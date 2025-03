EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Por error de dedo, de esos que nunca faltan, en la colaboración anterior les comenté, que Don CHON GÓMEZ fue nativo del ejido La Piedra…Don CHON fue originario y fundador del Ejido La Peña ya hace casi un siglo…Y de igual manera fue cabeza de un importante grupo político que tuvo vigencia en Soto la Marina hasta pasado un poco el medio siglo anterior…Pues ahora si tendrá un acceso digno el Bulevar “Enrique Cárdenas González” de esta localidad y es que por instrucciones de la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ se rehabilitó a base de concreto hidráulico…Para que dure como es la esencia de trabajo de la presidenta municipal…Se ven hermosos y mas que eso, dignos los cordones del tramo de la carretera nacional en el tramo de nuestro pueblo pintados y con sus bajadas en amarillo hacia la zona urbana…Bueno el trato de JUAN FRANCISCO BANDA CONDE pero a la vez estricto que les brinda a los automovilistas y conductores de motocicletas…Tiene todo el respaldo de la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ para sacar adelante su delicada responsabilidad…Y vaya que lo está haciendo de lo mejor…Tiene el Director de Transito local los conocimientos necesarios para desarrollar su labor de acuerdo a lo que establece la ley pues tiene su titulo de Abogado…Pero aparte tiene el sentir del pueblo al ser raza hijo de nuestra comunidad y por lo tanto, sabedor de la idiosincrasia de nuestra sociedad marsoteña…En el Ejido Guayabas en la zona norte del municipio estuvieron de fiesta el pasado martes ya que estuvieron celebrando el 77 aniversario de la fundación de esta comunidad…Estuvieron presentes entre otros el líder de la CNC local y originario de ahí mismo, MARIO ALBERTO CRUZ OCHOA y algunos invitados, así como las familias de esa localidad…Felicidades!…Me comentó el responsable de TELECOMM Soto la Marina ALFREDO RODRÍGUEZ TURRUBIARTES que han bajado de manera considerable las remesas que en dólares hacían llegar los paisanos que se encuentran trabajando en los estados unidos…Era de esperarse pues me comentan que la gente que está de ilegal en USA inclusive trabajan solamente dos o tres días a la semana nada más lo suficiente para comer y los demás gastos que se generan por su estancia en los departamentos donde viven…Tienen miedo la mayor parte de ellos de que a la hora que salgan a trabajar la policía gabacha los agarre y los envíe de regreso a nuestro país por ordenes del corajudo presidente DONALD TRUMP…En comunidades rurales de Soto la Marina como La Piedra, Cinco de Mayo, La Peña y Noche Buena entre otras, se está empezando a sentir la falta de circulante y es que son localidades que desde hace muchos años tienen buen numero de emigrados hacia el país de las barras y las estrellas…El Secretario del Ayuntamiento SERGIO ANTONIO RUIZ BALANDRANO asistió a la 1ª Convivencia Deportiva de la Zona 17 de las escuelas telesecundarias de nuestro municipio en representación de la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VAZQUEZ el pasado jueves por la mañana…En esta convivencia que se desarrolló en el Centro de Bienestar y Paz las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del supervisor JOSÉ MANUEL TIJERINA CASTILLO…Igual de cierto es que la zona 17 de telesecundarias es todo un ejemplo de unidad entre el personal directivo docente y de apoyo con alumnos y padres de familia pues no se presentan nunca conflictos que trasciendan más allá de sus propios espacios…Esto nos habla del fino tacto del Profr. TIJERINA en su calidad de supervisor escolar a quien con la parte sindical en sus diferentes etapas se le ha visto siempre un trato cordial tanto en lo laboral como en el plano personal…Durante el pasado puente vacacional en La Pesca se presentó una ocupación hotelera de casi el cien por ciento de acuerdo a los reportes de empresarios pesqueños de ese ramo…Estos números son el claro preludio de lo que será la temporada vacacional de Semana Santa en la que es muy probable que La Pesca vaya a estar al tope…Mientras tanto la administración que preside GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ le ha estado metiendo recursos al tema de la rehabilitación de diferentes espacios en este tradicional paseo que es muy visitado por gente de Tamaulipas, pero que también es el punto vacacional de familias de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí e incluso ha empezado a entrar turismo procedente de la Ciudad de México, entre otros…Bueno y el tema de los cambios estatales en Soto la Marina?