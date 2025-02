EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La presidenta municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ fue al Ejido La Zamorina el pasado miércoles…Les entregó el acceso hidráulico que le habían pedido hace apenas poco tiempo…Se congregaron las familias de esta localidad enclavada en donde termina nuestro municipio en los linderos con el de Aldama…La recibió el comisariado ejidal, así como el activista político FREDDY BERNAL, quien le agradeció por el apoyo que ha demostrado en estos pocos de gestión a este su ejido…Se tiene que resaltar que en el caso particular de FREDDY BERNAL este es un elemento que todos en la zona sur saben muy bien que no participó en la pasada campaña por el proyecto dela ahora presidenta municipal…Pero por las pláticas y comentarios que se escuchan por aquella parte de Soto la Marina al parecer ahora se ha alineado por el lado de GLYNNIS para las cuestiones electorales que están por venir…Entonces estaríamos hablando de que de ser así entonces GLYNNIS estaría sumando para su equipo a un importante cuadro político para lo que se pudiera ofrecer a corto tiempo…Bueno y los cambios estatales en Soto la Marina?…Todos los funcionarios del estado están tranquilos sacando sus chambas de manera tranquila y en paz…A no ser que vaya a pasar como en el sexenio de CABEZA DE VACA cuando casi todos los funcionarios del estado se mantuvieron en sus respectivos cargos, salvo algunos muy contados casos…A la Delegada del ITAVU que es a la que según le daban menos días en su puesto se le puede ver de lo más tranquila…Por otro nos comentan que a lo máximo el edificio de AUTO ZONE quedará terminado, en la etapa de su construcción para el cuatro de marzo…Esto de acuerdo a lo comentado por algunos trabajadores de esta obra…Si DIOS quiere claro está…Me dio en verdad mucho gusto entrevistar en días pasados a mi buen amigo AURELIO GARCIA en su casa del Ejido La Peñita…Fue como una pequeña muestra del reconocimiento que le tengo a tan grande gestor que tiene mi comunidad en necesidades de diferente tipo…Más de sesenta años participando con su aporte a La Peñita, ya sea como comisariado o como delegado municipal y ni que decir como presidente de comités de obras y últimamente como vocal del Centro de Salud…Tiene algunas dificultades para caminar de manera óptima pero usando un andador especial se da la habilidad para recorrer algunas ocasiones su comunidad en el levantamiento de firmas o para darle seguimiento a asuntos de importancia para el ejido…Honor a quien honor merece!…En otro orden de cosas el pasado jueves pude entrevistar al famoso Payaso COPPY quien la está rompiendo en grande al lado de una generación de comediantes de estilo irreverente…COPPY es muy popular por medio de las redes sociales que dominan la escena de la comunicación hoy en día…Reside en la Sultana del Norte pero es originario del Ejido Nombre de Dios de aquí de Soto la Marina…Un ser humano que tras su maquillaje se trasluce su humildad como persona y que denota su gran amor por esta tierra marsoteña que lo vio nacer…Tiene su parcela acá por Nombre de Dios de donde es su familia…El Director de Tránsito local JUAN FRANCISCO BANDA CONDE está realizando bien su trabajo al frente de esta dependencia municipal que tiene a su cargo desde el primer día del gobierno de GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…En estos días se le ha estado viendo muy activo realizando operativos de concientización sobre la importancia del uso del casco en los motociclistas de Soto la Marina…Durante la entrevista que me concedió al inicio de la presente semana resaltó que la falta del casco de seguridad ha generado incluso en hechos de lamentables fallecimientos…Siempre lo hemos dicho en los motociclistas el casco marca diferencia en no pocas ocasiones entre la vida y la muerte…Hemos visto casos en los que en una solo motocicleta van hasta tres y cuatro personas…Pero si se les llega a aplicar una multa por ese motivo, hasta se hacen los ofendidos…Lo dijo muy claro el Director de Tránsito no se trata de un tema de recaudación monetaria…Se trata de salvar sus vidas a través de las instrucciones que se reciben por parte de la presidenta municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Tiene ya algunos días que no se deja ver el Lic. TOÑO SILVA por la zona centro de Soto la Marina…A no ser que sea porque no hemos podido coincidir con él, ni por la presidencia municipal, ni por la plaza principal de nuestro querido