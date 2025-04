POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Candidatos invisibles en campañas del Poder Judicial

En la elección del próximo 1º de junio para elegir magistrados(as), ministros(as) y jueces(as), usted votará eligiendo el número que acompaña al nombre del candidato de su preferencia. Sólo el 12 por ciento de quienes manifestaron su opinión en una encuesta institucional, confirmaron interés en votar; la esperanza de los organizadores de esta convocatoria, la tiene en la población estudiantil mayor de 18 años, preferentemente universitaria.

Hay signos muy claros que detectan indiferencia en esta elección, por eso hay una estrategia para persuadir a través de organizaciones e instituciones que acudan a votar. La población escolar universitaria es uno de los mercados para esta elección; de igual manera las organizaciones sindicales de Pemex, SNTE, y otros gremios laborales comprometidos con su patrón (el gobierno) están llamados a cumplir en esta jornada.

Poblaciones cautivas por estar recluidos en hospitales, penales, incluso las mismas universidades del país, serán las que salven este procedimiento innovador en nuestro país, donde el principal obstáculo es la falta de una cultura de votación que tiene su origen en la ausencia de credibilidad de los procedimientos.

En las charlas de café usted puede escuchar comentarios que ponen en tela de duda la autenticidad de este protocolo, que presume de democrático e innovador.

Para colmo, los candidatos no podrán convocar a una rueda de prensa, no pueden contratar espacios publicitarios de ninguna clase, son candidatos invisibles, sin embargo, algunos se las ingeniaron, por ejemplo, en Oaxaca hubo quien organizó un desfile por las calles, acompañado de familiares y amigos. Claro que pueden asistir a la fiesta de cumpleaños de algún amigo(a) y ahí promoverse.

La ley les prohíbe vincularse a un partido, gremio o institución, se refiere a hacer manifiesta su militancia en este caso puede ser Morena, que es la puerta de entrada a esta competencia. Sin embargo, en los arranques de campañas de las ministras Loretta Ortiz y de Yasmín Esquivel, violaron las reglas de equidad al cobijarse en las siglas de un sindicato la primera de ellas, y de una universidad en el segundo caso.

La realidad es que en esta contienda, la lista de candidatos, en su mayoría no son conocidos por el ciudadano común y no representan nada, ni bueno, ni malo. El reto no es por quien van a votar, sino que efectivamente el domingo 1º de junio, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, la mayor parte de los mexicanos acudan a ejercer su derecho para elegir a los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros.

UN RECTORADO QUE MODERNIZA Y TRANSFORMA LA UAT. – Respaldada por el gobierno de Américo Villarreal Anaya, la Universidad Autónoma de Tamaulipas impulsa la transformación y modernización más significativa de su historia al redefinir los espacios dedicados a la educación e investigación, y propiciando el bienestar en cada uno de sus campus, a lo largo y ancho de la entidad.

Esta nueva historia la está escribiendo el rectorado de Dámaso Anaya Alvarado, con capítulos sobresalientes en inversiones que hoy están a la vista, y que contemplan no sólo la ejecución de obras de infraestructura, sino la adquisición de equipo de avanzada tecnología. Se construyen aulas, laboratorios, remodelación y rehabilitación de instalaciones.

Entre estas podemos anotar el equipamiento del rastro Tipo Inspección Federal del que dispone la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que han venido a posicionar a la Universidad como la única institución de educación superior en México, en contar con instalaciones de este nivel, lo cual le permitió obtener certificación de SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria).

Además, destacan 74 proyectos estratégicos que vienen a redefinir los espacios educativos, en las áreas de investigación y bienestar en todos los campus de la casa de estudios.

Esto hace de la UAT un referente nacional, y en esa tesitura el rector Dámaso Anaya afirmó que: “Hoy, la UAT es un referente nacional en infraestructura educativa”. Esto ocurrió durante la presentación de logros y avances de su administración.

Otros testimonios se reflejan en la remodelación de quirófanos educativos en Medicina Tampico; la creación de la Preparatoria UAT Nuevo Laredo, en alianza con la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal; así como el Centro de Formación Integral de la Preparatoria Mante. Estas obras democratizan el acceso a la educación de calidad.

Por otra parte, está de manifiesto que este primer año de gestión administrativa de Dámaso Anaya se realizaron adquisiciones importantes, entre ellas 814 computadoras para laboratorios de tecnologías de la información; fueron modernizadas las aulas inteligentes con tecnología interactiva; se ampliaron las bibliotecas y construyeron canchas multiusos; laboratorios de áreas emergentes fueron equipados con inteligencia artificial y energías renovables con dispositivos de última generación.

Todos estos aspectos registrados en los últimos 12 meses, nos dan la visión de que la Universidad Autónoma de Tamaulipas está escribiendo uno de los capítulos más fructíferos de su existencia y son el despegue de una nueva era vanguardista que marcha de la mano con las demandas de la sociedad y del Estado, dicho de otra forma, de la iniciativa privada y sector público.