EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La próxima semana salen de vacaciones en las escuelas de los diferentes niveles educativos….En Soto la Marina se espera una derrama económica muy importante, así como en el Poblado La Pesca…La administración local que preside GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ trabaja de manera activa en la Playa de La Pesca para ofrecer a los miles de visitantes unas instalaciones en óptimas condiciones para que disfruten en familia de las hermosas aguas del más importante paradisiaco espacio natural del municipio…Los comerciantes de esa comunidad también se encuentran trabajando para ofrecer sus mejores servicios al turismo, que como en cada periodo vacacional elige tan hermosa playa…Pero así como se espera en La Pesca una importante derrama económica, también en nuestra cabecera municipal, algunos y no pocos comerciantes incrementan sus ventas en las fechas de Semana Santa,…Gasolineras, restaurantes, hoteles, taquerías, talleres mecánicos, vulcanizadoras y otros más fortalecen sus respectivas economías en temporadas vacacionales altas como a la que me estoy refiriendo…En ese sentido Don RENÉ GONZÁLEZ JUÁREZ una vez más espera con ansias y preparado tan anhelado periodo de vacaciones en su Restaurant “Tampico”…Me dicen que en La Pesca la reservación hotelera está al tope como un adelanto de lo bien que les va a ir a los empresarios de ese y de los demás ramos y en el sector de servicios…Bueno déjeme le comento que en la pasada sesión del cabildo marsoteño la alcaldesa GLYNNIS dio a conocer el programa de obras que se tiene contemplado para este año 2025 en Soto la Marina…Por unanimidad se aprobó por parte de los regidores de todas las facciones partidistas, consientes del enorme beneficio que traerán para las familias de nuestro municipio…De resaltarse la postura de la regidora YANELI CEPEDA del Poblado La Pesca…Ella es la primera regidora en el cabildo municipal…Dentro del marco de esta sesión edilicia expresó su apoyo al programa de obras porque reconoció la importancia de todas estas, que se van a realizar…Y mucho más gusto le dio saber que a su comunidad La Pesca le va a ir muy bien pues la presidenta municipal en su comparecencia dio a conocer que para esa comunidad pesquera y turística vienen establecidas una serie de obras que van a beneficiar de manera particular a esa importante localidad…Se notó en su participación que la regidora pesqueña habló con el corazón y le dio mucho gusto que a la gente de La Pesca le va a ir de lo mejor…Se percibió que la joven regidora YANELI CEPEDA habló sin tinte partidista alguno y que simple y sencillamente como residente de La Pesca sintió orgullo por las obras que ahí se van a realizar…Creo que los regidores marsoteños como representantes que son de la comunidad tienen que ser maduros y congruentes en el decir y en el actuar cuando de beneficios para la sociedad se trata… Está bien eso de que como representantes, cada uno de ellos, de diferentes sectores de la sociedad deben de llegar a las sesiones de cabildo sin dogmas partidistas que tanto dañan en ocasiones el sentido de la gobernanza…Pues cierto es que una sesión de cabildo no es un debate de cosas partidistas…Una sesión de cabildo es la oportunidad para acordar, aprobar o discutir, cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del municipio y en la que definitivamente, las banderas partidistas se tienen que dejar colgadas afuera de la sala de sesiones, pues ahí por congruencia, no caben…Igual de cierto es que en el pleno de estas sesiones no todos los regidores y regidoras se están distinguiendo por sus aportaciones o tan siquiera en verter sus opiniones dentro del desarrollo de las mismas…Algunos o algunas sean sea el caso, no han externado ni presentado opinión o iniciativa alguna a lo largo de su estancia como miembros del cabildo local…Y eso que cada quien tiene sus respectivas comisiones debida y legalmente establecidas…No es bueno para el debate interno que en ocasiones se tiene eso de que algunos y algunas permanezcan callados y calladas como si el desarrollo de las sesiones les fuera en ocasiones, indiferente…Deben de entender todos y todas que son representantes populares y alguien afuera está esperando sus propuestas…Todos ellos están ahí gracias al voto que recibieron de un sector de la comunidad…No están ahí por fuerza de la casualidad…En el caso de don ESTEBAN RIVERA esta situación no aplica, pues la gente del beisbol está enterada de su gestoría en ese renglón tan importante…Don