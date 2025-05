EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Iniciamos la presente colaboración para felicitar a nuestra amiga GISELLE LARA por el subcampeonato logrado en el Torneo Internacional de Futbol Femenil que se desarrolló la semana pasada en el país hermano de Guatemala…GISELLE formó parte como portera titular del equipo LOMAS FC que representó a nuestro país en el mencionado torneo…No es la primera ocasión que GISELLE enfundada con la playera tricolor representa a México en torneos internacionales de futbol femenil…GISELLE “ORGULLO MARSOTEÑO”…Cambiando de tema déjeme le comento que todas las bajadas del tramo de la carretera nacional con la zona urbana están quedando en excelentes condiciones gracias a las acciones de la administración local que preside GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Por supuesto que hay algunas pocas que no requieren de esta rehabilitación, pero son las menos y es que la mayor parte las recibió la joven alcaldesa en pésimas condiciones…Pero pian pianito hay van mejorando las vialidades y accesos de nuestro pueblo…En una leve conversación que tuve con la primera regidora del cabildo local YANELI CEPEDA me comentó que tiene mucho gusto porque a su comunidad La Pesca le fue muy bien dentro del Plan Municipal de Desarrollo que para este año 2025 presentó ante el pleno, la alcaldesa GLYNNIS, pues a su comunidad le va a ir muy bien con la serie de obras que ahí se habrán de realizar…YANELI representa la nueva generación de cuadros políticos de La Pesca sin la menor de las dudas…De igual manera les comento que GLYNNIS les fue a poner en marcha el acceso a base de concreto hidráulico a las familias de la Colonia Miguel de la Madrid…Obras son amores…Las obras no dan votos es cierto…Pero igual es que si no haces obras, menos vas a tener votos…Un gobernante o una gobernante como GLYNNIS en este caso si trabaja bien el tema del desarrollo social por medio de obras y acciones para la comunidad tiene una mayor posibilidad de encajar y lograr sinergia con la comunidad que tiene a su cargo, en el tema de la gobernabilidad…Falleció en días pasados mi prima MELA INFANTE del Ejido Los Arroyos…Con mis primos INFANTE de Los Arroyos me une un sentimiento fraterno y de estrecha comunión desde vida de mi papá FERNANDO que era primo de mi tío INES INFANTE el papá de todos ellos, “El moreno” así le decía mi viejo…Mi FERNANDO me inculcó desde mis primeros días el cariño y el respeto de familia que raya en la hermandad con mis familiares INFANTE de Los Arroyos…Me dolió la partida terrenal de mi prima MELITA como yo le decía…En paz descanse…Bueno y porque sigue acéfala la coordinación más importante del gobierno del estado en Soto la Marina como es la de BIENESTAR?…Tan poco valor se le da hoy en día a tan estratégica dependencia?…O será que hay tironeo en las alturas por parte de algunos padrinos políticos que tienen interés de “sembrar” alguno de sus cuadros en dicha posición…Quien sabe…Lo que también es cierto es que la pesqueña DOMMY CEPEDA BEAS anda estrenando cargo al frente de una Coordinación de la Secretaría de BIENESTAR del Gobierno del Estado, cuya titular es SILVIA CASAS GONZALEZ…DOMMY buscó la candidatura de MORENA en nuestro municipio en el pasado proceso electoral…Igual de cierto es que DOMMY fue parte fundamental para que se hiciera la imponente techumbre del CBTa 271 de aquí de Soto la Marina cuando se desempeñó como Subsecretaria de Planeación de Obras Públicas del Estado con PEDRO CEPEDA ANAYA…Bueno el pleito que se traen la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM y el ex presidente ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN…La primera atacando por el viejo tema del FOBAPROA al segundo y este último pidiéndole que haga público el apoyo que en su gobierno le siguen dando al ex ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en su placentero retiro en su finca cuyo nombre representa una grosería dentro del vocablo popular…”La Chingada” se llama…Por cierto a escasos metros de la casa de campo de OBRADOR instalaron un cuartel militar y además se construyó un hospital…La gente que es mal pensada dice que el cuartel es para que lo cuiden…Y el hospital por si se llega a enfermar…Por cierto LÓPEZ sigue gozando de una guardia militar que le proporciona el gobierno federal…Siendo que cuando él presidió en los Pinos se las quitó a los ex presidentes que porque era un “exceso”…En terrenos locales me reportan que el TRUKO como se le conoce al ex candidato del PAN al gobierno de Tamaulipas CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS le sigue teniendo mucho “cariño” a Soto la Marina…El TRUKO es un político de muy altos vuelos y mucho pero mucho muy hábil para la tenebra electoral que se realiza desde los sótanos de la siempre cochina política…Aunque igual de cierto es que su partido el PAN hoy en día no pasa por el mejor de los momentos en el acontecer tamaulipeco…Les decía que el TRUKO es un habilidoso de la política en los sótanos porque con tal de hacerse de sus propósitos no duda incluso traicionar u operar por debajo del agua contra los propios candidatos de su partido el PAN..Ejemplos?