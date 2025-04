EN OPINION  DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues la Semana Santa 2025 es todo un éxito en nuestro municipio… Para empezar la Playa de La Pesca reportaba hasta este viernes, una afluencia masiva por parte de turistas de la zona noreste de nuestro país, así como de algunas entidades del centro de la república como San Luis Potosí, Querétaro e incluso de la capital del país…La administración a cargo de GLYNNIS JIMENEZ VAZQUEZ, de manera coordinada con la del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA procuró tener bien limpia la playa, así como dotar de palapas nuevas unas y reconstruidas otras, para que las familias visitantes disfrutaran su estancia de la mejor manera en nuestra tierra…Ni que decir de los regios que por miles se dejaron venir a las paradisiacas aguas de esta hermosa playa…Los hoteleros reportaron una ocupación del cien por ciento y muchas viviendas de La Pesca fueron habilitadas como casas de huéspedes para familias foráneas…También de la Colonia Miguel de la Madrid los comerciantes y prestadores de servicios se reportan con alta demanda de sus servicios…Por cierto esta Semana Santa 2025 se nota por demás el trabajo coordinado entre el municipio y el estado…Situación que en años pasados recientes no era así…Muy bien esto de ahora pues el municipio siempre va a necesitar del estado y no al revés como solían pensar en recientes y pasados tiempos…Hablando de este período vacacional de Semana Aanta 2025 los miembros del SINAREM el Servicio Nacional de Rescate y Emergencia a cargo de NELY GUADALUPE VEGA BOCANEGRA han estado muy activos con diferentes apoyos y auxilios carreteros, teniendo como su base de operaciones el entronque de la carretera nueva a Ciudad Victoria, desde donde se mueven hacia Aldama y Tampiquito y por supuesto un buen tramo de la carretera a la capital del estado…No es de ignorarse el trabajo de auxilio carretero que desde hace muchos años se brinda por parte de los integrantes del SINAREM en donde la realidad de las cosas es que se nota por demás la unidad que priva entre ellos…Ahí no hay sueldo…Ahí es por amor al prójimo…Los mueve solamente el deseo y las ganas de ayudar a los demás…Muy diferente a cuando las acciones de apoyo se retribuyen con un sueldo…Puro corazón…Y no de ahora…Desde hace casi 20 años trabajando en ese sentido…Por cierto una de las más numerosas problemáticas de los automovilistas está siendo en esta semana santa que se les acaba la gasolina a sus unidades, antes de llegar a sus destinos…Es el colmo, no checar la gota antes de salir a carretera!…La rumorología política al parecer está tomando un serio además de muy sano respiro durante estas vacaciones…Los grillos todo indica que están calmados por las frescas aguas que están disfrutando en La Pesca en Tampiquito o en Tepehuajes o simplemente están tomando un merecido descanso en la tranquilidad de sus hogares…Pero en cuanto el periodo de vacaciones concluya los vamos a ver y a escuchar en las mesas de café o en los lugares donde se reúnen tirándole a todo lo que se mueva…Pasando semana santa se va a soltar el diablo de la grilla marinense!…Muchos de los políticos profesionales de Soto la Marina desde que entró el mes de diciembre del año pasado aseguraban que iniciando este 2025 se darían los relevos en la mayor parte de los cargos estatales…Y nada…Ya casi entramos a la recta final del mes de abril y cero…Ni una sola hoja se mueve…Solamente la Lic. ALMA DELIA BÁRCENAS VALLE hace unos meses, asumió la Oficialía del Registro Civil y eso porque estaba vacante…Igual es que se han de sentir algo desesperados o decepcionados quienes tienen o tenían algún padrino político en Ciudad Victoria pero que hasta el momento su supuesta fuerza ante el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA…Se dice que la senadora OLGA SOSA tiene intereses políticos en suelo marinense como en los demás 42 municipios de Tamaulipas…Pero hasta el día de hoy al parecer no ha podido colocar a ninguno de sus cuadros en puestos de relevancia…Nadie ignora en Tamaulipas los deseos que tiene OLGA de ganar la próxima candidatura a la gubernatura…Pero hasta ahora algunos de sus allegados por decir en la frontera descargan que solamente se le puede ver su fingida o real sonrisa en las gráficas que suele subir un día y el otro también en las redes sociales…Dicen que hacia abajo no ha podido colocar a nadie de los de su confianza…OLGA necesita ponerse las pilas y echarle la mano a su gente, esos que le han estado ayudando en lo político desde hace unos años a la fecha…Digo esto porque sabemos todos que aspira a la candidatura estatal guinda, pero para ello es necesario que tenga sembrados sus cuadros de confianza en los municipios cuerudos…Sino pues como!