Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

AVA en el zócalo con Claudia Sheinbaum

Bien ubicado se vio el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya, este domingo pasado allá en la Ciudad del smog, donde acompaño a la mandataria nacional Claudia Sheinbaum Pardo, en la asamblea informativa que dirigió desde un punto central en el zócalo capitalino.

Villarreal Anaya estuvo en un lugar preferente en el templete junto a sus homólogos mandatari@s de otras entidades federativas. Ahí no había colores, más bien apoyo total y fuerza hacia la Dra. Sheinbaum, de que no está sola en cuanto a la relación con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y sobre todo con eso de los aranceles a los productos mexicanos.

Afirman los que vieron de cerca al gobernador que fue cálido el saludo entre la presidenta Sheinbaum y Américo Villarreal, lo que constata que la relación es buena, cohesionada y firme, pues ambos son del mismo color e ideología.

Total lo que se vio allá en el zócalo capitalino este domingo, es que con México no se juega, por lo que el presidente americano ya se asustó y para atrás los filders, un mes más de prorroga a los aranceles. Ojalá y ya le pare ese cabeza de ‘chocha’, aunque nuestra presidenta tiene varios planes, pensando fríamente y con un temple de serenidad y paciencia que la distingue. Así que cuidado Trump, porque se te puede cae el teatrito que traes.

Ecos del 8M por el altiplano tamaulipeco

En el marco del Día Internacional de la Mujer, celebrado este sábado pasado 8 de marzo, sobre todo allá por el altiplano tamaulipeco, me dicen mis colegas que en Tula se hizo una marcha, donde docenas y docenas de féminas se congregaron enfilando por las principales calles del Pueblo Mágico y con frases fuertes decían: No estás sola, y otros escritos en pancartas describían ¿Por qué marchamos?, por las que no están, las que sufren en silencio y las que están por venir, ¡Por todas!

En Bustamante lo celebraron a través de una conferencia magistral dictada por la Coach Cynthia Elizabeth Lores Garza y fue invitada por el R. Ayuntamiento que dirige la Dra. Maricela Rodríguez González, quien estuvo acompañada por el cabildo en pleno, todo su gabinete y como invitados especiales estuvieron el Dr. Francisco Chavira Martínez y el Lic. Alfredo Ángel Zacarías, del meritito Tabasco, pero avecindado en el estado de Chiapas, a quienes los motivaron con técnicas para lograr una mayor autoconciencia y aceptación personal; también se practicaron ejercicios con el propósito de que los participantes aprendieran a valorarse y cuidarse a sí mismos.

En Palmillas lo celebraron en las instalaciones del DIF municipal, al frente la talentosa alcaldesa, Dra. Sindy Paoleth Monita Ramírez, quien en su mensaje a las mujeres de su municipio les refrendó su compromiso y el apoyo, pero sobre todo, por todas las mujeres que han roto barreras y que han demostrado que nosotros también podemos.

“Hoy más que nunca es importante levantar la voz en unidad, reconocer las luchas que hemos enfrentado y los obstáculos que hemos superado”. “Sigamos luchando como todas las mujeres que lo han hecho, contra la desigualdad, contra la violencia de género, con más espacios públicos, en el trabajo, para que cada mujer tenga la oportunidad de brillar, de ser escuchada y sobre todo, ser libre”.

En Jaumave se llevó a cabo una multitudinaria marcha encabezada por la presidenta del Sistema DIF, la señora Yesenia Huerta Abundis, quien junto a su esposo el alcalde Manuel Báez Martínez, caminaron por las principales calles de la ciudad para conmemorar el ‘Día Internacional de la Mujer’. Un espacio para visibilizar la lucha por la igualdad y los derechos de todas las mujeres. Tras el recorrido, se llevó a cabo un acto simbólico pintando huellas en la pared, además de entregar pulseras de solidaridad a cada participante.

Por su parte, el munícipe dijo: Desde el Gobierno Municipal de Jaumave, reafirmamos el compromiso con un municipio, estado y país, donde todas puedan vivir con derechos, igualdad y empoderamiento. ¡Sigamos construyendo un futuro más justo, seguro y libre para TODAS las mujeres y niñas!, agregó.

Donde de plano no lo celebraron fue en el municipio de Miquihuana, donde por cierto, dizque, manda una mujer, pues ni sus luces se vieron este sábado pasado o días antes a la fecha. Mientras en distintos rincones del mundo se reunieron millones de mujeres con un objetivo en común: impulsar la lucha por sus derechos y la igualdad de género. Y aquí en este municipio sufrido, nada mas no le importó en nada a la alcaldesa y eso que dice ser enfermera y no sabe poner una inyección. Uffff.

NOTAS CORTAS

1.- En Miquihuana se dice que hay división entre quienes gobiernan el municipio y todos se preguntan lo mismo. ¿A quién le vas?

2.- El saludo de la columna es para los buenos amigos que tuvimos por aquí hace días en la capital tamaulipeca, hospedados y haciendo talacha política pura. Me refiero al Lic. Alfredo Ángel Zacarías, del meritito Tabasco pero radicado en el estado de Chiapas; Ing. Hernai Gutiérrez Celaya y al carismático Hamilton Hernández Esteban. Los dos últimos 100% Chiapanecos de corazón y morenitas los tres. Todas las atenciones corrieron a cargo del Dr. Chavira, muy generoso por cierto, hasta con el que esto escribe, con todos los que lo rodean y si alguien lo busca les tiende la mano. Al fin empresario.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.