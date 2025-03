EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Reportan del gobierno del estado que la pesqueña DOMINGA CEPEDA BEAS ha causado baja como Subsecretaria de Obras Públicas en el gobierno del Dr. AMERICO VILLARREAL ANAYA…Se resalta que ahora acaba de recibir un cargo de menor nivel en Bienestar Estatal…Así es la rueda de la fortuna política, una vez te encuentras arriba y al día siguiente tu asiento se encuentra en la parte de abajo…Nada que no haya pasado antes…Ni nada que no vaya a seguir sucediendo…Claro que no se van a saber a fondo las causas de la baja de DOMMY del importante cargo que venía ocupando desde que inició la administración estatal tamaulipeca…Solamente la cambiaron de lugar…Y san se acabó…Puede ser algún motivo de gran escala la remoción de la pesqueña, pues sabemos del cariño personal y del afecto que le tiene el secretario, PEDRO CEPEDA ANAYA con quien al parecer venía trabajando desde el plano particular muy antes de ser llamado al orden de gobierno a donde se la llevó con él…En fin…Una verdadera chulada como quedó la Calle Hidalgo de nuestra zona centro…La “manota de gato” que se le ha estado aplicando por parte de la administración de GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ no ha sido menor…Ni un solo bache se le puede observar desde la calle Álvaro Obregón hasta la Gasolinera La Marina Vieja…La mayor parte de esta importante arteria ha sido rehabilitada a base de concreto hidráulico, para que dure muchos años y de igual manera se ha trabajando en el importante tema del sistema de drenaje…Dirán los contarios gratuitos de la joven alcaldesa que faltan de arreglar muchas calles y a lo mejor tienen razón y si faltan muchas por arreglar…Pero son arterias que así las recibió, en deplorables condiciones…Pero igual de verdad es que desde que inició la administración de GLYNNIS no se ha dejado de trabajar en la rehabilitación de calles y accesos a los principales conectores del tráfico vehicular…Solamente un terco sería incapaz de reconocer el trabajo que se viene desarrollando por parte del gobierno local en este sentido…Lo demás es politiquería vil…En otro orden de ideas, las féminas locales participaron el pasado 8 de marzo en una marcha conmemorativa al Día Internacional de la Mujer…Marcharon desde la Gasolinera La Marina Vieja hasta la zona centro portando algunas de ellas pancartas en las que exigen más respeto a sus derechos…En nuestra comunidad fueron, una concentración y una marcha, mismas que se llevaron a cabo en absoluta calma y todo transcurrió en paz…Pero si hubo ciudades de nuestro país en donde las cosas se salieron de control pues abusaron de dicha celebración para destrozar negocios, vías de comunicación y vehículos particulares…Es decir, exigieron respeto hacia ellas, vulnerando el de los demás…También es cierto que los derechos de las mujeres se deben de respetar…La mujer tiene que ser respetada, tanto en el ámbito personal, familiar y laboral como en todos los ámbitos de la vida…Como el caso de los hombres, quienes también tienen derecho a ser respetados…Tenemos muchos casos de hombres que sufren maltrato por parte de sus esposas, familiares o compañeras de vida, pero quienes por miedo a las burlas de la sociedad prefieren mantener todo en el más absoluto anonimato…Jamás van a pasar la pena de que la comunidad se de cuenta que fueron a la autoridad judicial a interponer denuncias contra sus parejas, por los maltratos recibidos…Pero sí hay casos incluso aquí en Soto la Marina…Pero mejor le paramos aquí porque sí que es un tema delicado y altamente sensible…Pero retomando el tema creo que si se ha avanzado por parte de las mujeres en el caso de sus derechos…Incluso en la política en donde eran altamente relegadas ya es una exigencia, por ley, que el cincuenta por ciento de ellas tengan un espacio en los cabildos o en otras instancias…En el caso de la administración marsoteña fácilmente podemos ubicar a una docena de damas ocupando cargos de dirección o en jefaturas…Igual de cierto es que está aumentando el interés de los marsoteños por asistir a los partidos de la Liga Femenil de Beisbol…Esta naciente liga del rey de los deportes gana adeptos cada día que transcurre…Voy a tratar de platicar en estos días por venir con mi estimado amigo el Profr. LEONEL TAVARES DE LA GARZA…El Profr. TAVARES la realidad es que es toda una leyenda política viviente en Soto la Marina…Dos veces alcalde y muchos años supervisor escolar de primarias…Pero