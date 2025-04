EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues vaya que La Pesca se posicionó como uno de los espacios más importantes en el tema de captación de turistas en la pasada Semana Santa 2025…La Pesca recibió más de cien mil turistas en el transcurso de una semana…Es decir desde que dio inicio el Operativo de Semana Santa hasta el pasado sábado, en la playa de La Pesca se había contabilizado casi 110 mil visitantes…Una cifra récord para nuestro municipio…Pude platicar con familias del Estado de Nuevo León y de Coahuila que me comentaron que realmente les gusta mucho más la playa de La Pesca que otras igual de importantes como las de Miramar y de Matamoros…”La Playa de la Pesca está mucho más limpia y bella además de que nos genera mucha más tranquilidad que las otras de aquí de Tamaulipas”, me comentaron unos turistas de Escobedo, Nuevo León…Y bueno pues apenas pasó la Semana Santa y ya el lunes la alcaldesa GLYNNIS se encontraba trabajando en el tema de la rehabilitación de más arterias en nuestra cabecera municipal…Y es que puso en marcha la rehabilitación de la bajada de la carretera nacional hacia donde está la vulcanizadora de HOMERO ROMERO…Es así como GLYNNIS le está dando su rehabilitada a casi todos los accesos a nuestra comunidad que se encuentran por el tramo de nuestra carretera nacional…Claro que los adversarios de GLYNNIS se enojan cada que pone en marcha o rehabilita con concreto hidráulico alguna calle o acceso…Es normal…Siete meses hasta ahora son los que tiene GLYNNIS como presidenta de Soto la Marina y no le han encontrado sus enemigos políticos por donde debilitarla y es que a cada calumnia que le publican la alcaldesa les responde con una obra…Así de sencillo se los está quitando de encima…Con trabajo y con más trabajo…Cada día que pasa los que anhelan un cargo estatal en Soto la Marina como que se empiezan a fastidiar…Se les nota en sus rostros el peso de la desesperación…No es un secreto que algunos de los actores principales de la pasada campaña electoral en nuestro municipio guardan la ilusión de ser dados de alta en la nómina estatal…Pero de la capital del estado al parecer no les han llegado las consabidas señales y esto genera en algunos de ellos un serio malestar…Mientras tanto los que ocupan actualmente un puesto del estado parecen andar de los más tranquilos…No vaya a suceder lo de cuando gobernó CABEZA DE VACA que no acostumbró hacer cambios del estado en los municipios y prácticamente con los que inició como en el tema de Soto la Marina a casi todos los sostuvo durante los seis años…Salvo algunas muy contadas excepciones…En el sexenio de CABEZA DE VACA iniciaron en Soto la Marina JUVENAL MARTINEZ VÁZQUEZ como Jefe de la Oficina Fiscal, así como FLORENTINO CASTRO NARVAEZ en el ITAVU y RENÉ GALVÁN CASTILLO en la Oficina del Registro Civil, además JUAN LUIS MENDOZA NARVAEZ en el ITEA…Se les sostuvo a lo largo del sexenio a todos ellos…La única dependencia del estado que sufrió varios cambios en los tiempos del gobernador de los cuernos fue SEBIEN estatal en la que inició JULIO CESAR LORENZO CRUZ y en la que también despacharon LUIS ACOSTA MENDIOLA y RAYMUNDO DRAGUSTINOVIS…Porque recuerdo que incluso JAVIER CASTRO se sostuvo todo el sexenio en el programa de Micro Créditos…En otro orden de ideas me comentan que en el distrito de riego de nuestro municipio ya se empieza a estar en la víspera de tener elotes por parte de los productores agrícolas de esa próspera región…Solo esperan que este año se les pague a un precio justo a la hora de las trillas pues para nadie es un secreto que el cultivo de maíz es extremadamente caro, como en el caso de ellos, que vaya que le invierten enormes cantidades de dinero para que sus parcelas puedan generar en un rendimiento óptimo…Por cierto un saludo para mi carnal MARIO AGUIÑAGA MORALES ex presidente del Módulo VI de Riego…En verdad que se extraña el excelente trabajo que desarrolló junto a su equipo de colaboradores…En la actualidad la realidad de las cosas es que la información por parte de la mesa directiva no fluye para nada de ahí que como medio de comunicación la realidad es que no tenemos a la mano los elementos necesarios que nos permitan dar a conocer las acciones que se están desarrollando…La actual administración del Módulo VI ha sido hasta ahora la más parca en cuanto a dar a conocer las acciones que en beneficio de los usuarios se están desarrollando…Por lo tanto todo indica que la presente administración de regantes será la que pase a la historia como la más gris…Pues el turismo que visitó la playa de La Pesca en Semana Santa 2025 se fue muy