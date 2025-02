Agradece Chentito Arguello a quienes lo han apoyado en la recuperación de su salud

Chentito Arguello Galván tiene poco más de dos meses en cama tras haber sufrido un muy fuerte accidente en el tramo que conduce del Ejido El Porvenir al kilómetro 91 que está muy cerca de La Zamorina a donde se dirigía en su motocicleta a vender sus productos del mar, como lo viene haciendo desde hace no pocos años.

Entrevistado mientras convalece en su casa en esta localidad de Soto la Marina, recuerda que con la moto agarró grava en la orilla del camino y esto provocó que se volcara y le quedara encima por cerca de una hora, hasta que unos muchachos pasaron y se la quitaron de encima y fueron a dar aviso a sus amigos de La Zamorina, Freddy Bernal y “el Morras” quienes lo subieron a su carro y por San José de las Rusias se encontraron a la Cruz Roja que lo trasladó al Hospital Rural de aquí de Soto la Marina.

“Como aquí en Coplamar no se cuenta con traumatólogo, me trasladaron al día siguiente a un hospital de Ciudad Victoria es decir me llevaron a la capital del estado el 16 de diciembre, porque el día 15 es cuando llegué al hospital de aquí de La Marina”, recordando que lo operaron hasta el día 26 de ese mes, “duró cuatro horas y media la operación”.

“El especialista que me intervino, Dr. Plascencia prácticamente hizo un milagro conmigo pues cuando me recibió llevaba mi pierna hecha un rompecabezas, según me dijo pues llegué con el hueso de la tibia descubierto y la pierna, toda molida”, recuerda.

“Son muchas las personas que me han apoyado en mi proceso de tratamiento y de recuperación por lo que no quisiera dejar de mencionar alguno que se me olvidara, pero entre ellos están aparte del Dr. Plascencia, la presidenta municipal, Glynnis y el Dr. Guajardo, así como la enfermera Lupita Barrera, mi prima Sandra Vázquez Arguello, Freddy Bernal y mi familia entre otras ”, dijo Chentito, a quienes les agradece elapoyo que de muchas maneras le han brindado en este proceso por la recuperación de salud.

Quienes formamos parte de El Redactor le deseamos a Chentito que muy pronto se recupere y lo podamos saludar a bordo nuevamente de su moto vendiendo productos del mar preparados.