pueblo…El Lic. TOÑO SILVA es uno de los cuadros políticos con importante presencia dentro de la esfera político electoral y dentro del mundo de la grilla local…El dirigente de la CNC local MARIO ALBERTO CRUZ OCHOA comenta sobre las siembras de la zona de riego en donde muchas parcelas ya están con el cultivo del maíz a todo lo que da…Espera el líder campesino que a la hora de las cosechas se las compren a precio justo a los productores de tan importante zona de este municipio y es que las inversiones en verdad son de lo más altas para la capacidad económica de esta tan trabajadora gente…Por otra parte no pocos elementos de la zona rural que en la pasada elección no jalaron por el lado de la actual alcaldesa GLYNNIS se están acomodando a los nuevos tiempos de la gobernanza municipal y se han estado adhiriendo al equipo que ahora tiene y maneja los hilos del poder aquí en Soto la Marina…En política y no es novedad siempre se ha aplicado esa dura sentencia para los que dejan el poder y que reza “el Rey ha muerto, que viva el Rey”…Un saludo fraterno para mi gran amigo el ex presidente municipal GUADALUPE BERNAL BARRETO por los difíciles momentos que está pasando junto a su familia por el sensible fallecimiento de uno de sus cuñados…El Lic. BERNAL es nativo del Ejido La Chona y en base a su preparación académica profesional y a sus innegables dotes políticas ha sobre salido en el tema profesional como en la arena electoral…Saludos Lic…En días pasados pude saludar a un muy apreciado amigo del de la pluma como lo es CHOCHO PEDRAZA allá en La Zamorina en el evento donde la presidenta municipal les fue a inaugurar la obra de acceso hidráulico…El dirigente del PAN en nuestro municipio JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ, así como GUICHO TUDÓN han andado muy ocupados en estos días…Se les ha visto regando sus terrenos del Ejido Lázaro Cárdenas en donde tienen sus huertas de naranja y cultivos de maíz…No les importan las bajas temperaturas que azotan por las noches y es que no permiten que el agua de riego se les desperdicie…Nosotros por nuestra parte esperamos que se les de el producto de manera óptima y es que de ahí también alcanzamos algo…Aunque sea la plática, pero alcanzamos!…La gente se está acostumbrando al nuevo Mercado Municipal CNC y cada día podemos ver que la clientela les cae en mayor cantidad…El dirigente de la Vanguardia Juvenil Agrarista de la CNC en Tamaulipas, ANGEL ARELLANO GONZÁLEZ asistió a la ceremonia que por el aniversario del fallecimiento del ex líder agrario BERNARDO TURRUBIATES se llevó a cabo en días pasados…ANGEL ARELLANO GONZÁLEZ viene siendo uno de los muy pocos marsoteños en ocupar un cargo de nivel estatal y esto es digno de resaltar…ANGEL trae sangre priista al ser nieto de mi gran amigo JOAQUÍN GONZÁLEZ GARCÍA del mero Ejido El Capote…IVAN PEÑA BARRIENTOS fue dado de alta como parte del equipo de trabajo en la COMAPA municipal…Buena decisión la de invitarlo para que forme parte del organismo municipal de agua pues IVAN le entiende muy bien a las diferentes acciones y tareas que se realizan en el día a día en la COMAPA local…Se están llevando a cabo los certámenes de oratoria Sentimiento Juarista en las diferentes escuelas de nivel básico de este municipio, esto rumbo a los de zona…Por cierto entre los mejores oradores locales podemos mencionar al Lic. JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES y al Profr. RAUL RAMIREZ MIRELES y más antes al Profr. LUCIANO GUTIÉRREZ HERNANDEZ (+) y la verdad es que el de la pluma también se defendía en los años mozos de acuerdo a lo que comentaba la gente en esos retirados años…Se tiene que recalcar que la oratoria es un arte que es muy diferente al de ser maestros de ceremonia…Puede haber excelentes oradores que no son tan buenos como maestros de ceremonia…Y viceversa, puede haber excelentes maestros de ceremonia que no le saben a la oratoria…Como tenemos algunos muy contados casos de elementos que dominan a la perfección, los dos artes…Les recomiendo sobre todo a los setenteros como a los ochenteros el programa de radio 2 mil a cargo de mi amigo MARTIN RUBIO GOMORA por las tardes…La música que nos pone hace que el oído y el sentido se llenen de gozo y de nostalgia de la buena…La verdad es que no tengo nada contra la música de hoy en día…Pero al menos yo me quedé musicalmente estancado de manera afortunada en el bello canto de mi entrañable época de esa juventud ya ida, pero siempre presente en mis exigentes sentidos…Es cuanto, nos leemos en la próxima., si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…