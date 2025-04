POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< La otra cara de la tecnología, avance y retroceso

Todos sabemos que la imprenta de Gutenberg vino a revolucionar la cultura al democratizar el acceso al conocimiento y la información, toda vez que multiplicó la difusión de ideas al hacer posible la producción masiva de libros. En la época actual, la tecnología debería de asestar un impulso similar o superior, registrando un mayor consumo de literatura, por no representar mayores costos en la compra de ejemplares, esto debido al Internet.

El próximo miércoles 23 de abril se va a conmemorar el Día Internacional del Libro, como usted sabe esta celebraciones tienen como objetivo fomentar la actividad tema central de la celebración, esperemos que se realicen actividades que motiven a la práctica de su lectura, aunque no hay gusto por ella; y las asignaturas que obligan a los estudiantes a presentar análisis y síntesis de obras literarias no logran convencer a los estudiantes a leer. Ahora impera el “copia y pega”, gracias precisamente a los avances de la tecnología.

Este es un tema que los docentes ven con preocupación y que no tienen manera de obligar a las nuevas generaciones a leer, investigar, analizar y sintetizar (no amputar o recortar), para formarse un pensamiento analítico.

Así como hoy en día, muchos jóvenes no se saben las “tablas” de multiplicar o dividir, y no son nadie sin una calculadora, una situación similar está ocurriendo con otras materias, sobre todo del área social, sin un celular o computadora, un alto porcentaje de las nuevas generaciones están limitados sin estos artefactos de la modernidad.

Si a lo anterior agregamos los bajos indicadores que observan las nuevas generaciones en todas las actividades del conocimiento, y que se registran en los exámenes de selección para ingresar a la universidad, es realmente preocupante el horizonte de la educación. Esta circunstancia se viene generando desde la primaria, secundaria y subsecuentes hasta llegar al nivel profesional, donde ya no tienen más remedio que cerrar el ciclo, sea cual sean las condiciones.

Esto ocurre no sólo en Tamaulipas, si bien hay algunos estados donde los indicadores los ubican en un nivel de mejor aprovechamiento, la realidad es que la mayor parte del país, arrastra un déficit en el conocimiento y comprensión, que urge ser abatido. Aquí reclama no sólo un ajuste en las instituciones educativas de los diferentes niveles, sino la intervención de los padres de familia, que son los que vigilan y atienden los primeros conocimientos de sus hijos sobre las letras.

De manera discrecional, corre la versión que los centros educativos ahora no deben reprobar, sea cual sea el nivel de conocimientos que tenga el estudiante. Esto nos da idea de que los indicadores de aprovechamiento en los primeros años de escolaridad no son rigurosos, en esas condiciones los resultados en los años subsecuentes no pueden ser óptimos.

Claro que hay garbanzos de a libra, es decir casos de excepción, que tienen que ver con las cualidades del estudiante en todos sus niveles, con la guía de los padres de familia, esa es la materia prima con la que los profesores tiene que trabajar, sea cual sean las condiciones.

VICTORIA CELEBRÓ 200 AÑOS DE SU CAPITALIDAD. – Este 20 de abril se escribió un nuevo capítulo en la historia de Cd. Victoria al efectuarse la apertura de la Cápsula del Tiempo y la renovación de nuevos testimonios que fueron ingresados. Tendremos que esperar 25 años para poder atestiguar otra apertura similar, misma que tendrá lugar en el año 2050. Esta actividad formó parte de los actos conmemorativos de los 200 años como Capital del Estado de Tamaulipas.

Fue un evento pleno de simbolismo, que pudo ser presenciado por los victorenses que hicieron acto común con las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Eduardo Gattás Báez, quien estuvo acompañado por su esposa Lucy de Gattás.

A este acto asistió el ex alcalde Álvaro Villanueva Perales y ciudadanos, que se reunieron para observar la apertura de la Cápsula del Tiempo en la plaza del 8 Hidalgo, de igual forma atestiguaron la instalación de la correspondiente a la administración municipal 2024-2027, será un viaje al pasado que ofrecerá a las próximas generaciones una visión de la ciudad de nuestro tiempo (2025).

TAMAULIPAS PARTICIPA EN EL TIANGUIS TURÍSTICO 2025.- Una vez más Tamaulipas estará presente en el Tianguis Turístico, esta vez en su edición “México 2025”, un evento a todas luces relevante para fomentar la llamada industria sin chimeneas, es un escenario donde se intercambia ofertas productivas del ramo, se hacen visibles los recursos de cada entidad ante la participación de lo más relevante de ese sector a nivel nacional.

El evento tendrá lugar del 28 de abril al 1 de mayo en el Center de Baja California, que se encuentra en Playas de Rosarito. Hasta allá la Secretaría de Turismo de Tamaulipas llevará los recursos de que dispone nuestra entidad, esto es, la oferta, diversidad, infraestructura y riqueza de nuestro estado ante más de 10 mil potenciales compradores nacionales y extranjeros.

El Tianguis Turístico va en su 49 edición, y es un escenario donde se presenta el folklore, cultura gastronómica y las bellezas de nuestras playas y parajes a través de videos, folletos y pláticas.

Hay optimismo en la Secretaría de Turismo que comanda Benjamín Hernández Rodríguez, quien comenta que en el evento del año pasado Tamaulipas logró concretar negocios, citas y convenios con empresas del ramo turístico de Campeche y Veracruz, entre otros estados, así como con una aerolínea.