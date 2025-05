POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Mientras el mundo católico celebró este jueves con júbilo, el arribo del nuevo Papa (León XIV), en México ocurrieron por lo menos dos desgracias en dos eventos separados, uno de ellos es la muerte de un hombre que cayó desde las alturas cuando realizaba trabajos de mantenimiento en Galerías Altama en el puerto de Tampico; otro accidente tuvo lugar en una explanada de la Delegación Gustavo A. Madero, donde 7 personas quedaron debajo de una estructura que se había levantado como escenario para la presentación de un grupo de cantantes entre ellas Alicia Villarreal.

Son actos que impactan de diferente manera, el primero de ellos un naciente pontificado, puntal importante en los hombres y mujeres de fe, mientras que los dos accidentes, nos lleva a valorar y agradecer lo bueno que nos da la vida.

Lo anterior no tiene nada que ver con esto que les voy a relatar, que es algo personal, pero que puede servir a ustedes queridos lectores, para mantenerse alertas frente a las nuevas condiciones que vivimos en el día a día, frente al riesgo de ser sorprendidos y víctimas de un fraude.

UNA ESTAFA FRUSTRADA. – Hace un par de días recibí una llamada de alguien que se identificó como Alejandro Duarte, supuestamente empleado del Gobierno del Estado. El me contactó para decirme que yo podía pasar el viernes a recoger un documento de revalidación de un trámite, que por cierto yo no había gestionado, pero que efectivamente se caduca el próximo día 14, lo cual quiere decir que esta persona trabaja o es amigo de alguien que labora en el edificio del 15 Hidalgo y por eso tiene esa información.

La llamada fue un pretexto porque estando en la línea, me asegura que en otro teléfono tiene a mi contadora, me dice su nombre, que es correcto, por lo tanto adquiere credibilidad ante mi. Para acabar pronto me dice que la contadora chocó su auto y está detenida, sólo le permiten hacer una llamada, que es la que le está haciendo a él en ese momento, y me pide que deposite 117 mil pesos en una cuenta de Banorte, para que ella pueda acceder a los beneficios de su seguro, el del abogado y los servicios médicos de los lesionados que por la descripción que da, están delicados.

Me pidió hacer una llamada desde otro teléfono (el convencional), a un número que supuestamente era el de la aseguradora, ahí me contesta una persona del sexo masculino, y el me da los detalles que dice le proporciono el ajustador.

Obviamente que le dije al susodicho Duarte, que no contara conmigo, porque no disponía de esa suma, y si la tuviera tendría que tener un trato directo con la supuesta afectada. Se enojó, me dijo insensible, mala amiga, etc, etc. Colgamos y casi en seguida entró una llamada, precisamente de la contadora. Obviamente nunca hubo tal accidente, ni nada parecido.

Esta misma historia se la pueden hacer a usted, pero diciendo que se trata de su hijo o su esposa, y puede usted caer en la trampa.

El comentario final es para decirle que me quedé con la impresión de que en estas operaciones está participando algún empleado(a) menor de Gobierno del Estado, de la Contraloría en especial, porque cuando me indica que debo presentarme el viernes 9 a recoger mi documento revalidado, me dice que en Contraloría y yo le pregunto, que donde queda esa oficina, y me dice rápidamente que en el 2o piso de Palacio de Gobierno.

Yo se donde está Contraloría, pero quise ver sus reflejos. No es una dependencia común del conocimiento ciudadano, por eso me da la impresión, por esto y por la información que tiene de mi, como es nombre, teléfono, tipo de trámite que debo realizar que en este episodio está involucrado(a) un elemento que tiene acceso a información del Gobierno del Estado.

IMPULSAN HÁBITOS SALUDABLES EN LA UAT.- El rector Dámaso Anaya Alvarado puso en marcha el programa “Estilos de Vida que Inspiran y Transforman”, cuyo propósito es motivar a las y los estudiantes de la UAT, a adoptar hábitos saludables, conscientes y sostenibles que impacten positivamente en su vida académica y personal. Para el efecto la casa de estudios cuenta con el apoyo de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

Acompañado del Secretario de Salud en Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro; y de la Presidenta Honoraria de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya, el rector Anaya, inauguró este programa entre los estudiantes, promoviendo una vida saludable desde edades tempranas.

Como parte de esta actividad, se desarrolló una aplicación móvil que permite a los usuarios monitorear y visualizar cómo se transforma su salud con hábitos positivos. Dámaso Anaya reafirmó que vivir bien debe ser una decisión cotidiana, no un lujo, y que la UAT trabaja para formar líderes saludables, colaborando estrechamente con la Secretaría de Salud para lograr una transformación sostenible en la vida de la juventud.

Este programa institucional arrancó con la conferencia “Conectando con tu yo del futuro”, la cual sustentó el asesor de la Secretaría de Salud, Jason Miguel Aragón, y se ofrecieron diversas actividades en el Gimnasio Multidisciplinario del Campus Victoria, mediante módulos interactivos y talleres informativos relacionados con nutrición, actividad física, salud emocional, autocuidado, salud preventiva y orientación sexual saludable, entre otros temas.