…Pareciera que un velo de oscuro misterio cubriera tan importante asunto que no es solo de administración pues trasciende hacia lo político…Igual de cierto es que me comentan que al menos dos de los actuales funcionarios del estado son inamovibles por el peso político de sus respectivos padrinazgos que están cerquita del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA…Igual es que al menos uno de los funcionarios del estado en suelo marinense está pero en verdad muy firme por los excelentes resultados que ha generado desde su espacio y me dicen que su cargo no está en juego ni en riesgo por cuestiones de política y es que en Ciudad Victoria alaban el trabajo que ha desarrollado…Dicen…En otro orden de ideas GISELLE LARA se nos va otra vez a una justa internacional…Del 21 al 26 del próximo mes de abril GISELLE participará con el tricolor de mujeres en importante torneo internacional a desarrollarse en Guatemala y en el que tomarán parte seleccionados de futbol, de países como Colombia y Honduras así como el equipo anfitrión y creo que San Salvador…La gente de obras públicas que encabeza ALFREDO MARTINEZ RAMIREZ no se cansan al parecer…Traen trabajo durante todas las semanas y la lista de acciones sigue estando saturada para todos estos próximos días…La realidad que la Dirección de Obras Publicas del Ayuntamiento marsoteño es una de las dependencias locales que están dando la cara por la administración de GLYNNIS en cuanto al impacto que se genera ante la comunidad…Es cuestión de días para que AUTO ZONE abra sus puertas a la comunidad de Soto la Marina…Los trabajos exteriores prácticamente están llegando a la etapa final…En días pasados unos tráiler llegaron a descargar mobiliario y no se si también refacciones…Seis meses ya casi transcurrieron de la llegada de GLYNNIS al poder municipal…Poder que hasta el momento lo ha sabido ejercer de manera correcta…No ha perdido piso a pesar de su evidente juventud…Ha sabido administrar la enorme dosis de poder que tiene y sostiene sobre su humanidad…El lado administrativo GLYNNIS lo ha sabido sacar adelante sin mayores problemas…Tiene y además mantiene un sólido manejo de los recursos que le han llegado tanto de la parte estatal como federal…Ha sido pulcra en el manejo de los recursos del gobierno municipal a su cargo…Igual de cierto es que el tiempo pasa rápido, vuela cuando se está en la cima del poder…Se hace que los días pasan más rápido de lo normal…Medio año se ha escapado ya, para no volver jamás…En descargo de estos seis meses de GLYNNIS como alcaldesa podemos decir que el tema de la obra pública lo tiene en un nivel demasiado alto…Desde que entró GLYNNIS en Soto la Marina se tiene obra por la mayor parte de nuestra zona urbana y esto lo reconocen propios y además extraños…Igual de cierto es que al excelente trabajo administrativo GLYNNIS le tiene que sumar o adherir el asunto político para lo que más adelante se va a venir con toda la fuerza de un huracán…No deben de creer la joven presidenta municipal ni sus cercanos, que los tiempos electorales van a tardar una eternidad en llegar…Una cosa son los tiempos políticos oficiales y otra cosa es la política a pie de tierra y ésta ya se está viendo, en tiempo actual…De enfrente a GLYNNIS le van a empezar a dar con intención de bajarle los decibles y la gran aceptación que tiene ante sus representados…De ahí la importancia que junto al tema de la obra pública GLYNNIS no deje de lado el asunto de los amarres políticos para lo que irremediablemente se va a venir…No estaría de más que la presidenta municipal siga cultivando y alimentando en el lado personal y político su relación con quienes con todo y que se les tache de “dinosaurios” se sumaron a su campaña y quienes por diferentes razones y motivos no han sido llamados a espacio de gobierno alguno…En política real, nunca sobra el que se va pues precisamente la llave maestra de la política está en las sumas…Un saludo para los amigos de las mesas del café de LUPE ARELLANO como del Restaurante “Los Arados”…De lunes a viernes son las reuniones al calor de humeantes tazas de café y de agua minerales o bebidas varias…En las mañanas con LUPITO y en las tardes en “Los Arados”…Unos defienden a capa y espada a los gobiernos de la cuarta transformación mientras que otros tantos hacen saber su inconformidad por las políticas morenistas…Tenemos compañeros católicos, protestantes y ateos…De todo…Unos jóvenes y otros ya en pleno periodo invernal de sus existencias…Pero al final de todo, amigos…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…