Realiza SGG conferencia “El reto de las mujeres en el ámbito público”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Marzo 07 de 2025.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M), la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Héctor Joel Villegas González, llevó a cabo el panel “Reto de las Mujeres en el Ámbito Público”, evento que fue presidido por el subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez.

En su mensaje, Beas Gámez destacó la importancia de esta fecha como un recordatorio de las mujeres que han desafiado límites, transformado leyes y han abierto espacios en todos los ámbitos de la sociedad.

“El camino ha sido largo, pero aún falta mucho por hacer. Este día nos recuerda a aquellas mujeres que arriesgaron su vida por la justicia y que se negaron a aceptar un destino impuesto. También nos recuerda a quienes, con inteligencia y determinación, han demostrado que ningún ámbito les es ajeno”, dijo.

“Conmemoramos a todas las mujeres que con esfuerzo y dedicación, siguen abriendo brecha, transformando fronteras de género y enfrentando desafíos que no deberían seguir existiendo”, agregó.

A nombre del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, expresó su reconocimiento a las mujeres que desde la administración pública, han demostrado que el talento, la convicción y el liderazgo femenino son esenciales para la transformación de Tamaulipas.

“Sin mujeres en la mesa, no hay democracia; sin mujeres en el poder, no hay paz; sin mujeres en el servicio público, no hay transformación”, afirmó.

El panel contó con la participación de destacadas funcionarias que compartieron sus experiencias y los retos superados en el ejercicio de sus funciones: Roxana Guerrero Galván, directora Jurídica del SESP; Marikarmen Vázquez Villanueva, coordinadora general de Planeación y Proyectos; Guillermina Reynoso Ochoa, directora de Asuntos Notariales; Lorena Perales Salinas, comisionada estatal de Atención a Víctimas; Ivette Salazar Márquez, secretaria ejecutiva del SIPINNA y Mariela Estefanía Zurita Lugo, directora general del Instituto de Defensoría Pública.

Durante el diálogo, las panelistas coincidieron en que han enfrentado y superado diversos desafíos para lograr la paridad en los espacios de toma de decisiones, contribuyendo a la construcción de un estado más justo e igualitario.

Mariela Estefanía Zurita Lugo enfatizó que “la preparación es la clave del éxito”, mientras que la Marikarmen Vázquez Villanueva, resaltó que, “todo esfuerzo tiene su recompensa y con buena actitud y confianza, los retos pueden ser superados”, además, subrayó la importancia de construir redes de apoyo entre mujeres.

Por su parte, Lorena Perales Salinas, compartió que en ocasiones las mujeres dudan de estar preparadas para afrontar los desafíos que se presentan, un sentimiento que, con trabajo y dedicación, se puede superar.

En su intervención Guillermina Reynoso Ochoa afirmó que la clave para enfrentar los retos en la vida es la preparación constante, mientras que Ivette Salazar Márquez destacó la necesidad de empoderar a las futuras generaciones para que vivan sin violencia y con igualdad de oportunidades.

Para cerrar el evento, Roxana Guerrero Galván subrayó la importancia de seguir rompiendo techos de cristal desde cualquier trinchera en la que las mujeres se desempeñen en el servicio público: “Su voz, su experiencia y su lucha son inspiración para seguir abriendo caminos”.