Este gobierno respeta, no dicta línea, no impone, no amenaza, no corrompe: Héctor Villegas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Abril 10 de 2025 .- En comparecencia ante el Pleno del H. Congreso del Estado, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, reafirmó los avances y logros obtenidos por la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, en el marco de su Tercer Informe de Gobierno.

Ante las y los representantes de las diversas fracciones parlamentarias de la 66 Legislatura, el secretario general de Gobierno destacó la transparencia y rendición de cuentas como un ejercicio democrático fundamental para informar a la ciudadanía sobre el desempeño del poder ejecutivo.

“Este ejercicio democrático de transparencia y rendición de cuentas, refleja la firme voluntad del gobernador Américo Villarreal de informar a esta soberanía y a la población sobre el ejercicio del Poder Ejecutivo; un gobierno humanista de la transformación, que está al servicio del pueblo, que escucha y atiende con respeto y eficiencia a la sociedad”, dijo.

“Como he afirmado ante ustedes, este gobierno respeta y hace respetar la ley, no dicta línea, no impone, no amenaza, no corrompe, no persigue a nadie, y atiende por igual a las personas en lo individual, grupos, organizaciones, partidos políticos, asociaciones civiles, religiosas y no gubernamentales”, expresó.

Villegas González renovó su compromiso de seguir colaborando con el Congreso, respetando siempre sus atribuciones y competencias, tal como ha sido instruido por el gobernador Américo Villarreal.

“Juntos, avanzamos en una agenda legislativa que nos permite construir un Tamaulipas más próspero, justo y seguro”, añadió.

En su intervención, destacó el fortalecimiento de la gobernabilidad en la entidad, así como las relaciones con los Poderes, municipios y organismos autónomos, basadas en el respeto mutuo y la colaboración, sin distinciones ideológicas.

Uno de los puntos más destacados en su comparecencia, fue el respeto a los derechos humanos en Tamaulipas. En este sentido, mencionó la atención a víctimas del delito, los esfuerzos por mejorar la situación de las y los migrantes y los avances en el desarrollo municipal.

A traves del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, se han brindado diversos servicios de alojamiento, apoyo alimentario y asistencia jurídica a miles de personas en situación vulnerable. En cuanto al área de Protección Civil, destacó la atención a los incendios forestales y urbanos, así como los esfuerzos en prevención y educación en materia de protección civil, capacitando a miles de personas en todo el estado.

Villegas González finalizó su comparecencia, subrayando el trabajo humanista y visionario del gobernador Américo Villarreal, cuyo liderazgo ha sido fundamental para impulsar políticas públicas que beneficien a los sectores más vulnerables de la sociedad.

“El trabajo del gobernador Américo Villarreal es un ejemplo de liderazgo, y sus decisiones han sido fundamentales para mejorar las condiciones de vida de las y los tamaulipecos y fortalecer las instituciones del estado”, concluyó.

En este acto, fue acompañado por Tomás Gloria Requena subsecretario de Gobierno; Jorge Luis Beas Gámez subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales; Rómulo César Pérez Sánchez, subsecretario de Enlace Legislativo; José Armando Lara Valdés, subsecretario de Transporte Público; Jorge Cuéllar Montoya, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; Jorge Ernesto Macías Espinosa comisionado estatal de Búsqueda de Personas, además de coordinadores, directores generales y personal de esta secretaría.