sobre todo fue un gran líder de una corriente política marsoteña que durante muchos años tuvo no solamente vigencia, sino, importante trascendencia dentro del mundo electoral marsoteño…Abrevó el profesor LEONEL TAVARES de verdaderos monstruos de la añeja y rancia política que se generó desde mediados del siglo pasado como los casos de don CHON GOMEZ del Ejido La Peña, así como de Don ELÍAS FLORES GONZALEZ, quienes al paso del tiempo dejaron sus liderazgos de dicha fuerza política en manos del ProfR. LEONEL TAVARES como de don GUMARO y de LEONARDO BARRIENTOS…La contra parte de este grupo la lideraron primero Don RAUL RIESTRA DE LA GARZA y después su hijo GILBERTO RIESTRA RODRÍGUEZ…Épicas batallas políticas las que dejaron como huella indeleble dentro de nuestra historia electoral los dos corrientes políticas a las que menciono…Los jóvenes de hoy en día no sabrán a lo que me refiero…Lamentablemente los muchachitos de hoy que presumen de ser políticos no tuvieron la maravillosa oportunidad de aprender de las enseñanzas de estos grandes a los que me he referido…En los tiempos idos pasaban las campañas y todos otra vez como verdaderos amigos…Ahora porque no simpatizas con el mismo proyecto ya eres considerado enemigo personal de por vida…Tonterías!…Igual de cierto es que como que de repente me da la impresión de que se trata a toda costa de relegar a los políticos de trayectoria que porque están anticuados o pasados de moda…Pamplinas…Los verdaderos políticos nunca pasarán de moda y es que en esto el que sabe, sabe…La cosa política, el arte de la política no es situación de modas…No digo que todos los políticos de la vieja guardia sean un dechado de honestidad y de buena cara ante la comunidad, pues tenemos casos de algunos que por sus antecedentes son impresentables…Pero igual de verdad es que tenemos no pocos casos de políticos marsoteños que se las saben de todas, todas y que dentro de este cambio generacional tienen mucho de bueno que aportar al ser dueños de una trayectoria limpia y de óptimos resultados en las responsabilidades que antes han tenido…En tiempos actuales en verdad que me dio mucho gusto saludar en días pasados y además entrevistar a mi estimada amiga MIGDALIA AVELAR VÁZQUEZ…Todo esto con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer del pasado ocho de marzo…MIGDALIA me comentó entre otros muchos temas importantes que ya casi cumple 34 años de laborar como secretaria en la Asociación Ganadera Local…Recordó MIGDALIA que fue Don PANCHO CÁRDENAS GONZÁLEZ quien en su calidad de presidente de este organismo ganadero la invitó a trabajar en ese espacio y desde la fecha ahí sigue laborando con el mismo empeño y la misma pasión…La verdad de las cosas es que la Asociación Ganadera Local de Soto la Marina y MIGDALIA van de la mano y no nos podemos imaginar a la una sin la otra…Todo un éxito resultó la exhibición de rondas y salto de cuerda por pareja que se llevó a cabo por parte de la zona escolar 178 de escuelas primarias de nuestro municipio a cargo de la maestra FLOR DEL RIO RUIZ ESCOBAR que se llevó a cabo el pasado viernes en la Escuela Primaria “Felipe de la Garza” cuya dirección está a cargo de mi compadre ALEJANDRO VILLARREAL RAMIREZ…Hicieron acto de presencia la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ y su hermana la titular del sistema DIF local FERNANDA JIMENEZ VÁZQUEZ…Me dio mucho gusto ver como numerosos padres y madres de familia de escuelas de la zona rural se dieron cita en esta localidad desde muy temprano apoyando y acompañando a sus hijitos e hijitas en esta exhibición que tuvo como propósito el seguir impulsando nuestras tradiciones…Creo que los lideres del Senado y del Congreso de la Unión ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ y RICARDO MONREAL pecaron de inocentes aparte de entreguistas en la pasada concentración a la que la presidenta CLAUDIA convocó la semana pasada en el Zócalo de la Ciudad de México…Por tomarse la foto con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ BELTRAN el hijo de “ya sabes quien” no voltearon a saludar a la Presidenta de México…Raro el comportamiento de estos santones de la grilla nacional al no guardar las formas y el respeto que la presidenta les merece…Tal parece que le siguen rindiendo más cuentas a LÓPEZ OBRADOR…Se espera un manotazo en la mesa por parte de la presidenta…Pero no será de momento…Dicen y tienen razón que en la política como en la vida misma “la venganza es un platillo que se disfruta mejor en frío”…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…