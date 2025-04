Por: Raúl Terrazas Barraza

Presidenta en la Frontera tamaulipeca

Expectativa de la buena hay este viernes en Matamoros y Reynosa por la visita de la presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

En la tierra que gobernó de forma adecuada el actual Diputado Federal, Mario Alberto López Hernández, la titular del Poder Ejecutivo establece de manera formal el Programa de Vivienda para el Bienestar, mediante el cual se dará patrimonio a quienes más necesitan.

La presidenta de la República llegará al mediodía a Reynosa en la cual visitará las zonas afectadas por las inundaciones de fines de marzo pasado y, con planteamientos concretos sobre las necesidades tanto de las personas afectadas como la urgencia de mejorar el drenaje pluvial de la ciudad y con ellos disminuir los riesgos de inundaciones, se espera que puedan fluir recursos de la Federación a favor de los ciudadanos.

La presidente Sheinbaum Pardo, será recibida por el Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya y su esposa, Doctora María de Villarreal, titular del DIF Tamaulipas, así como, miembros del gabinete estatal, esperándose que vaya el alcalde Carlos Peña Ortiz, por aquello de que, los reynosenses tienen desde las lluvias atípicas registradas que no saben nada de él.

En Matamoros, además de. Poner en marcha el Programa de Vivienda del Bienestar, se firmará un decreto para condonaciones fiscales para las los dueños de negocios afectados por las lluvias, dado que, desde la Cámara de Comercio de las ciudades fronterizas, se ha puntualizado de las pérdidas sufridas por las inundaciones, de manera que, aliviar el asunto de los impuestos por unos meses, permitirá la recuperación a los dueños de los establecimientos.

Oportunidades en diferentes momentos tendrán, tanto el Gobernador del Estado como funcionarios estatales y alcaldes de generar propuesta a la presidenta de la República, para que Tamaulipas mejore en todos los aspectos con el respaldo de la Federación a partir de recursos presupuestales que manejan las dependencias del Gabinete presidencia, como es el caso de CONAGUA una instancia que tiene recursos variados para resolver necesidades urgentes de los municipios.

De la misma manera, es urgente que a Tamaulipas al fin se le puedan asignar recursos para mejorar la red de carreteras, ante la innegable verdad de que, el tránsito de mercancías y productos de todo tipo requiere de mejores vías de comunicación para reducir costos de traslado de mercancías y aumenta la seguridad del transporte de carga.

Por cierto, infinidad de líderes de grupos políticos que tienen que ver con la nueva era del regeneracionismo, tratarán de hacer contacto con la titular del Poder Ejecutivo Federal y, como siempre la gente ya se la sabe, habrá fotos obligadas de personas que están dedicadas desde la política a hacer futurismo, no le hace que todavía no sean los tiempos, en el entendido de que, desaprovechar la oportunidad es igual a dejar pasar oportunidades.

Será entonces que aparecerán en fotos la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Cantú Villarreal, su compañero de Madero, Erasmo González robledo, Legisladores Federales como Olga Sosa Ruiz y José Ramón Gómez Leal. El alcalde de Matamoros, José Alberto Granados Favila, obvio que aparecerán primer plano, pero, ese no tiene nada que ver con el futurismo.

Para sus fans, el alcalde matamorense dijo sentirse muy honrado de recibir a la presidenta de la República en su tierra y la lectura que tiene es que, refleja el reconocimiento a la ciudad, además de que, será la mejor oportunidad para plantarle iniciativas que permitan la transformación del entorno de la ciudad y vaya que son requeridas, por ejemplo, no le hace falta, recontra urge un programa de rehabilitación de vialidades en todos los sectores.

Los otros

Se acabaron las comparecencias de los funcionarios del Gobierno del Estado, quienes se apersonaron ante las y los Diputados de la Legislatura 66 para ampliar la información requerida por los integrantes de ese poder para analizar el estado que guarda la administración en su tercer año de trabajo.

Los últimos en dar su reporte en el Pleno Legislativo, fueron el secretario General de Gobierno, Héctor Villegas González y la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Saldívar Lartigue, cada uno hizo las aportaciones solicitadas por las y los Legisladores.

Ella dijo muchas cosas, como la conclusión del Programa Estatal para el Desarrollo Urbano Sustentable de Tamaulipas, que dibuja el futuro de la entidad hasta el 2050, para que haya crecimiento ordenado, sobre todo esto, ordenado. También dijo que ya habrá en Tampico Sistema de Transporte Integral, que hay avances en vivienda por la regularización de miles de terrenos en varios municipios.

El titular de la secretaría General dijo por su lado que hay avances sustanciales en gobernabilidad, derechos humanos, atención a víctimas, modernización institucional y coordinación intergubernamental, porque se mantiene una relación constructiva entre los Poderes que conforman el Gobierno del Estado.

Le echó flores a Protección Civil, porque trabajan contra los incendios y subrayó el compromiso de trabajar por las causas justas y con diálogo abierto con todos los sectores, para lograr una entidad más segura, competitiva y con mayores oportunidades para las generaciones del futuro y, como es el que tiene más que ver con las Diputados y los Diputados, les dijo en pocas palabras que les mandará más chamba, para avanzar en la agenda Legislativa y construir un Tamaulipas más próspero, justo y seguro.

Como mensaje para el pasado desastroso reciente de la administración gubernamental, el secretario general de Gobierno, dijo que el Gobierno del Doctor Villarreal Anaya, respeta y hace respetar la Ley, no dita línea, no impone, no amenaza, no corrompe, no persigue a nadie y, atiende por igual a las personas en lo individual, grupos, organizaciones, partidos políticos asociaciones civiles, religiosas y de la sociedad civil.