y están en constante organización política y movilización social; “somos un partido en movimiento”.

“Nuestro deber es con el pueblo, por eso nuestro guía es y será “por el bien de todos primero los pobres”, finalizó la senadora ante la militancia morenista de Reynosa Tamaulipas.

El evento forma parte de los encuentros de acercamiento de Morena Tamaulipas con la militancia para informar, invitar y fomentar la discusión de los documentos de Morena para fortalecer al militante