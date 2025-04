POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Ni elogio inmerecido, ni discriminación

Así debiera ser, al rey, lo que es del rey. La cuestión es que los señores diputados del Congreso local de Tamaulipas acaban de lanzar un exhorto dirigidos a los 43 Ayuntamientos para que procedan a retirar el nombre del exgobernador Manuel Cavazos Lerma, de las calles, colonias y espacios públicos. Aunque sabemos que los exhortos del Congreso Local de Tamaulipas son como las llamadas a misa, es decir el que quiere, responde a la convocatoria, y el que no, pues no, el tema merece una reflexión, que se ha venido posponiendo desde hace muchos años.

Tamaulipas merece una reforma legislativa sin dedicatoria, que limite elogios inmerecidos que son en algunos casos, cultos a la personalidad que se dan bajo la protección de un gobierno, y concluido la gestión de éste, ya no se ven tales méritos.

El tema ya estuvo sobre la mesa de discusión en el pasado, y la propuesta a nuestro ver, la más centrada, consiste en poner un “candado”, que limite esta clase de procedimientos, que serían aplicables únicamente a personajes fallecidos, porque alguien que puede tener méritos suficientes para imponer su nombre, puede cambiar de rumbo su trayectoria. O bien obtuvo “el favor” de la autoridad de ese momento y pasado un tiempo, “los méritos” que se le adjudicaron ya no tienen el peso o el reconocimiento que se le observó.

O bien con la edad se vuelven irresponsables al hablar, o lo traen ya por naturaleza, ahora el ejemplo más reciente lo ha protagonizado don Manuel Cavazos Lerma.

Frente a esa circunstancia es necesario legislar en torno a la designación de personajes políticos, sean ex gobernadores, ex alcaldes, ex diputados, etcétera, en el sentido de que lleven su nombre las calles, municipios o los salones de eventos, etcétera. En algún momento se debatió el tema, estableciendo que solamente los personajes fallecidos, podrían utilizar sus nombres para inmortalizarlos, eso evitaría circunstancias como la que ahora proponen aplicar a Cavazos Lerma.

Porque aún, cuando un político tuviera una trayectoria limpia sin mácula en el momento en que se le pusiera su nombre a una calle o un municipio todavía faltando kilometraje por recorrer (años de vida), podía caer en alguna infracción y entonces se verían en la necesidad, como la que ahora están proponiendo de retirarles el nombre de Manuel Cavazos Lerma a las instituciones o espacios públicos que tuvieran su denominación.

Hay otro aspecto que representa un problema y que los señores diputados cuando lanzan su exhorto no toman en cuenta. En el supuesto que hubiera casos en que se procediera a cambiar el nombre de una calle ¿Qué va a suceder con las escrituras de las propiedades ubicadas en esa rúa? De momento bastará con una enmienda, donde se establezca que la calle MCL ahora se va a llamar “Estrella”, por citar un ejemplo.

Ese acuerdo legislativo conforme pase el tiempo va a generar un problema, porque en la memoria colectiva se va a diluir y traerá consecuencias. En fin, lo ideal es legislar, para que en lo sucesivo, solamente se asignen nombres de personas ya fallecidas. Eso es conveniente por dos razones una la que ya anotamos y otra para que tampoco se preste para encumbrar a personajes con fines políticos.

CON ANAYA VIVE LA UAT MEJORES MOMENTOS.- Este lunes 7 de abril el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, rendirá cuentas de manera pública a la sociedad tamaulipeca, en un escenario donde la H. Asamblea Universitaria es la receptora del ejercicio académico y administrativo, que da constancia de lo realizado en la máxima casa de cultura de Tamaulipas.

Anaya llega a este, que es su primer año del cuatrienio, con una aprobación del 66 por ciento tras ser evaluado su desempeño a través de una encuesta aplicada a alumnado, personal docente y administrativos, misma en que sólo tuvo un 12 % de desaprobación y un 22 % que dijo no saber sobre el tema.

Dámaso Anaya inició su gestión el 1º de diciembre de 2023 y tras dos meses y 8 días de interinato, asumió el 9 de febrero de manera formal el cuatrienio 2024-2028. En ese lapso, se han registrado avances académicos en los proyectos de futuro de la universidad, donde los estudiantes se muestran satisfechos por las acciones que constituyen su formación profesional y por las participaciones en foros académicos y deportivos a nivel nacional e internacional. Sin duda la Universidad, bajo el rectorado de Dámaso Anaya vive uno de sus mejores momentos.

Hay un ambiente de aprobación en la comunidad universitaria, por la dedicación y actuación del rector Anaya, que se esfuerza por crear nuevas instalaciones y mejorar las actuales. Al mismo tiempo sobresale la firma de diversos convenios nacionales e internacionales, así como de otros protocolos de colaboración que se han formalizado con instituciones educativas y empresas, lo cual abre diferentes caminos a los estudiantes de esta universidad.