ESTEBAN está trabajando en territorio y lo está haciendo de lo mejor…Creo que también es el tiempo necesario para el que la presidenta municipal tenga ya una radiografía exacta sobre los resultados que en sus respectivas chambas tienen algunos de sus colaboradores…El proceso de la curva de aprendizaje después de medio año ya está en su justo punto…Los que son jóvenes y forman parte del gobierno local ya no tienen a estas alturas algún pretexto si es que no han rendido al cien en sus funciones de la gobernanza…La alcaldesa también entró muy joven y vaya que le aprendió rápido a su responsabilidad…Así que GLYNNIS con el ejemplo está predicando…Igual de cierto es que la presidenta GLYNNIS inauguró la rehabilitación de la bajada que conecta la carretera nacional con el Bulevar “Enrique Cárdenas González” el pasado miércoles por la tarde…En el tema del arreglo de vialidades creo que nadie le podrá echar en cara a la joven presidenta municipal que no esté cumpliendo…Y es que la verdad de las cosas es que las arterias de nuestro entorno urbano cada día que pasa lucen mejores y más dignas para disfrute de los marsoteños…Que falta mucho por hacer en este y otros rubros, también es verdad…Y es que tampoco se le quiera exigir a la joven presidenta municipal que en seis meses arregle el cochinero de calles que recibió…Pero de que está avanzando en esto la actual administración es una realidad…Igual es eso de que de manera increíble no a todos los marsoteños les cae bien saber y ver el trabajo que se está llevando a cabo por parte de GLYNNIS en bien de la comunidad…Tengo casos de no pocas personas que hacen un gesto de desprecio cuando ven que el equipo de la presidencia municipal anda trabajando en la rehabilitación de alguna calle o en el drenaje o en la pinta de cordones…De manera insana quisieran que no hubiera obra en Soto la Marina para poder descargar su coraje y su furia contra la gestión de GLYNNIS quien con hechos se está ganando la aprobación de su comunidad…Hasta el momento de cerrar esta colaboración no tengo información respecto a si el empleado de los Servidores de la Nación habría recuperado su aparato celular que se le perdió o se lo “perdieron” el pasado miércoles mientras trabajaban con el tema de las Becas “Reta Cetina”, en el auditorio municipal…Ojalá que se lo hayan regresado pues aparte de que es de su propiedad ahí se estaba archivando el tema de los expedientes de las becas…Mala cosa esa de tomar lo que es ajeno…Mal mensaje para los hijos a quienes en esos casos se les muestra que el tomar lo ajeno pueda ser considerado un éxito o una gracia…Luego se quejan porque los hijos andan en malos pasos…Que por confiado o por descuido, el Servidor de la Nación haya dejado en donde sea su teléfono esto no es razón para que alguien tomara lo que es ajeno…En fin…Pues comentando con algunos dueños de refaccionarias de Soto la Marina déjeme decirle que no están del todo preocupados por la apertura de AUTO ZONE…Están tomando la mayor parte de ellos este tema con tranquilidad, conscientes de que tienen que mejorar en algunos aspectos y de esta manera seguir contando con la confianza de quienes forman parte de su cartera de clientes…Y de igual manera platicando un servidor con algunos de mis amigos me dicen que a lo mejor AUTO ZONE va a traer buenos precios…”Pero ahí no fían”, me dijeron…Lo cierto es que la economía de Soto la Marina da para todos quienes brinden un servicio de calidad…Así se decía cuando la llegada de las dos tiendas grandes de auto servicio que las tienditas iban a desaparecer y tantas barbaridades más…Nada de eso pasó…A lo mejor algunas si cerraron, pero la mayoría, siguen operando…La competencia es buena…No pasa nada…Me reportan del poblado La Pesca que muchas familias de ahí están rentando espacios de sus casas para los vacacionistas de Semana Santa 2025…Que bueno, pues de esta manera o con estas estrategias de comercio, se incentiva la economía de todos quienes le ponen cerebro para hacerse de unos buenos pesos…Dos nuevos comercios están siendo ya considerados unos íconos de nuestro pueblo y de acuerdo a la voz populi estos son HOT DOGS EL GORDO”GS así como los TROLES DE BERNA…Digo esto porque su fama está trascendiendo más allá de nuestro pueblo y es que no son pocos los turistas que de Monterrey y de Ciudad Victoria reportan ante El Redactor sus ganas de disfrutar de las aguas de la Playa La Pesca, así como de las delicias que en Soto la Marina ofrecen estos dos reconocidos negocios…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…