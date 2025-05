EN OPINION DE

POR: FERNANDO INFANTE

Se viene la elección judicial del próximo uno de junio y la realidad es que el gobierno federal tiene la mano los pies y las piernas bien metidas en este inédito proceso en el que juran que será el pueblo sabio y bueno el que va a elegir a sus propios juzgadores cuando así se amerite…Claro que no será un proceso en el que el pueblo sabio y bueno habrá de elegir en su totalidad a los magistrados y demás funcionarios del sistema judicial…La reforma judicial es una de las prioridades del actual sistema de gobierno federal y claro que no van a dejar pasar la oportunidad de tener a los tres poderes “alternos” en manos propias…Faltaba más…Y la verdad es que tanto despilfarro en esta elección judicial es innecesario…Se avizora que será apenas el tres por ciento del padrón electoral el porcentaje que saldrá a votar por las próximas autoridades del orden judicial…Se dice que ya desde ahora el gobierno federal ha bajado a los estados las instrucciones necesarias para que la elección no la suelten y de esta manera esté todo bajo control en la elección del uno de junio…Será el poder judicial el último bastión independiente del ejecutivo que está por pasar a sus órdenes…Este proyecto parecido a los que se aplican en Cuba y Venezuela está a punto de aterrizar en México…De ninguna manera van a permitir en el gobierno de CLAUDIA que se les vayan a colar algunos juzgadores del ala conservadora como ellos les dicen a quienes consideran sus adversarios…Saludos al Prof. LEONEL ARELLANO OCHOA hasta el Poblado La Pesca…El pesqueño fue alcalde de nuestro municipio durante la primera parte del sexenio del corazón de Tamaulipas que encabezó EUGENIO HERNANDEZ FLORES..Por cierto el gobernador de los ojos verdes no salió muy bien en su campaña por la senaduría a través de las filas del Partido Verde…Pero no es porque la gente no lo quiera…Se percibió que a medida que su campaña estaba avanzando como que hubo una contra orden del aparato electoral superior para que le bajara a los decibles de su campaña y esto impidió su triunfo en las urnas…Fue evidente que al inicio de la campaña de GEÑO por la Senaduría estaba en el camino correcto…Pero GEÑO conocedor de los entre telones de la alta política le bajó dos rayas a su campaña y san se acabó…Y digo esto porque si cualquier día a cualquier hora y en cualquier lugar sueltan a GEÑO y a los demás ex gobernadores por la calle les puedo jurar que Juan Pueblo se va a acabar a GEÑO con saludos, selfies y abrazos…Tampoco era bueno para el actual sistema estatal de gobierno que EUGENIO estuviera brillando dentro del acontecer de la política tamaulipeca…En nuestro sistema de gobierno no caben los poderes alternos ni las figuras que resulten en contra pesos para los gobernantes que nos gobierna sea del nivel que sea…Le está yendo muy bien al estimado amigo NONO RAMIREZ con su proyecto del auto lavado que echó a andar hace un par de semanas…Va hasta tu casa por la unidad vehicular para una mayor comodidad…Saludé en días pasados a los buenos amigos como lo son GUADALUPE VILLARREAL y RAÚL RAMÍREZ…Jubilados ambos por el lado del magisterio…Apasionados de la política como pocos…Perfiles diferentes entre sí…El Profr. VILLARREAL más dado a la operación electoral que se hace en las catacumbas o sótanos de los cuartos de operación electoral…Sin aparecer demasiado en el escenario político pero dueño de un conocimiento brutal…Mientras que el Profr. RAÚL es más dado a aparecer en los eventos con micrófono en mano y toda la cosa…Le encanta al Profr. RAÚL el hacer uso de la voz en las ceremonias o eventos multitudinarios…Como también lo hace en las giras por las comunidades rurales o colonias…Un orador nato…No se cuánto será su cercanía con la actual administración marsoteña, pero la realidad es que los políticos de carrera siempre serán útiles en todo gobierno y no por el caso particular de ellos dos…Hay varios políticos como ellos de su talla, que bien podrían ayudar y mucho rumbo a contiendas próximas…Digo esto porque la experiencia en la política como en la vida común no se adquiere solamente por medio de cursos caros o a través de tutoriales que se ofrecen en la red…La verdadera guerra electoral se aprende en la lucha a ras de tierra y a través de los años por medio de triunfos y también de las dolorosas derrotas…”Más sabe el diablo por viejo, que por