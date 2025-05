Injuve Tamaulipas lleva campaña “Piénsalo Dos Veces” al poblado “El Barretal” del municipio de Padilla

-Celebran cuatro foros de prevención para las y los jóvenes

Padilla, Tamaulipas. – Mayo 08 de 2025.- Con la intención de que las y los jóvenes tengan un mayor acceso a la información íntegra y oportuna que ayude a una correcta toma de decisiones propias de su edad, el gobierno de AméricoVillarreal Anaya, a través del Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), lleva a cabo la campaña de concientización “Piénsalo Dos Veces”.

En esta ocasión el Injuve realizó en la Escuela Secundaria Técnica No. 5, Ing. Marte R. Gómez, del poblado “El Barretal”, ante la presencia de 400 alumnos de esta institución académica, cuatro foros denominados: Ni Silencio Ni Tabú, Un Bebé No es un Juego, Protege Tu Red y Atrévete a Decir No.

El director general del Injuve, Oscar Azael Rodríguez Perales, explicó; “la campaña ‘Piénsalo Dos Veces’, está planeada amigablemente para el interés de los jóvenes, involucrándolos con dinámicas de participación sobre las ponencias que se desarrollan, mismas que van enfocadas a concientizar sobre el embarazo adolescente, prevención de adicciones, depresión y suicidio, delitos cibernéticos, correcto uso de las redes sociales y protección de datos”.

En ese sentido el funcionario estatal comentó; “las problemáticas a las que se enfrentan las juventudes pueden llegar a truncar su desarrollo y proyecto de vida ampliando las brechas sociales, por eso es la importancia de trabajar estratégicamente para prevenir y erradicar situaciones adversas a sus planes formativos, escuchándolos y atendiéndolo oportunamente”.

“Para enfrentar este desafío, el Injuve Tamaulipas trabaja sobre una agenda de atención a la juventud, mediante acciones interinstitucionales coordinadas con políticas públicas nacionales, estatales y municipales, haciéndolos participes de la transformación que está viviendo nuestro estado”, dijo finalmente.

En el evento estuvieron presentes, el alcalde de Padilla, Carlos Ernesto Quintanilla Selver; el director de la Escuela Secundaria Técnica No. 5 Ing. Marte R. Gómez, Jorge Carbajal Mata y el delegado del Injuve, Juan Manuel González Estrada, entre otros funcionarios del gobierno estatal y municipal.

Por último señaló que con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas reitera su compromiso con la salud y bienestar de las y los jóvenes, promoviendo mecanismos para su progreso y sano desarrollo.