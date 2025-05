Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

1 de mayo, Día del Trabajo

*Hoy trabajando de la mano, SNTE-SET

En un ejercicio de conciencia colectiva, este 1 de mayo, el #SNTE se une a la conmemoración del Día del Trabajo; reafirmando así su lucha por una sociedad más justa, con equidad, legalidad y bienestar.

“En esta fecha emblemática, recordamos la lucha histórica de la clase trabajadora y refrendamos nuestro compromiso por la defensa de los derechos laborales”, detalló la convocatoria.

De tal manera que, este miércoles 30 de abril, en el Auditorio del SARTET se llevó a cabo por la mañana la celebración del Día Trabajo. Contando con la presencia del Secretario General de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Tamaulipas, Profr. Arnulfo Rodríguez Treviño y con el flamante Secretario de Educación de Tamaulipas, Dr. Miguel Ángel Valdez García.

La importancia del dialogo y de trabajar de la mano en pro de la Educación en Tamaulipas, va quedando claro con la llegada del nuevo Secretario de Educación y por ende comprometidos con nuestro Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya y con la presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, dijo el líder sindical.

NOTAS CORTAS

1.- Con el fin de evitar que los estudiantes de Tamaulipas emigren a otras entidades del país en busca de mejores oportunidades académicas, la Universidad del Norte Tamaulipas, ampliará el abanico de carreras profesionales, con la cual los jóvenes que buscan cursar el nivel superior tengan mejores oportunidades de elección en sus carreras.

Esto de acuerdo con el rector de la UNT, Dr. Francisco Chavira Martínez, quien coadyuva en el al arranque de los futuros profesionistas de Tamaulipas; al mismo tiempo que les dará mayores oportunidades de empleo, de acuerdo a su perfil, sin tener que emigrar a otras entidades del país. Bien por el rector Chavira, quien le apuesta a la educación en México.

2.- La pregunta de la columna es: ¿A que vino el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, a criticar el actual gobierno, solo que él no dejó un buen gobierno, se lo van a sacar? Nomás vino a ensuciarla, por no decir otra cosa. Ah, y no se olvida que entregó el poder a los de la derecha con quienes comulga. Uffff.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.