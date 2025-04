Por: Raúl Terrazas Barraza

Reynosa, realidad que duele

En este momento y allá en Reynosa, aplica a cabalidad la máxima esa de que, mucho ayuda quien no estorba, debido entre muchas razones a que, el séquito del alcalde Carlos Peña Ruiz, a todo ve moros con tranchete y prefieren esconder al edil que llevarlo a dar la cara ante los ciudadanos indignados porque nadie del Ayuntamiento se ha parado para establecer una forma coordinada de resolver las dificultades que enfrentan miles de personas.

La gente sabe y sabe muy bien, cuando está la mano del Alcalde, por el cual votaron en junio pasado para que se queda, bajo el compromiso de hacer más a favor del bienestar de todas las familias, no solo de las que trabajan en Reynosa y viven del lado americano, como sucede con colaboradores del Ayuntamiento.

Desde luego, sería inadecuado pensar que enseres, colchones, ropa de cama, ropa de las personas y las viviendas se echaron a perder por la inundación que sufrieron hace más de una semanas y que, para este viernes, todavía hay decenas de viviendas que tienen hasta medio metro de agua en su interior.

Obvio, hay quienes consideran que las visitas realizadas por la Secretaria de Bienestar Federal, Ariadna Montiel Reyes, la de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, la del Gobernador doctor Américo Villarreal Anaya y de los funcionarios de su administración debieron de dar para más.

Sin embargo, aquello que la gente quiere es atención del municipio para que garantice la prestación de servicios elementales como el restablecimiento del suministro de agua potable y la recolección inmediata de la basura en todos los sectores afectados, desde luego, sin dejar de lado que Protección Civil del Ayuntamiento vaya a en auxilio de los ciudadanos con equipo básico para sacar el agua de las viviendas todavía inundas y que, con maquinaria pesada se rellenen las orillas de las lagunas para evitar inundaciones de viviendas.

El asunto es que, hay un punto determinado como de quiebre, porque cientos de personas se ponen de acuerdo para salir a las calles a exigir a las autoridades municipales que cumplan con el respaldo que darían a quienes viven en zonas de inundación, porque se ha hecho, la primera bandera será el abasto de agua potable.

La realidad solo se ve en territorio y, si los funcionarios que todo ven mal, no se acercan a donde está la necesidad, tendrán al presidente municipal muy alejado de la gente y a Río revuelto, ganancia de pescadores, porque los adversarios políticos del alcalde Peña Ortiz, moverán los hilos para demandar su destitución, versión que ya comienza a correr.

Incluso, en opiniones como la del Diputado plurinominal de allá mismo de Reynosa, Armando Zertuche Zuani, quien sangra por la herida, porque quiso ser candidato a alcalde y quien dirigía el año pasado al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado Carrillo, dejó de lado las aspiraciones de media decena de prospectos, entre ellos varios Legisladores, por tanto, le echan la culpa de que aquella ciudad fronteriza se encuentre en medio de la devastación y la destrucción por fenómenos naturales.

Quienes fueron a territorio como harán la semana que viene funcionarios de la Secretaría de Bienestar Estatal y al parecer también de la Federal, tendrán la película a todo color y, dirán como otros que ya fueron a apoyar de alguna manera a los habitantes de casi una treintena de colonias en las que los habitantes de las viviendas sufren las 24 horas de cada día que pasa.

Dijo Zertuche Zuani que hará quienes responsabilicen a la Familia Peña Ortiz de las pésimas condiciones en que se encuentra Reynosa, ciudad que antes tenía el mote de la polvorosa, pero, ahora le agregaron dos términos más, la aguosa y lodosa, pero, él siempre dirá que el culpable es el actual secretario de Educación del Gobierno Federal, Mario Delgado Carrillo.

Que diferente sería que los reynosenses tuvieran un alcalde tipo el de los maderenses, Erasmo González Robledo, que también salió de dónde respaldaron al de Reynosa, pero, el exdiputado federal ya a donde están las demandas, incluso, hasta se anticipa a ellas con la idea de resolver cuánto antes y sus colaboradores no lo esconden o justifican que no pueda asistir como sucede con Peña Ortiz de Reynosa.

Desde luego, no se trata de llegar a comparaciones, sin embargo, vale la pena hablar de esas diferencias, porque, en el caso de Madero dan pie a la empatía y a la obligación de servir, no le hace que, en el municipio del sur de la entidad, no existan emergencias o devastaciones como las que pueden apreciarse en la polvorosa, aguosa y lodosa.

Los otros

Este viernes hubo en el Congreso del Estado dos comparecencias más de funcionarios del Gabinete del Doctor Américo Villarreal Anaya, quienes fueron al Pleno Legislativo para ampliar la información contenida en el documento del Tercer Informe de Gobierno que fue entregado el pasado 15 de marzo.

Se trató de los secretarios de Seguridad Pública, Sergio Chávez García y del ingeniero Raúl Quiroga Álvarez, titular de la Secretaría de Recursos hidráulicos para el Desarrollo Social.

Un día anterior, el jueves, estuvieron también en el Pleno Legislativo las secretarias de Educación y de Economía, Lucía Aimé Castillo Pastor y Ninfa Cantú Deándar, de manera respectiva.

A ellas y ellos les fue bien y aportaron información relevantes, por ejemplo, el de Seguridad hizo un recuento de los efectos positivos que tiene la presencia de la Guardia Estatal y dejó muy claro que se requiere de más personas, es decir, que de los tres mil 500 elementos que hay en la actualidad, el número se incremente cuando menos en tres mil más para hacer frente a las adversidades.

El responsable del agua, hizo ver que se mantendrá la gestión de recursos como una regla para la mejoría de la infraestructura.

De las mujeres, la de Educación hizo ver que, a más de un millón de estudiantes, les atienden 55 mil trabajadores de la educación en siete mil 324 planteles de educación básica. Además, se dio un aumento de 13 mil alumnos a programas de formación para el trabajo y más de 11 mil para la educación del nivel superior en escuelas públicas.

La titular de Economía, dijo que Tamaulipas ocupa el quinto sitio en comercio exterior, sobre todo USA, porque alrededor del 43 por ciento del comercio se da entre las dos naciones vecinas y resaltó que la estrategia del Gobierno de Tamaulipas se orienta a fortalecer la industria, impulsar las ventas al exterior y apoyar a las pequeñas y medianas empresas.