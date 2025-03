Por: Raúl Terrazas Barraza

Miedo a ser botado o votado

Aunque todavía no alcanza el nivel de estadísticamente significativas, las declinaciones de candidatos a Magistraturas y Jueces estatal, así cómo Jueces de Distrito Federales en Tamaulipas, que sean ya 10 del primer caso y nueve en el segundo, pinta en negativo al dejar claro que no les solo aventarse de candidatos sino pensar en cómo llegar a los electores para no salir botado, en lugar de votado.

El presidente del Consejo General Electora, licenciado Juan José Ramos Charre, lleva la cuenta de los que se bajan de la elección para cargos en la estructura del Supremo Tribunal de Justicia del estado, en tanto que, la de los nueve que ya se fueron, son contabilizados por el titular de la Junta Local Ejecutiva del INE en la entidad, Sergio Ruiz Castellot.

Es de tomarse en cuenta que se trata de retiros voluntarios, porque a diferencia de las candidaturas para cargos políticos, que tienen presiones de las organizaciones políticas a las que pertenecen o los grupos de poder, en el caso de los juzgadores, son motivos, como se dijo al principio, bien personalizados, en el entendido de que, los abogados candidatos juzgados por el voto, pueden terminar botados, como pudiera suceder a uno que otro Magistrado de Poder Judicial del Estado, que, en caso de haberse postulado, la lógica dice que sí sería botado.

Además, las casi veinte declinaciones de los dos tipos de candidatos, locales y federales, se dan cuando todavía no las campañas proselitistas comienzan, por tanto, pudiera ser que la inversión requerida para promocionarse ya los espantó y seguro dijeron que no le meterán dinero bueno al malo, para que arriesgar y más práctico que no tienen necesidad de andar en experimentos cuando, en sus despachos tienen la oportunidad de ganar buen para una vida buena.

Corre la versión de que, algunas de las declinaciones locales se deben a que los candidatos se inscribieron en los dos procesos y, al final de cuentas resulta más atractivo cambiar a la búsqueda de cargos en el Poder Judicial de la Federación.

Sea como fuere, este tipo de factores marcan la diferencia entre el proceso de elección judicial y el político, porque en este último nadie las declinaciones son contadas, máxime si, quienes llegaron a las candidaturas tuvieron que invertirle a la nominación o debieron de competir con muchos prospectos, a los cuales dejaron en el camino por la buena o por la mala.

Debido a las declinaciones de candidatos locales, el Congreso del Estado deberá de intervenir, porque al romperse la paridad de género, están obligados a intervenir para hacer las modificaciones que correspondan en función de la legislación, punto este que, debe de ser considerado como consecuencia inusitada que debe de resolverse.

Por otro lado, en asuntos de la organización del proceso electoral judicial, este viernes en la sesión del Consejo General Electoral del IETAM, fueron aprobados los diseños de la documentación y materiales electorales que serán usados en la elección del primero de junio venidero.

El acuerdo aprobado señala que, la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística del Instituto es la responsable de llevar a cabo los trabajos para la producción, impresión, almacenamiento y distribución de la documentación electoral y deberá hacer las gestiones necesarias para cumplir con la encomienda.

Los otros

Invitado por el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado y ante la presencia del Gobernador de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya, el Diputado federal plurinominal, Ricardo Monreal Ávila dictó una conferencia sobre la reforma del Poder Judicial en México, tema que trae al dedillo y del que habla con mucha propiedad, por ello, quedó en el gusto de quienes acudieron a la disertación.

En el diálogo sostenido con representantes de los medios de comunicación victorenses, el muchas veces exsenador, otras tantas exdiputado y exgobernador de Zacatecas, pero, con su gran sueño pendiente, el de ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el militante de infinidad de partidos políticos, debió de responder a polémicas como el del nepotismo electoral, que en principio sería a partir del 2027 y ahora resulta que el Senado de la República puso sobre la mesa la contrapropuesta de que sea hasta el 2030.

El Legislador federal, señala que la Cámara de Diputados no ha dicho la última palabra como como revisora de la propuesta y cree que dentro de unos días llegará determinación para votar la iniciativa, el asunto es que, la familia Monreal Ávila se encuentra en el epicentro del nepotismo electoral, porque Saúl, hermano de Ricardo y del actual Gobernador de Zacatecas, David, quien por cierto es Senador, quiere ser el sucesor en la titularidad de Poder Ejecutivo de esa entidad.

No quería decirlo, pero, el Diputado Monreal tuvo que hacer, señalar que no le parecía correcto que su hermano Saúl fuera el suceso de su hermano David, en el entendido de que, a nivel Legislativo el nepotismo está vivo, porque el escaño que dejó Ricardo en la Cámara de Senadores, es ahora ocupado por Saúl, su hermano.

En la UAT, la presencia del Gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya fue muy ovacionada por la comunidad universitaria ya que verle en el Campus en el que se encuentran la mayor parte de las Facultades de Victoria reconforta a los estudiante, docentes y funcionarios, al tiempo que comprueban que el respaldo del Mandatario a la UAT es tangible al cien.

La noche de este viernes, último día del mes de febrero del 2025, el mundo apreció un fenómeno que se repetirá hasta el 2040, es decir, dentro de 15 años, la alienación de todos los planetas y de la luna, es decir, quedarán como formados en un desfile, uno detrás de otro.

Mercurio, Venus, Marte, Tierra, Júpiter, Neptuno y Urano, se apreciaron a eso de las seis y hasta antes de las ocho de la noche, en un espectáculo astronómico que valía la pena apreciar, ya que, ante el movimiento de los planetas en sus orbitas siempre, es difícil, pero, llega el momento en que coinciden y aparecen alineados, como si se tratara de un trabajo manual de escuela primaria.

Ojalá que muchos hayan volteado al cielo y se encontraran con todos los planetas alineados, de lo contrario, dentro de 15 años hay que elevar la mirada al cosmos.