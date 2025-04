Impacta a visitantes “El Zacatón”, el cenote más profundo del planeta

-De Tamaulipas para el mundo, atrae desde turistas hasta buzos profesionales y científicos; incluso la NASA lo ha explorado

Aldama, Tamaulipas.– Abril 24 de 2025.- Explorado por la NASA (National Aeronautics and Space Administration) y admirado por turistas y visitantes locales, nacionales y extranjeros, El Zacatón, ubicado en el municipio de Aldama, es considerado el cenote más profundo del planeta.

“Visitar El Zacatón es una aventura que atrae lo mismo a científicos, exploradores especializados y buzos profesionales, que a turistas de todo el mundo, y es parte de la belleza natural que hay en un estado que lo tiene todo”, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas.

Señaló que este atractivo forma parte de las maravillas naturales del estado, con un pintoresco paisaje envuelto en misterio y con múltiples opciones cercanas para descubrir.

Hernández Rodríguez explicó que el cenote tiene una profundidad de 339 metros, considerando los 20 metros del acantilado, lo que lo convierte en un sitio único en el mundo.

Visitantes de países como Honduras, India, Filipinas, Sri Lanka, Estados Unidos y Venezuela llegan hasta esta joya natural enclavada en Tamaulipas.

María, una turista venezolana, comentó: “Tenía tiempo que no venía a la playa y hoy me tocó conocer el cenote. Es increíble, impone por su inmensidad, pero es una belleza. En Tamaulipas hay muchas cosas bonitas por conocer y descubrir”.

Por su parte, Víctor Hugo Garza Guajardo relató: “Los padres de mi abuelo eran de Ciudad Victoria y Miquihuana. Yo no sabía que había cenotes en esta parte del país. Hoy es mi cumpleaños y me voy a meter al agua para hacer un ritual. Simplemente es maravilloso, me fascina el lugar. Así que vengan a Tamaulipas”.

A su vez, Alex, visitante de Nuevo León, compartió: “Hace 25 años vine por primera vez al Zacatón. Me parece un lugar genial, por eso volví a recorrerlo. Si vienen al Zacatón, disfruten y disfruten lo bueno”.

Finalmente, Sofía, turista de Honduras, expresó: “Es maravilloso ver cómo en las cuevas existen estalagmitas. Tanta belleza natural es algo muy bonito. Me encantó Tamaulipas”.