…Aquí los tenemos en corto…Y recientes…Definitivamente en nuestro municipio los panistas responden más al liderazgo del ex gobernador CABEZA DE VACA y no al TRUKO…A TRUKO los panistas marsoteños lo señalan y no lo bajan de traidor por su conducta política…Al menos eso así lo dicen los panistas locales…En otro orden de ideas en la COMAPA a cargo de LUPITA SOSA están dando la oportunidad a los deudores para que se acerquen a esa dependencia y negociar el tema de sus rezagos…Está muy bien y es que más vale un buen acuerdo para el usuario a que le corten el suministro por deuda…Y peor en estos tiempos de infernales temperaturas que padecemos en el medio ambiente…Pues no debemos de permitir que nos corten el suministro por parte de la COMAPA por no hablar a tiempo y negociar en ese sentido…El llamado de LUPITA SOSA en ese sentido es para los usuarios de la planta de Soto la Marina pero también aplica para los de La Pesca y los de Vista Hermosa…Hay muchas sorpresas de lo más agradables para no pocas comunidades rurales del municipio y es que dentro del plan municipal de desarrollo la alcaldesa GLYNNIS va a construir algunas obras que aparte de que son necesarias desde hace muchos años también es cierto que se construirán con la más alta calidad…Tipo GLYNNIS…Casi 35 años del Profr. ANDRÉS MEDELLIN MANZANO son los que tiene dentro de su exitosa trayectoria dentro del tema de la danza…El Profe MEDELLIN es el Director de la Misión Cultural Rural número IIF y lidera desde su responsabilidad un equipo de trabajo que se distingue por sus buenos resultados en las comunidades que les ha tocado prestar sus muchos servicios…Actualmente trabajan y de manera óptima en el Ejido La Zamorina…Me refería al principio de estos comentarios a que el Profr. MEDELLIN es un apasionado del arte de la danza, porque precisamente el pasado martes 29 de abril se celebró el Día Internacional de la Danza…Un saludo para el muy amigo y muy trabajador vecino AMADO CISNEROS ALMAGUER quien tiene ya cerca de 30 años de laborar en la oficina local de correos…Todo un ejemplo de trabajo y de sencillez así como de una muy reconocida honradez que le han merecido el reconocimiento de la comunidad marinense…Desde hace tiempo labora el solo y esto no ha sido el menor impedimento para sacar adelante su delicada chamba…A veces lo vemos repartiendo la mensajería en moto como en otras veces lo hemos visto a pie en estas calles de nuestra localidad…Saludos vecino!…Se acerca el día del taxista…No dudamos que el dirigente sindical en Soto la Marina RICARDO CASTILLO ya ande en los preparativos correspondientes junto a su mesa directiva, para que el festejo salga de lo mejor…El muy apreciado PATO CASTILLO ha andado muy activo en algunos trabajos y responsabilidades del partido MORENA según nos pudimos dar cuenta por parte de amigos que tenemos en común…También el que ha andado trabajando en sus horarios libres para la causa política de la cuarta transformación es el Lic. JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES…Se le ha detectado haciendo labor a favor de MORENA en sus tiempos libres, claro está…Un saludo afectuoso para el Subdirector de la Secundaria Técnica 12 Profr. GUADALUPE MANUEL TORRES ARELLANO un fiel lector de esta colaboración…Pero sobre todo, un gran amigo que me lo ha demostrado en no solamente una ocasión, en muchas ha dejado plasmado su aprecio hacia un servidor…Un aprecio de su parte que por mi lado es recíproco…Excelente además de merecido el corrido que le compuso y además le entonó EFRAIN HERNANDEZ al Director de Tránsito y Vialidad, JUAN FRANCISCO BANDA CONDE por haber salvado a un joven de Nuevo León de que se ahogaba en la playa de La Pesca…El director de tránsito no lo pensó ni un segundo en cuanto a meterse a las olas de la playa y acompañado por un par de elementos de la guardia estatal, logró sacar con vida a tan imprudente joven…De esta manera con tan heroica acción los elementos de tránsito y de seguridad respectivamente, lograron generar en un saldo blanco en Semana Santa 2025 en nuestro municipio…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…