No deja de sorprender el contenido de la carta que la doctora Claudia Sheinbaum dirigió a los morenistas con un llamado a hacer política franciscana, ni lujos, ni ostentaciones, además de poner límites al nepotismo y recordarles el origen de su movimiento, hoy hecho partido político. El manotazo sobre la mesa, fue duro para muchos; una pedrada directa para Gerardo Fernández Noroña que le vino el saco, cuando la primer morenista del país reprobó los viajes, que sólo deben ser los estrictamente necesarios y no en primera clase.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado viajó a Estrasburgo, Francia, desde luego en primera clase y salió a declarar que los 137 mil pesos del costo de su vuelo, los pagó de sus recursos.

La corriente fundada por San Francisco de Asís, ponía por encima de todo la caridad para los pobres, y la ayuda a los más necesitados, todo ello enmarcado en una vida austera, sencilla, cercana a la naturaleza. Y por ahí van las recomendaciones de la presidenta Sheinbaum, quien además propone “catequizar” a las bases morenistas sobre los principios que dieron origen a Morena, por si ya lo olvidaron o para que no lo olviden. Esto se hará con videos, folletos y pláticas.

Por lo que se refiere a las sugerencias presidenciales, se hicieron llegar a través de una larga carta de 7 cuartillas (hojas tamaño convencional) hace un mes, pero hasta ahora se dio a conocer en el Consejo Nacional de ese movimiento político.

2.- Aquí un paréntesis para recordar a Carlos Hank González exgobernador de EdoMex, regente del entonces D.F. y titular de 2 secretarías de Estado, entre otras cosas, fue un político de altos vuelos, que ahora se ha de estar removiendo en su sepultura, por aquello de “político pobre, pobre político”, una frase que él acuñó y que se hizo emblemática en los círculos de poder, y que representa todo lo contrario a la propuesta de la líder nacional de los morenistas.

Son estilos diferentes y lo que la presidenta Sheinbaum reflexiona, es que el movimiento de Morena, llegó al poder, no sólo por el carisma de Andrés Manuel López Obrador, sino por las banderas de lucha que ostentaron. Y aunque no lo dijo de manera directa, es obvio que su reflexión es para jalar la rienda a la “caballada”, que no pierdan su esencia, prácticamente les pide humildad cuando les dice que sólo se debe mirar de arriba abajo a las personas para servir, para ayudarles.

La cuestión es que este mensaje debió caer como balde de agua helada a muchos políticos, que ya tienen encaminados a sus junior´s en los quehaceres del poder. Quizá por eso la presidenta precisó en el punto No. 4 de su mensaje, “no permitir el amiguismo, influyentismo y nepotismo”, luego menciona que aún, cuando la Constitución establece que no puede haber candidatos de familiares de quienes están en el poder hasta 2030, “Morena lo incluya desde 2027”.

Ese es el punto contundente, que da una sacudida fuerte al morenismo para retomar su rumbo, y no convertirse en una copia fiel de otros partidos que gobernaron México.

PARTICIPA Y COLABORA LA UAT EN ELECCIÓN JUDICIAL. – La Universidad Autónoma de Tamaulipas tendrá una aportación importante en las elecciones del Poder Judicial; desde ahora confirma su espíritu de colaboración en la jornada del 1º de junio, para lo cual está ofreciendo sus instalaciones, entre ellos los auditorios y centros de excelencia para celebrar foros de debate entre los candidatos y candidatas participantes. Estos ejercicios vendrán a contribuir en incentivar la participación responsable y activa de los estudiantes.

Para el efecto la UAT pondrá a disposición de su comunidad, una herramienta digital que le permitirá comprender de manera clara el procedimiento para emitir su voto en la elección del poder judicial. En esa tesitura el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, afirmó que esta iniciativa, es una respuesta a solicitudes expresas de directores y directoras, especialmente de las facultades de Derecho, ubicadas en las zonas sur, norte y centro del estado.

En el sitio web oficial de la UAT se va a implementar un recurso digital de socialización de la boleta electoral, esto vendrá a facilitar la comprensión de una elección inédita y compleja, por el alto número de candidatas y candidatos a cargos de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal.

El rector Dámaso Anaya observa con mucho interés la participación de la universidad en esta elección novedosa y de gran importancia para la comunidad universitaria, a la que se facilitarán los recursos para que estén informados y preparada para ejercer un voto consciente y bien fundamentado.