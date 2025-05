Por: Raúl Terrazas Barraza

Gobierno de México apoya seguridad tamaulipeca

Cuando se trata de seguridad pública, las administraciones públicas, sean nacionales, estatales o municipales pagan los platos rotos, a pesar de los grandes esfuerzos que hacen para tratar de proteger a la población de la actividad delictiva de quienes actúan al margen de la Ley.

Incluso, los detractores se sienten de las mil maravillas, porque cualquier dato, aunque sea de dudosa reputación, inventado o proveniente de las redes sociales, es suficiente para poner en tela de juicio las estrategias que llevan a cabo los gobiernos constituidos.

Es por ello que, más fácil resulta quedarse con la información oficial y dar el beneficio de la duda a quienes todos los días, como el Gobernador de Tamaulipas, Doctor Américo Villarreal Anaya, están pendientes de la evolución que existe en este complicado tema de la seguridad en las ciudades de la entidad.

Las descalificaciones sobre los logros documentados en seguridad púbica, tienen que tomarse de quien vienen y de una forma muy practica definir personal, familiar o en grupo, que es aquello que en realidad se respira en las ciudades y comunidades tamaulipecas, porque, una cosa es que los generadores de la inseguridad afecten a la sociedad y otra muy diferente que los ciudadanos no tomen las medidas pertinentes para evitar ser víctimas de ese tipo de hechos.

En su reciente diálogo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el Mandatario de Tamaulipas, señaló que los indicadores colocan a la entidad entre las más seguras del país y el más seguro de la Frontera Norte, algo que ya había sostenido en los Honores a la Bandera de hace una semana, celebrados en el Polyforum del Parque Bicentenario.

Además, los homicidios dolosos presentan una baja histórica a 17 casos por mes, cuando en 2017, llegaron a contabilizarse hasta 147.

En el diálogo entre los dos funcionarios, García Harfuch, consideró positivo el trabajo de seguridad y prevención de los delitos que realiza en Tamaulipas y, se comprometió a fortalecer la coordinación con la Federación para que las y los tamaulipecos vivan seguros y en paz, asimismo, mostró su beneplácito por el gobierno de Américo Villarreal, por esos dijo que Tamaulipas mantendrá el apoyo del gobierno de México para ampliar los resultados contra la inseguridad y la prevenir de delitos.

Los ciudadanos, tienen confianza en que, la forma en que el Gobernador Villarreal Anaya y su equipo de trabajo actúan contra la inseguridad, sirva para atender este tema, que es uno de los más demandados por la población, así que, las Mesas para la Paz, mantendrán su filosofía y determinarán los procedimientos a seguir para atender esta necesidad social.

Los otros

La contribución que la Universidad Autónoma de Tamaulipas hará el sistema educativo de bachillerato en la entidad, no tendrá igual, primero, porque incorpora la modalidad virtual y mixta para que todo mundo tenga acceso a ese nivel de escolaridad y después, porque dinamiza esa parte del sector puesto que participan autoridades de otro tipo, como los Ayuntamientos, acción que puede ejemplificarse con el funcionamiento de la Preparatoria de Nuevo Laredo, allá en la Frontera.

Todo está en que, alcaldesas y alcaldes se pongan las pilas para que los jóvenes cuenten con más opciones para cursar la preparatoria y, de alguna manera evitar que proliferen las instituciones privadas, como esas que entregan el certificado de preparatoria en solo seis meses, en el entendido de que, dos o tres años apenas son suficientes para que los alumnos puedan desarrollar las destrezas y habilidades requeridas para ingresar al nivel profesional.

Este fin de semana el Rector de la UAT, médico Dámaso Anaya Alvarado se reunión miembros de su gabinete, entre quienes estuvieron la secretaria General Doctora María Concepción Placencia Valadez y la secretaria Académica Doctora Rosa Issel Acosta González, así como, los directores de las Escuelas Preparatorias de la Institución.

El modelo virtual y mixto de Bachillerato, fue concebido como alternativa para que, las personas de cualquier parte de la entidad cuenten con la oportunidad de iniciar o concluir los estudios de preparatoria truncos por una y mil razones, pero, con la garantía de que podrán hacerlo en la UAT y a partir de que terminen el plan de estudios pueda ingresar al siguiente nivel, la Licenciatura, de las cuales existen en las 26 Unidades Académicas y Facultades de la UAT más de 80 opciones.

En la reunión de trabajo celebrada en el Centro de Idiomas del Campus Victoria de la UAT, la doctora Acosta González, dijo que con el Modelo podrá contribuirse en forma directa a contener el rezago y dar más opciones de preparatorias a los jóvenes y adultos.

Aunque no se dijo en la reunión, pero, se sobreentiende que los egresados del modelo virtual y mixto, podrán asegurar un espacio en cualquiera de las carreras que tiene la UAT, solo, deberán de corroborar sus conocimientos, cosa que no será difícil, porque la instrucción preparatoria de la Universidad pública de Tamaulipas tiene un buen nivel, a lo mejor no como el que alcanzan los alumnos que estudian en el CBETIS-plus 271, ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de esta capital, allá por la salida a Soto la Marina, pero, buen nivel.