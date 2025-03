Plasmar en la constitución el programa “Jóvenes construyendo el futuro”, un derecho para la capacitación e inserción laboral: Olga Sosa

*Senado de la República aprueba la minuta y pasará a los congresos estatales para su aprobación constitucional.

CDMX- El pleno del Senado de la República aprobó la reforma constitucional al Artículo 123, en la que agrega un párrafo para asegurar que jóvenes de 18 a 29 años, que se encuentran en desocupación laboral y no estén cursando algún nivel educativo, se capaciten para el trabajo por un periodo de 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y otras unidades económicas, recibiendo un apoyo mensual equivalente al salario mínimo.

La senadora Olga Sosa, reconoció que esta minuta representa una oportunidad para que las juventudes se capaciten en el trabajo y pongan en práctica sus conocimientos y habilidades, refirió que desde la creación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han beneficiado 3 millones de jóvenes.

“Son nuevos tiempos en los que reconocemos el derecho a la juventud a la inclusión del mercado laboral y un acto que reafirma el compromiso de la Cuarta Transformación con dignificar la vida de las personas, contrarrestando la marginación, el racismo, la discriminación y la falta de oportunidades” señaló Olga Sosa.

El dictamen representa la atención de causas al generar alternativas para las juventudes, con el propósito de que se ataque el desempleo, la violencia, la desigualdad y la inseguridad.

La senadora recuperó las palabras del ex mandatario federal origen del programa, “No podemos seguir volteando la mirada ante una realidad dolorosa, millones de jóvenes sin oportunidades, sin empleo y sin futuro; porque cuando un joven es empujado a la marginación, cuando se le niega la posibilidad de estudiar o trabajar no se le está dejando opción más que buscar salidas desesperadas, muchas veces fuera de la legalidad. Debemos atender las causas, no solo las consecuencias.”

El programa actualmente otorga 8 mil 480 pesos mensuales y con la reforma constitucional se envía un mensaje de respaldo y confianza con las juventudes de México.