Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Morena va al no nepotismo y reelección

El Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en su Consejo Nacional celebrado este domingo 4 de mayo en la Ciudad de México, en el World Trade Center sede del cónclave morenista, aprobó por mayoría de votos de los consejeros que asistieron una serie de reglas incluyendo no heredar el mismo cargo de elección a familiares, no reelegirse, no realizar campañas negras contra compañeros y no condicionar el voto, además se prometió cumplir con la ‘austeridad republicana’ al no viajar ni hacer turismo de primera clase, no usar helicópteros o aviones privados, no usar ropa o artículo de marca, no comer en restaurantes lujosos, no usar guardaespaldas, ni camionetas blindadas o no andar en autos de lujo.

Todo esto es parte de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también planteó la restricción como parte de una reforma constitucional.

Total que todo lo acordado se incluyó en sus estatutos a partir de ya en la estructura partidista y de representación popular, así como prohibir la reelección.

“No se hagan bolas”

Independientemente de lo decretado allá en la ciudad del smog, en Tamaulipas, sea quien sea el candidato de este instituto político el 27 o el 28, a un puesto de elección popular, gana porque gana y porque en la entidad se están haciendo bien las cosas con el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien como consejero nacional respaldó la línea trazada por la mandataria nacional.

Lalo Gattás entre los mejores alcaldes evaluados del país

El presidente municipal de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez figura entre los alcaldes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) mejor evaluados del país, en el ranking de aprobación de abril 2025 elaborado por la empresa Mitofsky.

Gattás Báez logró ocupar la posición 37 del ranking con una aprobación del 48.8 por ciento en su gestión al frente del gobierno de la Capital de Tamaulipas.

La percepción ciudadana obtenida por la consultora de opinión, refleja la confianza en el alcalde de Victoria por el trabajo en la prestación de servicios públicos, obra pública, seguridad y buen manejo financiero en el inicio de la nueva administración municipal que asumió en 2024 a través del partido político Morena, por lo que su gestión ha sido bien calificada por los ciudadanos.

El ranking fue elaborado por la empresa Mitofsky, a través de encuestas aplicadas vía WhatsApp Messenger a ciudadanos mayores de 18 años en los diferentes estados del país.

NOTAS CORTAS

1.- Este lunes se llevó a cabo la ceremonia de Toma de Protesta de Bandera de los soldados del Servicio Militar Nacional, clase 2006, remisos y mujeres voluntarias, realizada en el Campo Militar No. 4B-A “Emilio Portes Gil”, en Ciudad Victoria.

En el evento, se enlazaron de manera virtual con la ciudad de Puebla, donde la presidenta de la República y comandante suprema de las Fuerzas Armadas, la doctora Claudia Sheinbaum, encabezó el acto protocolario de protesta.

Aquí estuvo en representación del Gobernador del Estado, el secretario General de Gobierno, Héctor Villegas González, así como el secretario de Educación de Tamaulipas y el de Seguridad Publica, es decir, Miguel Ángel Valdez García y Mtro. Sergio Hernando Chávez García, respectivamente.

Figuraron también varios alcaldes del centro del estado, como anfitrión Eduardo Gattás Báez, José Lorenzo Morales Amaro, Manuel Báez Martínez, Maricela Rodríguez González, Yazmín Alejandra Saldaña Pérez, de Victoria, Güemez, Jaumave, Bustamante y Abasolo, respectivamente, entre otros más, los mismos que reconocieron y celebraron el compromiso de las y los jóvenes que, con valor y responsabilidad, cumplen con este importante deber cívico.

2.- Por cierto, ya a menos de un mes de la elección de los integrantes del Poder Judicial Federal y del Estado, al menos aquí en Tamaulipas, está apareciendo por ahí una candidata a magistrada relacionada al reciente pasado, más bien identificada a Cabeza de Vaca, la cual no se puede quitar el color azul. ¿A caso la dejaran llegar? Que conste que es pregunta nada más.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco