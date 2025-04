EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues causó baja LUCIA AIME CASTILLO PASTOR como Secretaria de Educación en Tamaulipas…Hace escasos días se había vuelto a presentar un conflicto por parte de la SET con el fuerte sindicato magisterial que encabeza ese viejo lobo de mar como es el Prof. ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO…Se entiende que este segundo conflicto con las fuerzas magisteriales pudo haber sido el detonante para la salida de LUCIA AIMÉ de la oficina principal que se ubica en la Calzada Luis Caballero en la capital del estado…Se dice que la ahora ex secretaria de educación de nuestro estado pudiera causar alta en la Secretaría de Educación Pública en donde manda MARIO DELGADO como titular…No se debe de echar en saco roto el importante detalle que reviste en torno a la amistad de LUCIA AIMÉ con la propia presidenta de México CLAUDIA SHEINBAUM PARDO…No creemos por ello que la vaya a dejar desamparada nominalmente hablando…Más de 600 Bugambilias son las que se andan plantando por parte de Servicios Públicos a lo largo del tramo federal que atraviesa nuestra localidad…Pude platicar en días pasados con el subdirector, EFRÉN ALEMAN GARCIA quien anda al frente de los muchachos que andan realizando esos trabajos, quien me comentó que estas acciones se desarrollan de acuerdo a las instrucciones de la alcaldesa, GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Hermoso es como se va a poder ver dentro de unos días más ese tramo carretero…Pues se viene el periodo vacacional de Semana Santa 2025…La presidenta GLYNIS ha estado al frente de los trabajos que se han estado desarrollando en la zona de la playa de La Pesca y es que desea que los miles de turistas que arribarán a ese paseo la pasen de lo mejor…Por lo pronto la reservación hotelera se encuentra al cien por ciento lo que nos da la clara idea de que aquello va a estar a reventar en beneficio de los comerciantes y prestadores de servicios de esa populosa comunidad…La Zona Escolar 34 de escuelas primarias a cargo de la maestra ANA MARIA ROMER SOLORIO llevó a cabo la Convivencia Académica, Deportiva y Cultural que fue la ante sala , rumbo a los juegos municipales…La ceremonia de arranque de los juegos se desarrolló en el auditorio local el pasado martes por la mañana y de ahí se fueron a las diferentes competencias…Pues falleció mi buen amigo ODILÓN RAMIREZ MARTINEZ…Era residente del Ejido Verde Grande en donde era ejidatario desde hace unos 40 años…Deja don ODILÓN un innegable legado y todo un verdadero ejemplo de que en base al trabajo honrado se puede salir adelante en esta complicada vida…El mismo cultivaba las frutas y las verduras que solía comercializar todos los martes aquí en la zona urbana de Soto la Marina…Sencillo, pero a la vez siempre muy limpio en el vestir, pero sobre todo, limpio de pensamiento, cerebro y corazón…Tuve la oportunidad y el privilegio de entrevistarlo en más de un par de ocasiones como ejemplo de trabajo y honestidad…Hasta pronto ODILÓN!…Pues me reportan que en la próxima semana la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ va a poner en marcha la rehabilitación de otras calles a base de concreto hidráulico…Le está dando pero fuerte la joven presidenta municipal a eso del tema de la rehabilitación de arterias en nuestra zona urbana…Me atrevo a decir que está haciendo historia GLYNNIS en el arreglo de las calles en Soto la Marina…Trae un ritmo muy, pero muy acelerado…Y claro que la muy sabia además de muy politizada sociedad de nuestro municipio se lo está reconociendo y además agradeciendo…Los hechos le están dando la razón a GLYNNIS en cuanto a haber nombrado como su Director de Obras Públicas al buen amigo ALFREDO MARTINEZ RAMIREZ…Claro que en obras públicas hay varios profesionales en el tema de obras, pero el equipo lo encabeza ALFREDO con todo el apoyo de la joven presidenta municipal…El futuro nadie lo puede siquiera adivinar y menos si hablamos del que se refiere a lo político…Pero la realidad es que a solamente seis meses de iniciada la gestión de GLYNNIS en Soto la Marina se está viendo el cambio tan esperado por nuestra exigente sociedad…”Calles, calles, calles en buenas condiciones es lo que queremos”, me comentaban no pocos amigos en la pasada campaña electoral…Pues bueno en el tema de las calles creo que hasta los más exigentes y disgustados pueden ver los resultados logrados hasta ahora por la administración marsoteña…Lo demás y sus comentarios adversos de alguno que otro sector de la localidad queda encerrado solamente en la burbuja de la baja politiquería…Claro que los enemigos políticos del grupo en el poder marsoteño le van a buscar y a buscar la manera de atacar a GLYNNIS pero la realidad es tal parece que los motivos para grillarla cada día se les reducen más y más…Dicen y tienen razón algunos cuando aseveran que “trabajo mata grilla”…Por cierto la presidenta municipal asistió a la ceremonia que con motivo de la celebración del 15 aniversario del CBTa 271 se desarrolló el pasado jueves 10 de abril por la mañana…Fue recibida entre aplausos por parte de la comunidad estudiantil, así como por la clase trabajadora y por supuesto por el director, LEONEL CÓRDOVA MONTES…Por cierto tienen en el CBTa local una imponente techumbre que le brinda un maravilloso escenario a este que es el plantel de educación media superior con mayor antigüedad en Soto la Marina, así como es el que cuenta con la más alta matrícula escolar…Pues casi toda la planta laboral de la alcaldía marsoteña se va a sumar a los trabajos a desarrollarse en la playa de la Pesca en esta temporada de Semana Santa 2025 de acuerdo a lo que me comentó el Secretario del Ayuntamiento, SERGIO ANTONIO RUIZ BALANDRANO…La gente del DIF a laborar en la preparación de los alimentos y los de la alcaldía en diversas acciones como las de los de cobros a los vendedores ambulantes y otros más en los recibos de las palapas, así como a las familias que llegarán a bordo de sus unidades automotrices…En fin un mundo de trabajo…Por cierto por parte de la presidencia municipal se trabaja en el acceso al rio de Tampiquito que es otro de los espacios naturales que recibe gran cantidad de visitantes en las temporadas altas como Semana Santa…Bueno y en gobierno del estado no les preocupa el tema de los apoyos sociales o que está pasando?…Digo esto porque mientras no se nombre al nuevo o la nueva delegada de BIENESTAR en Soto la Marina hagan de cuenta que ahí no se tiene una cabeza con la autoridad necesaria y además legal para que encabece el trabajo que ahí se desarrolla…En pasados y recientes tiempos la delegación estatal de BIENESTAR revestía la mayor de las importancias para el sistema estatal…Que esperanzas que tan importante puesto estuviera más de un mes sin su titular…De momento el Lic. JAIME GUADALUPE CASTILLO YPIÑA funge como enlace pero el cargo de Delegado es otra cosa…Pues el ex gobernador de Tamaulipas TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA fue repatriado a México después de cumplir su condena en los Estados Unidos por algunos delitos que le imputaron en el poderoso país del norte…YARRINGTON fue un gobernante que gozó a plenitud las delicias del poder…Muy inteligente se supo en su momento abrir importantes espacios dentro de la política tamaulipeca hasta lograr la candidatura del PRI y posteriormente la gubernatura…La vieja clase política de nuestro estado recuerda muy bien que siendo gobernador MANUEL CAVAZOS LERMA, supo TOMÁS descarrilar el proyecto que este tenía para su hijo político OMAR ZAMORANO AYALA a quien el del sombrero le estaba construyendo la candidatura estatal del PRI para dejarlo como su sucesor…Pero primero CAVAZOS envió a OMAR como candidato a presidente municipal por Matamoros, para de ahí darle el brinco al premio estatal…Pero siendo TOMÁS el alcalde en funciones en esa ciudad fronteriza le metió la zancadilla a OMAR para que perdiera y dejarlo ante los ojos de los tamaulipecos como un perdedor…Tras esa derrota política se cerró el camino para OMAR y el de TOMÁS se abrió de manera generosa…Muy inteligente TOMAS quien de seguro es un gran lector del príncipe de la intriga palaciega el famoso MAQUIAVELO…En cada calle que GLYNNIS, pavimenta, se reduce el margen de veneno de sus oponentes políticos…Se les disminuye de manera dramática para ellos el rosario preparado de difames y mentiras…Con todo y ello GLYNNIS no se debe de confiar en lo político…GLYNNIS a diario está parada sobre terreno minado y es que no a todo mundo en Soto la Marina le da gusto que esté haciendo un excelente gobierno…Y es que de manera paradójica no solamente los malos gobiernos generan disgusto entre ciertos sectores de la comunidad…También los buenos gobiernos como el que preside GLYNNIS causan disgusto entre los políticos que están formados enfrente…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…