Recupera Contraloría Gubernamental un millón 274 mil pesos para el erario de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Marzo 13 de 2025.- Como resultado del fortalecimiento de las auditorías a la obra pública, practicadas por la Contraloría Gubernamental, la titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo, informó sobre la recuperación de un millón 274 mil pesos para el erario de Tamaulipas, además de la promoción de 21 investigaciones administrativas al inicio de la presente administración estatal.

Explicó que este resultado también se refleja en la sanción de 83 personas servidoras públicas, de las cuales 26 recibieron amonestaciones, tres fueron suspendidas y 54 inhabilitadas, lo que implica que, por un tiempo determinado, no podrán desempeñar un cargo en la administración pública.

“De las faltas administrativas que se han identificado como graves, se han presentado 17 denuncias ante la fiscalía y se han turnado alrededor de 24 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa, que sí tiene competencia para aplicar sanciones económicas”, detalló.

Señaló que, de las cinco denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República, se presume un daño al erario superior a los mil millones de pesos, cuyos procesos determinarán los resultados en su debido momento.

La contralora gubernamental, Norma Angélica Pedraza Melo, aseguró que Tamaulipas está haciendo historia y renovó el exhorto a las personas servidoras públicas de la presente administración estatal a conducirse bajo los principios de legalidad, rendición de cuentas y transparencia, pues son las bases del gobernador Américo Villarreal Anaya: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Tamaulipas.