EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ inauguró la rehabilitación de la Calle Miguel Hidalgo en el tramo de Manuel Acuña y Venustiano Carranza de la zona centro de esta cabecera municipal…Esta como las demás rehabilitaciones de calles que ha puesto GLYNNIS en marcha se han generado con materiales de calidad y la realidad son trabajos de primer nivel los que se vienen realizando por parte de la administración a su cargo…Igual de cierto es que el Director de Obras Públicas ALFREDO MARTINEZ RAMÍREZ se está sacando un diez al encabezar el equipo de trabajo de la dependencia local a su cargo…Si alguien en verdad es terco y obstinado claro que le va a poner trabas o va a criticar con saña el trabajo de GLYNNIS pero la comunidad marsoteña es sabia y entiende además, valora cuando un gobernante está haciendo bien las cosas como es el caso de la joven presidenta municipal en funciones…Por cierto nuestra estimada amiga IMELDA CAMACHO le agradeció a GLYNNIS por tan importante obra de la Calle Hidalgo que es parte de un importante sector comercial de aquí de Soto la Marina…Por cierto el regidor del PAN en el cabildo municipal don ESTEBAN RIVERA casi siempre hace acto de presencia en los eventos de la alcaldesa con lo que demuestra que más allá de pleitos o fobias partidistas le interesa el desarrollo de Soto la Marina…Pleno de madurez política y amor por su pueblo es como se puede describir al sexto regidor del cuerpo edilicio de nuestro municipio…Igual de cierto es que Don ESTEBAN combina y reparte su responsabilidad, como regidor, con su pasión por el beisbol en donde funge como Presidente de la Liga Municipal, así como su trabajo en un rancho particular desde hace muchos años…Un saludo para mi compadre PEPE ELIAS FLORES HERRERA hasta nuestra bella y amada capital del estado Ciudad Victoria…El compadre PEPE aunque reside en la ciudad cueruda tiene su raíces familias acá en Soto la Marina, lugar a donde viene de manera seguida a estar al tanto de sus propiedades, pero también a echarse sus buenas tazas de café y sabrosos almuerzos con algunas de sus amistades más cercanas, como el caso de un servidor…Y claro que como todo buen marsoteño, también gusta de estar enterado del acontecer político que se cocina en esta tierra marinense…Faltaba más!…El dirigente de la CNC en el municipio MARIO ALBERTO CRUZ OCHOA me comentó sobre su entusiasmo por las buenas cosechas que se esperan en la zona de riego en donde la mayor parte de la superficie agrícola ya está a punto del cultivo…Bueno el ritmo de trabajo que se puede ver por los rumbos del sistema DIF a cargo de FERNANDA JIMENEZ VÁZQUEZ pues los boletines de su equipo de prensa hacen públicas las acciones que en ese espacio se destinan a favor de las familias más vulnerables de nuestra comunidad…FERNANDA comanda este gran equipo de colaboradores y colaboradoras que en la escala siguiente está a cargo de la señora IMELDA PAVÓN VALDEZ en su calidad de directora…El buen amigo EDDY BERNAL CRUZ me comentó sobre la cabalgata que se habrá de llevar a cabo en su comunidad La Zamorina con motivo del 88 aniversario de su fundación este próximo 5 de Abril…Como invitada especial tendrán a la alcaldesa GLYNNIS según me lo comentó el propio EDDY a quien se le considera un muy activo promotor social de tan importante localidad de nuestra zona sur…La cabalgata se desarrollará del Ejido Nombre de Dios a La Zamorina a partir de las doce del medio día para disfrutar de una comida a las tres de la tarde y por la noche un baile con Los Lobos del Norte y un Fara fara llamado Los Conquistadores…Así que a alistar los caballos las monturas y las espuelas…Alumnos representantes de la Escuela Secundaria Técnica 12 de esta cabecera municipal tuvieron una muy destacada participación en la Olimpiada de las Matemáticas que se llevó a cabo en Ciudad Victoria a mediados de esta semana…Claro que la directora LEYZA OLIVIA BARRERA SALAZAR felicitó a los alumnos así como a sus maestros y claro está a sus papás por el apoyo brindado…Se cruzan apuestas dentro de la clase política marsoteña en cuanto a que si JAIME GUADALUPE CASTILLO YPIÑA será nombrado como Delegado de Bienestar Estatal en este municipio..Porque otros hay que aseguran que solo se va a quedar como enlace o gestor de la dependencia estatal…Aunque de Tampiquito llegan voces en cuanto a que YPIÑA va a ocupar a partir de esta semana la delegación que estuvo a cargo de la ahora tesorera estatal