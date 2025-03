Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Salen candidatos rumbo al primero de junio

A partir de este domingo 30 de marzo arrancaron las campañas para renovar el Poder Judicial. Serán 3,422 candidatos a Jueces, Magistrados y Ministros; serán 60 días de campaña para conquistar a los votantes que elegirán entre una baraja de propuestas para ocupar los 881 cargos del Poder Judicial.

Total para esos cargos, el más visto y favorito para ocupar el Tribunal de Disciplina Judicial, es el Magistrado Mexiquense Jaime Santana Turral, quien desde muy temprana hora de este domingo salió en conquista del voto popular desde el kiosco de la plaza principal, Delegación San Buenaventura, Toluca Estado de México, por lo que no lo pierda de vista en el futuro inmediato, ya que es sin duda el bueno para ese cargo del TDJ, y dónde afirma: ¡Tu voz construye justicia y en la boleta turquesa va en el número 37, por lo que así lo identificará en la papeleta. A la vez el Magistrado Santana Turral, está comprometido con la Verdad, la Justicia y Contigo.

A nivel local, sobre todo en Tamaulipas, también arrancaron campañas a puestos de impartición de Justicia a nivel local, donde los ciudadanos deberán de elegir a los que consideren a los mejores perfiles en seis boletas, mismos que se sumarán a las 6 a nivel federal. Por lo tanto, vaya conociendo de cerca quién es quién y cuál será el compromiso que ofrecen para tal puesto que buscan.

Las zonas en las que están divididas las candidaturas federales son las siguientes y para que usted este atento en donde le toca votar.

Zona Norte comprende: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, Méndez, San Fernando, Cruillas, Burgos, Mainero, Villagrán, San Carlos, Padilla, San Nicolás, Jiménez, Abasolo y Soto la Marina.

Zona Centro-Sur comprende: Ciudad Victoria, Tampico, Ciudad Madero, Altamira, Casas, Aldama, González, El Mante, Jaumave, Miquihuana, Bustamante, Palmillas, Tula, Güémez, Hidalgo, Llera, Antiguo Morelos, Gómez Farías, Nuevo Morelos, Xicoténcatl y Ocampo.

Los Candidatos a Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación son:

Candidatos a Magistrados Federales para el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en Tamaulipas, Zona Norte:

– Licenciado Rubén Darío Silva Saldívar.

– Licenciado Antonio de Jesús Ramírez Aguilar.

– Licenciada María Lucila Mejía Acevedo.

Candidata a Magistrada Federal para el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en Tamaulipas, Zona Centro-Sur:

– Licenciada María Esther Hernández Quiroga.

Candidatos a Magistrados Federales para el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito en Tamaulipas, Zona Centro-Sur:

Licenciado Jesús Martínez Vanoye.

Licenciado Javier Valdez Perales.

Candidata a Magistrada Federal para el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito en Tamaulipas, Zona Norte:

Licenciada Gladiola Lizzette Enrique Cedillo.

Candidato para Juez Federal de Distrito en Materia Mixta, Zona Norte:

– Licenciado Gonzalo García González.

Por otro lado, los candidatos para el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, quienes si aparecerán en las boletas de todo el Estado, son:

Candidato para Magistrado Supernumerario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado:

Licenciado José Armando Treviño Sánchez.

Candidatos para Magistrados del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado:

Licenciada Tania Gisela Contreras López.

Licenciada Griselda Marisol Vázquez.

Licenciado Lázaro José Lara Balderas.

|Candidato para Magistrado de la Sala Regional Victoria:

Licenciado Felipe de Jesús Mendoza Requena.

Candidata para Magistrada de la Sala Regional de Altamira:

Licenciada María Victoria Porras Pulido.

Candidato para Magistrado del Tribunal de Disciplina del Supremo Tribunal de Justicia del Estado:

Licenciado Oscar Díaz Sánchez, solo por citar algunos.

Estas son las primeras elecciones judiciales en México que representan un reto para la autoridad electoral, los aspirantes y los ciudadanos, deberán promover la participación para los comicios del 1 de junio.

NOTAS CORTAS

1.- No se les olvide que este próximo 4 de abril se llevará a cabo el Primer Informe Rectoral de la UAT, por lo que no hay duda que celebraran los logros alcanzados que los hacen crecer como comunidad universitaria.

Así que hay que acompañar al rector Dámaso Anaya Alvarado, en su presentación de su informe, donde conoceremos de viva voz todas las metas y logros alcanzados, por lo que ¡Sigamos inspirando y transformando el futuro!

2.- Si va a un plantel educativo de educación básica, vera usted que ya no habrá ninguna comida chatarra, por lo que no se sorprenda se realicen supervisiones a cafeterías, cooperativas y estanquillos escolares, para verificar que ya no haya venta de comida chatarra en los planteles. Esa es la disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum y aquí en Tamaulipas ya están listos.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.