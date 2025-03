Dialogando

Otro escándalo de FGCV

Por Roberto Olvera Pérez

Y el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sigue dando de qué hablar, luego que el reconocido periodista Alejandro Cacho, escribiera en su prestigiada columna que Joselyn Hernández Jiménez, quien fuera subdelegada de la Secretaría del Bienestar en Sinaloa en 2019, es la víctima más reciente y lleva meses metida en un laberinto político-policiaco que la hace temer por su vida.

Por considerar de interés público, en este espacio reproducimos su muy leída columna:

Joselyn cayó en una red internacional y corrupta que utilizó a una empresa fachada (Metro Venture) ligada a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para desprestigiar a personajes de la 4T, comenzando por Andrés Manuel López Obrador. De esa empresa y su modus operandi escribí el año pasado en esta misma columna.

Metro Venture escogió personajes claves para hacerles ofertas de trabajo irresistibles y falsas. Dos mujeres, supuestamente Celina Joaquín del Campo y María Ocampo, de nacionalidad argentina, eran el contacto. La citaron a entrevistas de trabajo que fueron grabadas en video clandestinamente y sin su consentimiento.

Joselyn Hernández relata que, además de preguntarle sobre su trayectoria profesional y académica, la supuesta María Ocampo, de manera insidiosa todo el tiempo, me preguntaba sobre si Andrés Manuel y sus hijos tenían conocimiento de actos de ilegalidad, a lo que yo contesté varias veces que no. De manera insidiosa insistía con esos temas.

Joselyn afirmó que la entrevista fue dolosa, con engaños, durante varios meses me estuvieron intimidando, acosando, hostigando. Mencionó que Celina Joaquín del Campo y Tobías Kofler son parte de una trampa orquestada y financiada por políticos del PRIAN, como el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca.

Lo mismo ocurrió al exasesor político, Ricardo Gamundi Rosas, en Houston, Texas; al exsubsecretario de salud de Tamaulipas, Horacio García Rojas, quien además era el contacto de Cabeza de Vaca con gente del huachicol, y a Sergio Eduardo Humphrey Jordan, en Londres, Inglaterra. A todos ellos los grabaron sin su conocimiento durante las falsas entrevistas de trabajo.

El objetivo era obtener dichos o afirmaciones que relacionaran campañas electorales de Morena, principalmente en Sinaloa y Tamaulipas, supuestamente operadas con dinero ilegal aportado por empresarios del huachicol, crimen organizado y fondos públicos. Se supone que esas declaraciones forman parte de una denuncia presentada ante una Corte Federal en Nueva York en contra del ex presidente López Obrador, de los gobernadores de Sinaloa y Tamaulipas y contra Mario Delgado, quien era el presidente de Morena. Joselyn Hernández Jiménez asegura: nunca fui parte de las reuniones de los ahora gobernadores. Los tiempos no coinciden. Y sí, ella fue subdelegada del Bienestar hasta 2019 y las elecciones en Sinaloa y Tamaulipas donde supuestamente se utilizaron fondos públicos en las campañas electorales- fueron en 2021. Está manipulado y descontextualizado. Nunca he denunciado a nadie, nunca acepté ser testigo clave, asegura. Y reta a que si esa denuncia existe, que se exhiba públicamente.

Veremos qué pasa.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.