en el comité de Morena, la buena amiga NORALBA HERNÁNDEZ JUÁREZ…Me reportan que IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS forma parte del equipo de la COMAPA municipal que está a cargo de LUPITA SOSA en su calidad de gerente del organismo de agua en referencia..De ser cierta la versión de esto que les comento de IVAN PEÑA BARRIENTOS creo que se estaría actuando con cabeza fría y sin el menor tinte político, por parte del gobierno local en funciones…IVAN se desempeñó como gerente de la COMAPA en la administración local anterior y por supuesto que le entiende mucho al tema operativo del organismo…El Lic. ARIEL CASTELLANOS HERNANDEZ quien se desempeña como excelente catedrático en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT Campus Victoria en verdad que es un deleite escuchar la manera y los conceptos bajo los cuales imparte sus cátedras en esta facultad tan prestigiada…Todo esto de acuerdo a comentarios vertidos por algunos de sus alumnos de hoy en día como por parte de algunos que lo fueron en semestres anteriores y que ya se han recibido…El Lic. ARIEL se desempeñó como importante funcionario estatal al lado de al menos dos gobernadores de Tamaulipas ante quienes entregó siempre óptimos resultados…Pues por lo pronto la Oficial del Registro Civil en nuestro municipio ALMA DELIA BÁRCENAS VALLE ha hecho historia en esta tierra marinense al ser la primera titular del registro civil al casar por la vía legal a la primera pareja del mismo sexo…Recuerdo que hasta hace unos pocos años este era un tema realmente tabú y es que nuestra sociedad estaba cerrada a las uniones entre las personas del mismo sexo…Pero esto ya está cambiando poco a poco y la prueba está en que incluso los familiares más cercanos la hacen de testigos en las uniones oficiales de este tipo de matrimonios…Habrá quienes no están de acuerdo e igual están en su derecho…Siempre y cuando no se metan en la vida de quienes deciden casarse con personas de su mismo sexo…Total cada quien con sus vidas puede hacer un papalote, mientras respeten a los de enfrente…Pues dio inicio la cuaresma en nuestro municipio al igual que en el mundo católico universal…El padre de la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación encabezó esta ceremonia tan importante y arraigada dentro de la comunidad católica…Esto fue el pasado miércoles tanto en la mañana como en la tarde noche…Personal del Centro de Salud se ha estado haciendo cargo de algunas pláticas en escuelas de nivel básico en temas sensibles como importantes y que tienen que ver con la prevención de embarazos y la realidad es que algunos padres de familia en lugar de poner el grito en el cielo deberían de ver el lado buenos de estas conferencias y es que los adolescentes y jovencitos más allá de que tengan o no una vida sexual activa tienen que conocer los riesgos que se generan para sus vidas los embarazos no deseados y menos a esas edades…Pues la obra del edificio de AUTO ZONE debería de haber quedado terminada en esta semana…Pero por lo que vemos se va a llevar otra semana más de lo planeado…AUTO ZONE le vendrá a dar un importante plus a nuestro pueblo…Y los duelos de las refaccionarias locales no deben de tener temor alguno pues la competencia siempre es motivo para mejorar en todos los sentidos…Y la competencia no solamente se da en el día a día en las refaccionarias o negocios de diversa índole…La competencia hace que se mejore en precios, en resultados y en atención al cliente que es finalmente quien define los negocios que deben de seguir como los que deben de ponerse las pilas mas a fondo…El pasado miércoles cumplió años CHENTITO ARGUELLO por lo que fue muy felicitado por sus familiares y sus muchísimas amistades tanto de Soto la Marina como de otras partes del estado y de la unión americana…CHENTITO tiene meses postrado en cama por un accidente en su motocicleta, pero ahí la lleva con el apoyo de los doctores y sobre todo de DIOS nuestro señor…Ánimo CHENTE!…Un saludo para NEMORIO ABUNDIS el Master del pincel en tierra marsoteña…NEMO como es conocido me dicen que en sus tiempos mozos era un gran portero de equipos de nuestro pueblo…NEMO como oriundo de Soto la Marina es testigo de muchos acontecimientos que se han presentado en esta comunidad y la verdad es que ha sabido hacer muchas amistades a lo largo de su existencia…Me conoció en brazos de mamá REYNITA…Imagínense!…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…