contento con la hermosura de ese espacio natural como por las atenciones recibidas y la infraestructura que se les acondicionó de manera coordinada por el municipio de Soto la Marina a cargo de GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ y del gobierno del estado que encabeza el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA…Los contrarios de la administración de GLYNNIS intentaron hacer una lumbre que no llegó ni siquiera a una pequeña humareda al publicar en las redes sociales que La Pesca estaba sin agua y que por ello los hoteles y restaurantes estaban colapsando…Todo esto una mentira, pues no fue ni siquiera un día entero el que estuvieron sin agua pues todo se trató de una falla técnica en el sistema de distribución de la oficina de COMAPA de esa localidad, el cual fue resuelto en relativamente corto tiempo y aparte los hoteles y comercios estaban preparados con sus sistemas internos de abastecimiento de agua para esos casos de urgencia…Quisieron los adversarios gratuitos de GLYNNIS espantar al turismo con ese tipo de notas exageradas además de amarillistas y llenas de mentiras como tratando de dañar la imagen de GLYNNIS lo que no llegó a suceder…El coraje de haber dejado la ubre no les permitió ver que con ese tipo de publicaciones mentirosas a quien podían dañar era a los propios habitantes y comerciantes de esa comunidad que en temporadas de Semana Santa es cuando les va mejor…Les querían espantar a los turistas…Pero después de todo los hoteles y restaurantes así como el comercio en general de La Pesca estuvieron al cien por ciento…También les fue muy bien a las comerciantes del Poblado Las Tunas que expenden sus productos en los topes carreteros de ese…Tamales, maguacatas, gorditas de harina y panes entre otros productos se les vendieron como pan caliente durante todos los días fuertes de Semana Santa…De igual manera les fue de lo mejor a los comerciantes ambulantes y establecidos del Ejido Vista Hermosa…Por ello es que al turismo se le conoce como “la industria sin chimenea”…Siguiendo con el tema de Semana Santa 2025 el Coordinador de Protección Civil, ENRIQUE ENRIQUEZ HERNANDEZ reporta un saldo blanco en este municipio…”En lo que fue propiamente el periodo vacacional no se reportaron fallecimientos, ni en los puntos turísticos ni en los tramos carreteros hacia los mismos”, indicó el funcionario local…Pude saludar en días pasados a mi entrañable amigo JULIO CÉSAR BARRIENTOS CISNEROS en la plaza principal de Soto la Marina…Le estaba sacando brillo a sus zapatos…Andaba en plan de relax…Vino a saludar a sus familiares del Ejido San José de las Rusias de donde es originario…JULIO CÉSAR radica desde hace muchos años en la petrolera Ciudad de Madero, Tamaulipas desde sus tiempos de estudiante…Se ha destacado dentro del terreno académico en la UAT como en el sistema político de la urbe maderense…Bueno y en donde andará el primo GONZALO RUIZ HERNANDEZ?…Tiene ya un buen de tiempo que no lo he visto…Una de las últimas veces que se reportó fue en un viaje familiar que realizó a la cosmopolita Ciudad de Nueva York…Buen ser humano el primo GONZALO…Se espera una muy baja votación en la elección judicial que se desarrollará el uno de junio para elegir a los nuevos magistrados y miembros del aparato de justicia en nuestro país…Las autoridades electorales están trabajando en la promoción de este inédito proceso electoral que sigue siendo objeto del desdén de la mayor parte de la comunidad…Para empezar será casi una docena de boletas las que cada ciudadano tendrá en sus manos para votar…Que flojera…Pero bueno de esta manera se cumplirá el sueño del ex presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR de que no haya contra pesos hacia el gobierno federal que ahora preside CLAUDIA SHEINBAUM PARDO…Que las elecciones las vayan a ganar muchos de los candidatos del sistema de gobierno para nada quiere decir que van a ganar los más aptos en el Derecho…Pero bueno estamos en tiempos de la cuarta transformación…En descargo podemos decir que están participando como candidatos muchos profesionales de la abogacía cuyas prendas académicas están fuera de toda duda…El problema para ellos será a la hora de enfrentarse a los “recomendados” de la cúpula…Por cierto entre los profesionales del derecho que están participando se encuentra el prestigiado abogado JORGE ARIEL CASTELLANOS HERNANDEZ, quien imparte cátedra en la Facultad de Derecho de la UAT Campus Victoria…En otros tiempos con su capacidad y conocimiento de las leyes no necesitaría pasar por el filtro de una elección judicial que se abarató al abrirse la puerta de participación de tantos candidatos y candidatas…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…