EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues la presidenta municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ al parecer no se cansa de trabajar y es que día tras día se la pasa ya sea supervisando o entregando obras en beneficio de nuestra comunidad…A inicios de la presente semana inauguró la rehabilitación de la bajada a la Calle Benito Juárez que se encuentra frente a Transpaís…También puso en marcha la rehabilitación del drenaje por la Calle Ocampo que abarcará cinco cuadras…También encabezó la entrega de semilla y diesel a productores de este municipio en compañía de funcionarios de la Secretaría Desarrollo Rural del Estado…También fue y acompañó a LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA por los terrenos del ITEA en donde puso en marcha la campaña estatal de Incorporación y Acreditación para alumnos mayores de los 15 años de edad de primaria y secundaria…Igual de cierto es que el gobierno local a su cargo terminó de pavimentar con concreto hidráulico la Calle Hidalgo en su tramo entre Francisco Sarabia y Venustiano Carranza…La juventud es una valiosa aliada de GLYNNIS pues se encuentra en una edad en la que no se cansa…La diosa de la buena fortuna le está permitiendo a GLYNNIS llevar a cabo su gestión de la mejor manera al tener todos los niveles de gobierno alineados en torno a su administración…A apenas cuatro meses y medio de gobierno de GLYNNIS se necesita ser obstinado y terco aquel que no le reconozca su excelente gestión y es que las obras están a la vista de todos…Se ha propuesto generar más y mejores vialidades en el casco urbano de Soto la Marina y la realidad es que lo está logrando…La zona centro en relativamente corto tiempo se está viendo muy diferente a las deplorables condiciones en las que la recibió…Quienes sean de lo más tercos, claro que ni con los hechos a la vista lo van a reconocer…Y mucho menos si son quienes tienen interés político a mediano tiempo…Pero la comunidad en lo general esa que no se mueve por pasiones electorales está calificando con muy buenos números a la joven alcaldesa marsoteña…Pues se instalaron en esta localidad los Consejos Electorales de Distrito y Municipal que estarán a cargo de la elección judicial del mes de junio…Por el Consejo Distrital tenemos que lo preside GABRIEL PERALES CANO…Mientras que el Consejo Municipal Electoral encabeza KARINA IMELDA FORNUE RODRÍGUEZ…Ambos consejos se habrán de instalar en esta localidad de Soto la Marina…Cada uno de estos dos consejos tiene también ya sus respectivos consejeros..Pues la lucha por la Delegación Estatal de BIENESTAR en Soto la Marina está de lo más fuerte allá en las alturas que es donde se deciden este tipo de importantes nombramientos…Por el momento JAIME GUADALUPE CASTILLO YPIÑA funge como enlace pero hay quienes aseguran que quiere ser el delegado oficial…Mientras tanto en nuestra calidad de analistas, veremos, esperaremos e informaremos sobre este desenlace…Que bueno que a la cancha de la CNC se le esté dando un uso óptimo y es que ahora se instaló ahí el mercado municipal…Por cierto para quienes tienen la duda el buen amigo BERNA el de los sabrosos y tradicionales troles, elotes y esquites ya está instalado en la entrada de este espacio …Se instala por las tardes y hasta ya noche levanta su negocio…Se hace necesario puntualizar este punto y es que en verdad mucha es la gente que lo anda buscando al no encontrarlo como era costumbre de hace muchos años en la plaza principal…Así que ya lo saben a BERNA lo encuentran en el Mercado Municipal CNC desde las cuatro de la tarde y hasta las diez y media de la noche, durante toda la semana…Buen trabajo el que viene desarrollando el Profr. PEDRO MARES JUAREZ como Secretario General de la Delegación de Pensionados y Jubilados del Sector Educativo de Soto la Marina…Apenas el pasado 14 de febrero se organizó por parte de esta organización sindical dependiente de la Sección 30 del SNTE un muy ameno festejo en la palapa del Hotel Los Generales en donde privó la alegría y la armonía fue el punto significativo…Hablando de festejos este pasado jueves 20 de febrero estuvo de manteles largos la muy respetada señora IMELDA PAVÓN VALDÉZ y por supuesto que los primeros en felicitarla fueron su esposo Don ALEJANDRO ZÚÑIGA GARCÍA y sus hijos, así como sus demás familiares y sus muchas amistades que al lado de su marido ha sabido sembrar y cosechar…La señora IMELDA PAVÓN se desempeña y de manera más que eficiente como Directora del Sistema DIF en este municipio de Soto la Marina…Un saludo para mi gran amigo CHENTITO ARGUELLO quien convalece después de un accidente que en su motocicleta sufriera desde hace más de dos meses…El pasado jueves fue intervenido nuevamente en un centro hospitalario de Ciudad Victoria…Esperamos que primeramente DIOS y con la atención de los especialistas haya salido bien de esta delicada nueva intervención…Importante cantidad de mobiliario es el que se recibió en la Escuela Secundaria Técnica 12 “Francisco Javier Mina” en días pasados…Este mobiliario lo recibió la directora, LEYZA OLIVIA BARRERA SALAZAR de manos del Jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo, Profr. JUAN HERNANDEZ FORTUNA…”De esta manera el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA demuestra su permanente preocupación por atender las demandas del sector educativo” expresó el titular de Regionales de Soto la Marina…Esta semana que está por terminar anduvo muy activo el camión Vactor de la CEAT por acá en nuestra cabecera municipal…Este camión realizó acciones de limpieza y desazolve en diferentes puntos de la red de suministro de la COMAPA para que el servicio que se brinda a la comunidad sea el óptimo…Los servicios que se generan por parte del Vactor para nada son económicos, pero se cuenta en la COMAPA siempre con el apoyo de la alcaldesa GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ…El estimado y muy buen amigo ROBERTO AZUARA HERNANDEZ se desempeña como Director de Alcoholes en la administración marsoteña…De igual manera el contador público EDGAR LARA está al frente de la caja de las galletas en el ayuntamiento local en su calidad de tesorero…Buenas ventas se reportan por parte de las florerías de nuestro pueblo el pasado 14 de febrero dentro del marco de la celebración del día del amor y la amistad…De igual manera el sector restaurantero también generó en buenas ganancias…Muchas felicidades para mi apreciado amigo DAVID MEDINA por su proyecto comercial que está por iniciar en plena zona centro de aquí de Soto la Marina…Aparte déjeme decirle que DAVID es uno de los profesionales estilistas más reconocidos de nuestra comunidad…Ya que hablamos de buenos amigos del de la pluma, vaya un fraterno abrazo para TOÑO ARANO…Jubilado desde hace unos años por parte del Hospital Rural 80 IMSS BIENESTAR de esta localidad…Se jubiló estando asignado al área de farmacia en el nosocomio de esta localidad…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…