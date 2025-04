Dialogando

Claudia en Reynosa y Matamoros

*Sale airoso Héctor Villegas en su comparecencia

Por Roberto Olvera Pérez

La presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo vendrá de nuevo a Tamaulipas este viernes 11 de abril a revisar distintos aspectos sobre la actualidad del estado, entre ellos las consecuencias de la tormenta que vivió Reynosa en días pasados y que causó distintos daños; todavía no cubiertos en su totalidad por parte de las autoridades; por tratarse de un verdadero siniestro que pegó demasiado a esa ciudad fronteriza, poco visto este tipo de catástrofe en los últimos años, lo que requerirá de apoyos extraordinarios.

La visita también se aprovechará para revisar distintos aspectos de programas sociales que se vienen haciendo en coordinación con el Gobierno Federal, preferentemente en esa región del estado y que abarca los municipios de Matamoros, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y San Fernando.

Será sin duda una visita importante para el estado, a pesar de que su anterior estancia fue hace menos de un mes cuando visitó también esa misma región de la entidad, lo que demuestra el interés que siempre ha puesto para enfrentar los distintos problemas por lo que pasa nuestro estado.

Por lo pronto, iniciará aquí en Matamoros el programa de vivienda para el bienestar y firmará el decreto de condonaciones.

Por cierto, de buena fuente se sabe que se hacen ya los preparativos de esta visita que será este viernes, lo que representa un apoyo inédito ante casos inesperados, en donde conviene en mucho la presencia de la titular del Poder Ejecutivo Federal.

Sale airoso Héctor Villegas González en su comparecencia

De admiración y felicitación la comparecencia en el Congreso del Estado de Héctor Villegas González, actual secretario General de Gobierno que contestó con precisión a las distintas preguntas que le plantearon sobre sus más de dos años y medio al frente del segundo mando en el estado.

Se confirma su capacidad y buenos oficios, así como su humanismo y buen trato con su equipo. Dejó abierto las posibilidades tanto de seguir al frente de esa dependencia como a la vez poniéndose a las órdenes del titular del Ejecutivo del Estado.

En la versión del propio secretario General de Gobierno quedó claro el programa que realizará en la entidad la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo para este viernes 11 de abril, tanto en la Ciudad de Reynosa por la mañana, como en Matamoros por la tarde, en donde presidirá una reunión sobre vivienda que confirma dos cosas:

1.- La buena relación con el Gobernador AVA.

2.- La respuesta eficiente y puntual a los tamaulipecos de sus compromisos contraídos en campaña, por lo que todo pinta bien para qué se atienda a los damnificados de las inundaciones de la semana pasada.

NOTAS CORTAS

1.- Y hablando precisamente de la presidenta Sheinbaum, recientemente declaró que le enviará a la dirigente nacional del partido MORENA, Luisa María Alcalde Luján, una sugerencia para que ninguno de los candidatos o aspirantes se adelante a los actos electorales. Hay una senadora Verde, terca y que se camuflagea de acuerdo a sus intereses, la cual ya anda haciendo propaganda para la gubernatura de Tamaulipas. No se vale.

2.- Por si no lo sabe, aquí se lo decimos. Se comenta que vendrán cambios y nuevas situaciones en el sector educativo del estado ante la salida de su antigua titular Lucía Aimé Castillo Pastor. Seguramente habrá de resolverse distintas situaciones que no habían sido atendidas, entre ellas, el Pliego Petitorio de los maestros por faltas e irregularidades que se registran en varias partes del estado, en distintos planteles de educación básica que tienen meses sin atención inmediata y que la Sección 30 del SNTE al frente el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, no ha dejado de señalar y desistir en su solución. Veremos cómo se componen las cosas.

3.- Lo que se anuncia por el bien de Victoria. Con una inversión de 68 millones 315, 570 pesos la semaforización es una obra del gobierno de Tamaulipas para las y los victorenses. Incluye la renovación de 60 intersecciones en puntos estratégicos, reemplazo de 85 estructuras semafóricas, modernización de 300 semáforos vehiculares y otras rehabilitaciones; con lo que se beneficiará a 349, 688 personas la mayoría de la población victorense. Así el gobierno de Tamaulipas trabaja por Victoria. Qué bueno.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.