diablo”, reza un conocido refrán…El Coordinador del ITEA en Soto la Marina, LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA anuncia la 3ª Jornada Estatal de Incorporación y Acreditación para mayores de 15 años de edad que no han iniciado o concluido sus estudios de primaria o de secundaria…La campaña en referencia inicia el día 13 para concluir el 18 de este presente mes de mayo…Gentes como AMADITO CISNEROS y Don ESCOLASTICO son solamente un par de ejemplos de que cuando se quiere estudiar se puede…Pues bueno sin importar la edad en el ITEA ponen a las manos de los interesados la oportunidad y las herramientas necesarias a ese respecto…Don CARLOS CORTINA fue electo como Presidente del Comisariado del Ejido El Carrizo en asamblea desarrollada en días pasados…Agradeció el nuevo comisariado de la importante comunidad enclavada en la zona norte de Soto la Marina el apoyo que se le ofrendó por parte de sus compañeros ejidatarios que tienen sus derechos en orden…Las gentes del Ejido La Peña, siempre se refieren con mucho y muy justificado orgullo del Cerro Gordo que está a espaldas de tan importante comunidad…No nos vamos a quedar con las ganas de ir a La Peña primero DIOS a aventarnos un buen reportaje sobre ese ícono del que fue el primer ejido constituido en Soto la Marina…Primero DIOS…Igual la mayor parte de los ejidos de nuestro municipio tienen un determinado símbolo o emblema que los une y los identifica más allá de cuestiones de política o de religión…Dicen que desde lo alto del Cerro de La Peña en días muy claros se puede divisar el mar del Golfo de México, de manera clara y hermosa…En otro orden de ideas algunos políticos de la vieja escuela marinense al parecer se van a quedar con sus carpetas ordenadas y sus currículum listos y es que no hay señales que permitan esperar un cambio cercano en el organigrama estatal…Una de dos o ante los ojos del gobernador AMERICO VILLARREAL todos los funcionarios estatales de nuestro municipio han tenido un excelente desempeño en sus respectivas áreas o la otra es que no le quiere mover al avispero político local…Pero de todos modos si llega a haber cambios van a surgir incomodidades por parte de los que se van…Y si no hay cambios como quiera los que esperan ser tomados en cuenta van a estar incómodos a lo largo de lo que resta del sexenio…En fin, vamos a esperar…Toda una verdadera pasarela en Soto la Marina con eso de los candidatos a cargos dentro de la elección judicial es la que estamos viviendo…Candidatos a magistrados y a diferentes puestos son los que han estado viniendo a nuestro municipio en todos estos pasados días…Lástima que en este proceso van a quedar derrotados algunos muy capaces y experimentados profesionales del derecho, pues se espera que el sistema de gobierno va a tirar “línea” como si esta elección se tratara de un proceso político electoral…Este jueves 8 de mayo se celebró el Día del Taxista en nuestro país…Muchas felicidades a todos los trabajadores del volante de nuestro municipio cuyo sindicato está a cargo de mi gran amigo RICARDO CASTILLO originario del mero Ejido San Felipe, en la parte sur de nuestro municipio…Mala la imagen que se dio hace unos días, en el parque de beisbol cuando se pelearon algunas damitas que practican este deporte…Un equipo de la zona sur y el otro de esta cabecera, se echan mutuamente la culpa por tan bochornoso actuar…La verdad es que con acciones de este tipo se demerita el propósito del rey de los deportes que se supone es para promover la armonía y la integración familiar…No sabemos cuál fue la causa ni porque se llegó a los golpes, pero fue un deplorable espectáculo el que se brindó pues había niños y niñas ahí como testigos…Fue necesaria la presencia de elementos del orden para terminar con ese “circo”…Dicen que cuando CHON JILOTE no le dice alguna mala palabra a los conocidos es que está de mal humor…Eso de que CHON le grite algún comentario picante a alguien quiere decir que este famoso taquero anda de buenas…Cuidado cuando no te echa carrilla…Cuando CHON no te acarrilla o que te habla con respeto es que anda de malas…Entre sus “clientes” para la carrilla tiene algunos preferidos como ANDRES ASTELLO y mi compañero de trabajo FABIAN BARRÓN entre otros…Buena persona el popular CHON quien tiene su conocido negocio de tacos de barbacoa en la Calle Benito Juárez esquina con Felipe de la Garza en el primer cuadro de nuestra cabecera municipal…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…