ANA LUISA GARCÍA G.

Las playas siguen siendo tierra de nadie, dado que son áreas federales. Esto ocurre particularmente en Tamaulipas donde históricamente no funciona ninguna clase de organismo que se haga responsable de lo que ocurre en estas superficies, de las que sólo se acuerdan en temporadas vacacionales por la derrama económica que acarrea en su zona de influencia. Pensamos que no existen porque no se ven, no se escuchan posicionamientos desde ese tipo de organización, y mucho menos se perciben acciones que mejoren la operación de estos puntos recreativos.

En otras zonas del país donde hay playas, funcionan Juntas de Mejoras, que son organismos autónomos, con presencia ciudadana de los interesados en que estos puntos de recreo tengan un buen funcionamiento. Esta figura que logra reconocimiento ante la autoridad y comunidad (incluyendo sector empresarial del ramo turístico), se convierten en elemento de promoción, cooperación e intercambio entre los distintos sectores, sociedad, Estado y municipio.

La mayor parte del año las playas no tienen vigilancia, y se entiende que son áreas muy amplias imposibles de controlar. El tema lo traemos a este espacio luego de conocer los casos que ocurren en la playa de Miramar de Cd. Madero, donde vehículos en exceso de velocidad han dado muerte a especies “protegidas” y que están amenazadas por la extinción.

Es una tarea difícil, pero no imposible de crear mecanismos de protección en las playas, no sólo de las especies, sino de sus condiciones amenazadas por una contaminación desbordante.

En el organigrama federal existe una Secretaría del Ambiente, encargada de “apoyar y promover la realización de programas de cultura, educación e investigación ambiental”, que además debe “apoyar y promover la realización de programas de cultura, educación e investigación ambiental”. Y que al mismo tiempo fomente una conciencia colectiva, sobre la conservación y el manejo integrado del ambiente y los recursos naturales.

Siempre hemos sostenido que México tiene leyes de Primer Mundo, pero una realidad de Tercer Mundo, donde los principios legales son letra muerta. Así las cosas…

GUARDIA ESTATAL, PREVIENE AGRESIONES CONTRA LA MUJER. -Evitar actos de agresión física o verbal contra la mujer, durante el periodo vacacional, es el objetivo de esta estrategia en la que la Guardia Estatal de Género, estará atenta a responder con prontitud toda denuncia que se canalice a través del 911, que es el número para emergencias.

Esta es una labor permanente, que no será suspendida por el periodo vacacional, por el contrario, será complementada al realizar procedimientos de vigilancia en lugares públicos, como son: la plaza Juárez del 15, el Mercado Argüelles, el Parque Ecológico Los Troncones, entre otros puntos de atracción en estos días.

Los elementos de seguridad realizarán recorridos a pie, para estar cercanos a la gente y dar respuesta inmediata a los llamados, además de prevenir otros actos delictivos, donde hay una especial atención para evitar la violencia familiar y de género, donde se dará prioridad a los sectores que presentan condiciones de vulnerabilidad.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reiteró, que ante cualquier emergencia llamen a los números oficiales: 911 y 089.

MUNICIPIO INTENSIFICA LIMPIEZA Y SEGURIDAD. – Los accesos a los lugares de recreo, es el terreno en el que las acciones de seguridad y de limpieza del Municipio de Victoria tiene puesto todo su esfuerzo para contribuir a hacer de las vacaciones, las mejor atendidas. Para ello el alcalde Eduardo Gattás Báez y su equipo de colaboradores están abocados en la activación de las tareas que garanticen una efectiva vigilancia y al mismo tiempo ofrecer la mejor impresión a visitantes y propios en el disfrute de los lugares de paseos que ofrece la ciudad capital.

Vacaciones seguras es su principal propósito, y para ello activó un programa de tareas orientadas al mantenimiento de las vías de acceso, así como la asistencia a quienes pudieran necesitar ayuda por algún incidente.

Este es el periodo vacacional más esperado por el comercio local y los prestadores de servicio, es una oportunidad de fortalecer su economía, y para ello cuentan con la asistencia del Municipio en el propósito de hacer de estos días de asueto, una experiencia agradable para los visitantes y para quienes radican en Victoria.