…Otro que aspira a ser candidato guinda al gobierno estatal es el Senador JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL el famoso JR…Pero igual JR no ha sido capaz hasta ahora de sembrar a su gente de confianza en cargo estatal alguno al menos aquí en Soto la Marina…El Profe. HUGO MIGUEL ROJO RAMOS tiene ya recorridos todos los caminos que conducen a los votos en nuestro municipio apoyando las campañas de JR pero hasta ahora no le hemos visto al Senador hechos concretos y recíprocos a favor de su gente como es este caso que les menciono del Profr. ROJO…Por cierto me comentan que el Vocal de la Comisión de Caza y Pesca del Estado, LUIS EDUARDO GARCÍA REYES también tiene amigos en nuestro municipio que siguen esperando que les pueda echar la mano ante el gobernador para formar parte de su equipo de colaboradores…Es clara y muy evidente la cercanía de EDUARDO GARCIA REYES ante el gobernador y ante AMERICO JR…En otro orden de ideas me comentan que el titular del CREDE local JUAN HERNANDEZ FORTUNA se ha estado recuperando de algunos problemitas de salud que lo han estado aquejando…Pero me dicen que está mucho mejor…Ánimo Profe!…Sigue en el tintero y en nuestra agenda una buena entrevista con el Profr. PEDRO MARES para que nos platique algo sobre su larga y además exitosa trayectoria como beisbolista…Sus últimos torneos lo pudimos observar jugando para la histórica novena de Noche Buena al lado de los CRUZ y los ARELLANO además de varios de los CORTINA entre otros…Todos ellos o casi todos en sus diferentes etapas bajo las órdenes del inmortal PAYO…Por cierto ya que andamos con el rey de los deportes que bueno que se esté impulsando entre los pequeñitos y entre las damitas de Soto la Marina…De entre los chiquitines al menos en lo personal me ha impresionado entre otros un chiquitín que es si mal no recuerdo, nieto de Don ESTEBAN RIVERA…Como dicen los conocedores en la forma de agarrar el taco se sabe quien es bueno para comer…Trasladada dicha apariencia al argot beisbolero, es impresionante como a su corta edad este pequeño de la familia RIVERA toma el bate y como desde el cacheo llega la pelota veloz y directa hasta la segunda base…Desconozco el nombre del chico…Pero desde ahora pinta para grande dentro del beisbol…Deportivo Don Pepe se coronó como monarca del Torneo de Futbol 45 y Más del Campo de San Benito…Una vez más los ahijados de mi vecino don PEPE TORRES se llevaron otra orejona más a sus ya de por sí muy surtidas vitrinas…Creo que para mi vecino don PEPE TORRES el estar cada domingo en su silla disfrutando de las incidencias del balompié marsoteño y viendo a sus jugadores regando con su sudor el campo de futbol es una de sus mayores delicias terrenales…Y por supuesto si todo ese disfrute dominguero, lo adereza, con unas buenas y extremadamente frías cervezas, casi es conocer por su parte, el precioso cielo…Felicidades al vecino PEPE!…Si nos vamos al otro extremo del tema es muy significativa la ausencia de la vieja clase política dentro del escenario actual…Como que la llegada de gente joven al poder electoral los ha estado relegando a segundos y terceros términos…La voz de la experiencia al parecer está viviendo no sus mejores momentos en Soto la Marina…De repente da la idea de que por tener muchos años de experiencia política, fuera el mejor motivo o pretexto para llevar a cuestas, una pesada y negativa loza que tienen malamente que arrastrar…Al menos en lo personal yo si considero que a los políticos de experiencia hay que tenerlos tranquilos y en paz…Entretenidos con algo que desempeñar…Lo que pasa es que más allá de que algunos sean maquiavélicos no se les puede tener con su pensamiento libre porque desde su casa hacen una lumbrada política en el municipio…Un político de experiencia relegado tiene por el paso de los años y las campañas vividas la capacidad de prender políticamente su casa con tal de ver la de su vecino arder…Pero bueno…